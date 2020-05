Още снимки: test Фенове по цял свят отбелязват Деня на „Междузвездни войни“ Феновете на „Междузвездни войни“ по цял свят днес празнуват любимия си ден от годината – Денят на „Междузвездни войни“ – 4 май, с призива “May the 4th be with you!” („нека 4-ти бъде с теб“), произлязъл от емблематичната фраза от сагата „Нека силата бъде с теб!“ (“may the force be with you!“), с която джедаите си пожелават „на добър път“.



Обикновено този ден се отбелязва с изобилие от шеги и различни разработени теми в социалните мрежи и пресата, въртящи се около далечната, далечната галактика, както и от различни шествия навън с причудливи партита. Но тази година ще бъде малко по-различно, тъй като хората са ограничени в домовете си поради строгите мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса.



Италия, Испания, Германия и Австрия облекчават блокирането през последните седмици, но животът е все още далеч от завръщането си към нормалното.



И така – Дарт Вейдър с ръкавици и маска може да се окаже един от най-защитените измислени герои насред COVID-19. Евронюз хвърля поглед как земляните отбелязват Деня „Междузвездни войни“ в безопасност далеч от пандемията.



За да се спазят препоръките за стоене у дома в различните страни, това би могло да бъде перфектното време за гледане на филмите от поредицата – предистории и всички останали.



В момента Дисни+ предлага седемдневна безплатна пробна версия, което прави цялата сага достъпна за стрийминг. Не само това, но Дисни+ също отбелязва деня, като пуска най-новия филм от поредицата за стрийминг също на 4 май. „Възходът на Скайуокър“ може да се гледа и в Sky Store, NowTV и може да бъде закупен на DVD.



За всеки, който търси нещо малко по-различно, „The Mandalorian“, пряко предаване на живо за поредицата, също е достъпно за стрийминг.



“Междузвездни войни” е собствена вселена, с различни извънземни видове, планети със собствени езици и правила и политическа система, която служи като движеща сила на поредицата.



През 1977 г. жанрът на научната фантастика е променен завинаги с излизането на филма, сега известен като „Междузвездни войни: Нова надежда“, който бе началото на една от най-успешните поредици в развлекателната индустрия.



От всички краища на света в интернет също отбелязват повода.



Различни мемове изобразяват главните герои, облечени с маски и лекарски облекла, послания от Вейдър или Йода за справяне с коронавируса също заливат мрежите.



„Нека да изградим по-добро бъдеще от това, заради което сме поставени под карантина. # MayThe4thBeWithYou“, пише „Грийнпис“ Филипини, придружавайки го с изображение на бебе-Йода, изричащо: „“Защитим народите си и планетата трябва ние да! Построим бъдеще по-добро можем!“



Потребителят Сумиш пише: „Бъдете като Дарт Вейдър и убийте коронавируса… Защитете се от известни и непознати сили! Заедно можем да управляваме галактиката срещу тъмните сили!“ Феновете на „Междузвездни войни“ по цял свят днес празнуват любимия си ден от годината – Денят на „Междузвездни войни“ – 4 май, с призива “May the 4th be with you!” („нека 4-ти бъде с теб“), произлязъл от емблематичната фраза от сагата „Нека силата бъде с теб!“ (“may the force be with you!“), с която джедаите си пожелават „на добър път“.Обикновено този ден се отбелязва с изобилие от шеги и различни разработени теми в социалните мрежи и пресата, въртящи се около далечната, далечната галактика, както и от различни шествия навън с причудливи партита. Но тази година ще бъде малко по-различно, тъй като хората са ограничени в домовете си поради строгите мерки за ограничаване на разпространението на коронавируса.Италия, Испания, Германия и Австрия облекчават блокирането през последните седмици, но животът е все още далеч от завръщането си към нормалното.И така – Дарт Вейдър с ръкавици и маска може да се окаже един от най-защитените измислени герои насред COVID-19. Евронюз хвърля поглед как земляните отбелязват Деня „Междузвездни войни“ в безопасност далеч от пандемията.За да се спазят препоръките за стоене у дома в различните страни, това би могло да бъде перфектното време за гледане на филмите от поредицата – предистории и всички останали.В момента Дисни+ предлага седемдневна безплатна пробна версия, което прави цялата сага достъпна за стрийминг. Не само това, но Дисни+ също отбелязва деня, като пуска най-новия филм от поредицата за стрийминг също на 4 май. „Възходът на Скайуокър“ може да се гледа и в Sky Store, NowTV и може да бъде закупен на DVD.За всеки, който търси нещо малко по-различно, „The Mandalorian“, пряко предаване на живо за поредицата, също е достъпно за стрийминг.“Междузвездни войни” е собствена вселена, с различни извънземни видове, планети със собствени езици и правила и политическа система, която служи като движеща сила на поредицата.През 1977 г. жанрът на научната фантастика е променен завинаги с излизането на филма, сега известен като „Междузвездни войни: Нова надежда“, който бе началото на една от най-успешните поредици в развлекателната индустрия.От всички краища на света в интернет също отбелязват повода.Различни мемове изобразяват главните герои, облечени с маски и лекарски облекла, послания от Вейдър или Йода за справяне с коронавируса също заливат мрежите.„Нека да изградим по-добро бъдеще от това, заради което сме поставени под карантина. # MayThe4thBeWithYou“, пише „Грийнпис“ Филипини, придружавайки го с изображение на бебе-Йода, изричащо: „“Защитим народите си и планетата трябва ние да! Построим бъдеще по-добро можем!“Потребителят Сумиш пише: „Бъдете като Дарт Вейдър и убийте коронавируса… Защитете се от известни и непознати сили! Заедно можем да управляваме галактиката срещу тъмните сили!“ Днес+ Запази и Сподели