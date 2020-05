Още снимки: test Pornhub, Cleanest Porn Ever и новата кампания на сайта срещу коронавируса Във време на самоизолация Pornhub се превърна в най-добрия приятел на мнозина по целия свят. След като ни подари безплатен достъп до цялото съдържание, а после ни пусна и в домовете на звездите си, сега сайтът за възрастни ни радва и с поредната си остроумна инициатива.



Порното винаги е било "мръснишко", а Pornhub променя играта с "най-чистото порно, създавано някога".



Кампанията под името Cleanest Porn Ever има за цел да акцентира върху важността от поддържане на добра хигиена, за да се предпазим от COVID-19. Разбира се, това послание е представено по начин, по който само Pornhub може да го направи.



Поредицата от видеоклипове, публикувани в YouTube канала на сайта, представя едни от най-популярните порно актриси в нова, малко необичайна роля - даващи инструкции за чистота. Разбира се, всичко е закачливо и с откровен сексуален контекст.



Представят се безопасни и "чисти" начини за правене на секс по време на пандемия, като на първо място е да правим секс със самите себе си. Като преди това задължително се си измили ръцете.



Целта на Pornhub не е да се превърнем в асоциални порно маниаци, а просто да ни покаже как да не се лишаваме от удоволствия, докато ни се налага да спазваме социална дистанция.



