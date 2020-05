Още снимки: test Pfizer и BioNTech започнаха тестове на ваксина против Covid-19 върху хора в САЩ Американският фармацевтичен гигант Pfizer и германската биотехнологична компания BioNTech започнаха експериментални изпитания на ваксина против коронавирус върху хора в САЩ. Информацията разпространява Си Ен Ен, позовавайки се на съобщения на компаниите.



Програмата на компаниите за създаване на ваксина против коронавирус е наречена BNT162.



Миналата седмица ваксината беше тествана върху доброволци в Германия. Сега са в ход клинични изпитания в NYU Grossman School of Medicine в Ню Йорк и University of Maryland School of Medicine.



От компаниите поясняват, че ще тестват безопасността, ефикасността и най-доброто ниво на доза на четири кандидата за ваксина mRNA. Впоследствие ще бъде сведена до една ваксина, с която ще продължат клиничните тестове.



Първите участници в първата фаза от изследването ще бъдат здрави хора на възраст между 18 и 55 г.



Междувременно Световната здравна организация съобщи, че общо 108 потенциални ваксини се тестват в световен мащаб. 8 програми за създаване на ваксина са във фаза на клинични изпитания, а 100 са в предварителна фаза.