Ясни са номинациите за награда „Варна" в сферата на науката и висшето образование Трима изтъкнати професори и четири научни колектива са номинирани за награда „Варна" за 2020 г. в сферата на науката и висшето образование. Техните имена бяха одобрени от експертна комисия, оглавявана от председателя на ПК „Наука и образование" доц. Антоанета Цветкова.



Награда “Варна” се присъжда ежегодно по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Връчва се на преподаватели, учени, научни колективи от висшите училища и научно-изследователските институти на територията на община Варна за значими постижения в научната и преподавателската им дейност.



Номинирани за награда “Варна” тази година са:



I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИ



ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: Няма номинации



КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Научен колектив с ръководител капитан I ранг доц. д-р Николай Великов, в партньорство с международен колектив с координатор SOLENT UNIVERSITY, гр. Саутхемптън, Великобритания – за научния труд „Образователен проект по програма Еразъм +, трансфер на иновации“. Предложение от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров“.



II. ПРИРОДНИ НАУКИ



ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: Проф. д-р Радослав Радев, д.м. – за цялостен принос в научно-изследователска, преподавателска и лечебна дейност в сферата на здравеопазването. Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.



КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Екипът по донорство и трансплантации към УМБАЛ „Света Марина“ – Варна с ръководител проф. д-р Вилиян Платиканов д.м. – за изключителни заслуги в развитието на донорството и трансплантациите и постигане на водеща позиция по реализирани донорски ситуации в България. Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.



III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ



ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: Проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – за създаване на учебен модул „Криминалистика“ и единствената в страната комплексна магистърска програма по „Съдебна експертиза“ и за издадената му книга „Обща теория на криминалистиката“. Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“.



КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Научен колектив с ръководители доц. д-р Красимир Недялков и Владимир Бронфенбренер – за проект „Черноморска академия за сигурност“. Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър“.



IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ



ИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: Проф. д-р инж. Венцислав Вълчев – за научно-изследователски труд „Inductors and transformers for power electronics“. Предложение от Технически университет – Варна.



Трима изтъкнати професори и четири научни колектива са номинирани за награда „Варна" за 2020 г. в сферата на науката и висшето образование. Техните имена бяха одобрени от експертна комисия, оглавявана от председателя на ПК „Наука и образование" доц. Антоанета Цветкова.Награда "Варна" се присъжда ежегодно по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Връчва се на преподаватели, учени, научни колективи от висшите училища и научно-изследователските институти на територията на община Варна за значими постижения в научната и преподавателската им дейност.Номинирани за награда "Варна" тази година са:I. ХУМАНИТАРНИ НАУКИИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: Няма номинацииКОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Научен колектив с ръководител капитан I ранг доц. д-р Николай Великов, в партньорство с международен колектив с координатор SOLENT UNIVERSITY, гр. Саутхемптън, Великобритания – за научния труд „Образователен проект по програма Еразъм +, трансфер на иновации". Предложение от ВВМУ „Никола Йонков Вапцаров".II. ПРИРОДНИ НАУКИИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: Проф. д-р Радослав Радев, д.м. – за цялостен принос в научно-изследователска, преподавателска и лечебна дейност в сферата на здравеопазването. Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна.КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Екипът по донорство и трансплантации към УМБАЛ „Света Марина" – Варна с ръководител проф. д-р Вилиян Платиканов д.м. – за изключителни заслуги в развитието на донорството и трансплантациите и постигане на водеща позиция по реализирани донорски ситуации в България. Предложениe от Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" – Варна.III. ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: Проф. д.ю.н. Йонко Кунчев – за създаване на учебен модул „Криминалистика" и единствената в страната комплексна магистърска програма по „Съдебна експертиза" и за издадената му книга „Обща теория на криминалистиката". Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър".КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Научен колектив с ръководители доц. д-р Красимир Недялков и Владимир Бронфенбренер – за проект „Черноморска академия за сигурност". Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър".IV. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИИНДИВИДУАЛНА НАГРАДА: Проф. д-р инж. Венцислав Вълчев – за научно-изследователски труд „Inductors and transformers for power electronics". Предложение от Технически университет – Варна.КОЛЕКТИВНА НАГРАДА: Научен колектив с ръководители доц. д-р Галина Момчева и доц. д-р Стоян Павлов – за проект на ВСУ „Черноризец Храбър" и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов" за създаване и развитие на научно-изследователска междууниверситетска екосистема по анализ на биомедицински изображения BioMed Varna. Предложение от ВСУ „Черноризец Храбър" и Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов".