Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Баскетбол: Мемфис Гризлис - Лос Анджелис Клипърс, мач №1 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2011-12) /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Арсенал Първи осминафинал от Шампионска лига 2016/17г.

08:25 BNT 3: Футбол, футбол, футбол документална поредица за историята на българския и световния футбол до 70-те години на ХХ век /11 епизод/

09:00 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Мемфис Гризлис, мач №3 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2011-12) /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 1998/1999)

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2017, четвъртфинал, Федерер - Дел Потро

09:45 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Тенис /мъже/, Жо-Вилфред Цонга /Франция/ - Новак Джокович /Сърбия/, четвъртфинална среща

10:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Стийв Макманаман", предаване за английски футбол /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Шахтьор - Манчестър Сити

10:00 Diema Sport: Футбол: Монтана - ЦСКА, финал за Купата на България (2015-16) /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Аталанта

10:30 Diema Sport 2: "Моите 11" със Стийв Макманаман", предаване за английски футбол /п/

11:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Ледли Кинг", предаване за английски футбол /п/

11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, трети кръг, Уилямс - Барти

11:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2010г. Филаделфия Флайърс - Чикаго Блекхоукс

11:30 Diema Sport 2: "Моите 11" с Майкъл Грей", предаване за английски футбол /п/

12:00 Diema Sport: "Сезонът на Черно море", предаване за български футбол /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Байерн Мюнхен - Цървена звезда

12:00 Max Sport 3: Серия А: СПАЛ - Сампдория

12:00 Film Plus: Тенис: Елизе Мертенс - Хедър Уотсън (Hobart International, Хобарт; WTA International - II четвъртфинал, повторение)

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:00 Diema Sport: "Сезонът на Царско село", предаване за български футбол /п/

13:45 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Баскетбол /мъже/, Австралия - Испания

14:00 Nova Sport: Футбол: Евертън - Уотфорд, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Славия Прага - Борусия Дортмунд

14:00 Diema Sport: Футбол: БАТЕ Борисов - Неман Гродно, мач от беларуската Висша лига /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Каляри

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, трети кръг, Уилямс - Барти

15:50 Film Plus: Тенис: Людмила Самсонова - Петра Квитова (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - повторение)

16:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Майка Ричардс", предаване за английски футбол /п/

16:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Филаделфия Севънтисиксърс, мач №2 от втори кръг на плейофите на Източната конференция на НБА (2011-12)

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 19/20: Барселона - Интер

16:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Лацио

16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, четвърти кръг, Федерер - Циципас

17:00 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

17:00 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Сан Антонио Спърс, мач №4 от втори кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2011-12) /п/

17:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 1998/1999)

17:15 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Шон Дайш", предаване за английски футбол /п/

17:20 BNT 3: Футбол, футбол, футбол документална поредица за историята на българския и световния футбол до 70-те години на ХХ век /12 епизод/

17:30 Max Sport 1: "Тенис Юнайтед" Магазинно предаване

18:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Райън Гигс", предаване за английски футбол /п/

18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2004 г.: Португалия - Холандия - полуфинална среща

18:00 Nova Sport: Футбол: Лейтън Ориент - Молдън & Типтрий, мач от първи кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

18:00 Ring.BG: Звездите на футбола

18:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Витоша, мач за място в Първа професионална лига (2016-17) /п/

18:30 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Райън Гигс", предаване за английски футбол /п/

18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, четвърти кръг, Уилямс - Халеп

18:55 Film Plus: Тенис: Йохана Конта - Каролина Плишкова (Internazionali BNL d’Italia, Рим; WTA Premier Mandatory 2019 - финал, повторение)

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Денвър Нъгетс - Ню Орлийнс Пеликанс, мач от НБА /п/

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята

20:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, четвърти кръг, Федерер - Циципас

20:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1974г. Филаделфия Флайърс - Бостън Бруинс

20:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Сампдория Среща от сезон 2018/2019 г.

20:00 Nova Sport: Футбол: Бъртън Албиън - Лестър Сити, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Минск - Слуцк, мач от беларуската Висша лига /п/

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Блекбърн Роувърс, мач от английската Висша лига (2006-07)

21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, четвърти кръг, Уилямс - Халеп

21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 TV+: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2010/2011)

22:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Барселона Първи полуфинал от Шампионска лига 2012/13г.

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Жельона гура - Локомотив Кубан, мач от ВТБ лига /п/

22:50 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2004 г.: Португалия - Холандия - полуфинална среща

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Мемфис Гризлис, мач №4 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2011-12)

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

Филаделфия Флайърс - Бостън Бруинс20:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Сампдория Среща от сезон 2018/2019 г.20:00 Nova Sport: Футбол: Бъртън Албиън - Лестър Сити, мач от четвърти кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Минск - Слуцк, мач от беларуската Висша лига /п/21:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Блекбърн Роувърс, мач от английската Висша лига (2006-07)21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, четвърти кръг, Уилямс - Халеп21:30 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Атлетико /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 TV+: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2010/2011)22:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Барселона Първи полуфинал от Шампионска лига 2012/13г.22:15 Nova Sport: Баскетбол: Жельона гура - Локомотив Кубан, мач от ВТБ лига /п/22:50 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2004 г.: Португалия - Холандия - полуфинална среща23:00 Diema Sport: Баскетбол: Лос Анджелис Клипърс - Мемфис Гризлис, мач №4 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2011-12)23:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/23:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Каролина Плишкова (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - II полуфинал, повторение)