Още снимки: test Русия подготвя нов мегапроект за доставка на газ към Китай Power of Siberia - 2, който се обсъжда от над десетилетие, скоро може да стане реалност, предаде Oilprice. Според изданието, газопроводът, свързващ Русия и Западен Китай, по-рано тази година е получил одобрението на президента Владимир Путин, след като предварително споразумение между "Газпром" и китайската CNPC беше сключено още през 2015 г.



Интересното е, че според последните данни обемът на газопровода е почти двукратно над първоначално очаквания, който беше от 30 млрд. куб. м. газ годишно. Така той ще играе важна роля в енергийната стратегия на Москва, която планира към 2035 г. да изнася 300 млрд. куб. м. газ глобално, 80 от които за Китай. Негативният сценарий е износът да достигне 255 млрд. куб. м., което ще е ръст от 35 млрд. куб. м. в сравнение с 2018 г.



"Газпром" се нужда от Power of Siberia - 2 по много причини, първата от която е гигантският резерв от 24,3 трлн. куб. м. природен газ, който нараства през последните няколко години", пише Виктор Катона от Oilrpice. "Той ги принуждава да действат, тъй като евразийските страни все още разглеждат природния газ като свързваща суровина и не наказват използването му."



От друга страна, търсенето на природен газ от Китай все още не е достигнало пиковите си стойности. Нещо повече, използването на суровината понася удар в разразяващата се в момента пандемия от коронавирус. Но дори и когато нуждите на втората по размер икономика на света бъдат задоволени, газопроводът би могъл да се продължи към Южна Корея.



Същевременно до момента Монголия, през която ще преминава Power of Siberia - 2, до момента не е внасяла или произвеждала природен газ, което също я превръща в потенциален пазар за "Газпром".



Все пак пред гиганта има немалко рискове. Именно в Западен Китай пристигат и доставките от Казахстан и Туркменистан. През миналата година от там бяха доставени 47,9 млрд. куб. м. газ. Това означава, че "Газпром" тепърва ще трябва да се пребори с установените доставчици и да се договори за изгодни цени с Китай. Power of Siberia - 2, който се обсъжда от над десетилетие, скоро може да стане реалност, предаде Oilprice. Според изданието, газопроводът, свързващ Русия и Западен Китай, по-рано тази година е получил одобрението на президента Владимир Путин, след като предварително споразумение между "Газпром" и китайската CNPC беше сключено още през 2015 г.Интересното е, че според последните данни обемът на газопровода е почти двукратно над първоначално очаквания, който беше от 30 млрд. куб. м. газ годишно. Така той ще играе важна роля в енергийната стратегия на Москва, която планира към 2035 г. да изнася 300 млрд. куб. м. газ глобално, 80 от които за Китай. Негативният сценарий е износът да достигне 255 млрд. куб. м., което ще е ръст от 35 млрд. куб. м. в сравнение с 2018 г."Газпром" се нужда от Power of Siberia - 2 по много причини, първата от която е гигантският резерв от 24,3 трлн. куб. м. природен газ, който нараства през последните няколко години", пише Виктор Катона от Oilrpice. "Той ги принуждава да действат, тъй като евразийските страни все още разглеждат природния газ като свързваща суровина и не наказват използването му."От друга страна, търсенето на природен газ от Китай все още не е достигнало пиковите си стойности. Нещо повече, използването на суровината понася удар в разразяващата се в момента пандемия от коронавирус. Но дори и когато нуждите на втората по размер икономика на света бъдат задоволени, газопроводът би могъл да се продължи към Южна Корея.Същевременно до момента Монголия, през която ще преминава Power of Siberia - 2, до момента не е внасяла или произвеждала природен газ, което също я превръща в потенциален пазар за "Газпром".Все пак пред гиганта има немалко рискове. Именно в Западен Китай пристигат и доставките от Казахстан и Туркменистан. През миналата година от там бяха доставени 47,9 млрд. куб. м. газ. Това означава, че "Газпром" тепърва ще трябва да се пребори с установените доставчици и да се договори за изгодни цени с Китай. /money.bg Днес+ Запази и Сподели