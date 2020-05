Още снимки: test Как коронавирусът засегна световната хранителна индустрия? След като жителите на света и огромна част от бизнеса бяха блокирани на фона на световната пандемия на новия коронавирус, веднага се заговори за евентуален недостиг на хранителни стоки в местните супермаркети.



Но тъй като ресторантьорството се оказа един от най-засегнатите сектори, производителите на много хранителни стоки започнаха да предупреждават, че имат прекалено много запаси, които сега ще бъдат бракувани. И не само.



Мляко



При напълно затворени заведения, свръхпредлагането на мляко се очертава като истински страничен ефект от пандемията.



Dairy Farmers of America - най-голямата млечна кооперация в САЩ - изчислява, че фермерите трябва да изхвърлят 3,7 милиона галона, или 14 милиона литра, мляко всеки ден поради нарушените канали за доставка.



Този проблем се наблюдава не само в САЩ. Производителите на млечни продукти във Великобритания например искат помощ от правителството заради проблемите си с излишъка. Питър Алвис - председател на Кралската асоциация на британските млечни фермери - посочва, че около пет милиона литра седмично са изложени на риск в страната.



Алвис предупреждава, че земеделските стопани, които получават намалена стойност на своята продукция или трябва да изхвърлят излишъка си, са изправени пред сериозни икономически последствия на фона на вече ограничените маржове.



Селско стопанство



Блокирането засегна всички области на селското стопанство. Някои производители се опитаха да насочат доставките си към крайните купувачи, но промененото търсене на пазара и излишъкът от запаси остават проблем в целия сектор.



New York Times разказва за някои американски производители, които сега са изправени пред невиждана ситуация. Една от тези компании, която се занимава с производство и преработка на пилешко месо, обяснява, че изхвърля 750 000 недомътени яйца на седмица.



Производителите на лук пък са били принудени да оставят по-голямата част от реколтата си да се разложи заради липса на съоръжения за съхранение.



В Индия производителите на чай предупреждават, че мерките за блокиране вече са предизвикали първата "скъпоценна реколта от Дарджилинг" да отиде "по дяволите". А сега те се страхуват и за следващата реколта.



Money.bg вече разказа на читателите си за голямата опасност, която е надвиснала над цялата хранителна верига в САЩ. Производителите и преработвателите на свинско месо затвориха заводите си, а техните складове обикновено поддържат запаси за около седмица. Сега месото не се преработва, а запасите изчезват. Подобни резерви няма как да са достатъчни, за да се отговори на търсенето, коментира независимият експерт по месо Боб Браун. В допълнение, заради блокирането фермерите губят достъп до месопреработвателните комбинати и кланиците, което води до свръхкапацитет на стадата от свине. А това може да създаде нуждата от евтаназиране на прасетата, защото те няма как да бъдат продадени.



Tyson Foods - вторият по големина в света преработвател и търговец на пилешко, говеждо и свинско месо - предупреждава, че "милиони килограми месо" ще изчезнат от веригата на доставки. А това вече води до недостиг на продукти в магазините за хранителни стоки. "Веригата за доставки на храна се разрушава", написа председателят на борда на компанията Джон Тайсън.



Smithfield Food - най-големият преработвател на свинско месо в света, също обяви, че САЩ се движи "опасно близо до ръба" в доставките за хранителни стоки.



Дефицит на работници



Освен свръхпредлагането и трудностите при насочването на доставките към потребителите на дребно, земеделските стопани в много страни срещат и проблеми поради недостиг на работници.



Съобщава се, че блокирането и насоките за социално дистанциране пречат на мобилизирането на работниците и нарушават обичайния международен поток в индустрията.



Миналата седмица Германия направи изключение от блокирането на страната си, за да позволи на хиляди работници от Румъния и Полша да влязат в държавата, за да помогнат за събирането на пролетната реколта, особено за бране на ягоди и аспержи.



Във Великобритания също беше проведена кампания "Нахранете нацията", която насърчаваше домашните работници да организират работата, така че да се избегне ръста на хранителните отпадъци.



На острова фермерите също така предупредиха, че културите могат да изгният на полето поради недостиг на сезонни работници от Източна Европа. Поради това страната започна да "внася" източноевропейски работници с чартърни полети, за да берат плодове и зеленчуци.



Промяна на навиците ни за пазаруване



Пандемията доведе до някои промени в начина на пазаруване. Например във Великобритания се наблюдава засилено търсене на брашно през последните седмици, след като много от хората по домовете си се насочиха към приготвянето на домашен хляб. Това доведе също така "изстреля" уредите за домашно приготвяне на хляб до невиждани продажби.



Наблюдават се и вълни към пазаруването на повече здравословни храни, което също води до недостиг.



Запасът остава неизползван и се разваля



Заведенията и баровете в много държави остават затворени и сега. Следователно на Острова голяма част от предвидените доставки на лагер и ейл в индустрията вече се разхищават. Някои бири имат срок за годност, а сега хиляди неизползвани бъчви с пиво седят в мазетата на кръчмите и най-вероятно няма да бъдат годни за консумация след премахването на мерките. Хората от бранша предупреждават, че това може да предизвика големи финансови загуби за бизнеса.



Освен всичко това



Някои части от хранително-вкусовата промишленост обаче се възползват от променящите се навици на потребление.



Продажбите на портокалов сок в САЩ например се увеличиха главоломно. ?o данни нa Nіеlѕеn в paм?итe нa двa мeceцa, пpи?лючвaщи нa 18 aпpил, пpoдaжбитe нa дpeбнo нa пopтo?aлoв co? ca ce yвeличили c 33,5% нa гoдишнa бaзa.



Bcъщнocт пpeз в ?paя нa мeceц мapт цeнитe нa пopтo?aлoвия co? зa дocтaв?и пpeз мaй пoдc?oчиxa c нaд 20%. Благодарение на това фючъpcитe въpxy пopтo?aлoвия co? cе оказаха нaй-дoбpe пpeдcтaвящия ce a?тив от началото на годината. А търсенето е добра новина за производителите на портокали, особено във Флорида и Бразилия, които доставят на големите марки като Tropicana. След като жителите на света и огромна част от бизнеса бяха блокирани на фона на световната пандемия на новия коронавирус, веднага се заговори за евентуален недостиг на хранителни стоки в местните супермаркети.Но тъй като ресторантьорството се оказа един от най-засегнатите сектори, производителите на много хранителни стоки започнаха да предупреждават, че имат прекалено много запаси, които сега ще бъдат бракувани. И не само.МлякоПри напълно затворени заведения, свръхпредлагането на мляко се очертава като истински страничен ефект от пандемията.Dairy Farmers of America - най-голямата млечна кооперация в САЩ - изчислява, че фермерите трябва да изхвърлят 3,7 милиона галона, или 14 милиона литра, мляко всеки ден поради нарушените канали за доставка.Този проблем се наблюдава не само в САЩ. Производителите на млечни продукти във Великобритания например искат помощ от правителството заради проблемите си с излишъка. Питър Алвис - председател на Кралската асоциация на британските млечни фермери - посочва, че около пет милиона литра седмично са изложени на риск в страната.Алвис предупреждава, че земеделските стопани, които получават намалена стойност на своята продукция или трябва да изхвърлят излишъка си, са изправени пред сериозни икономически последствия на фона на вече ограничените маржове.Селско стопанствоБлокирането засегна всички области на селското стопанство. Някои производители се опитаха да насочат доставките си към крайните купувачи, но промененото търсене на пазара и излишъкът от запаси остават проблем в целия сектор.New York Times разказва за някои американски производители, които сега са изправени пред невиждана ситуация. Една от тези компании, която се занимава с производство и преработка на пилешко месо, обяснява, че изхвърля 750 000 недомътени яйца на седмица.Производителите на лук пък са били принудени да оставят по-голямата част от реколтата си да се разложи заради липса на съоръжения за съхранение.В Индия производителите на чай предупреждават, че мерките за блокиране вече са предизвикали първата "скъпоценна реколта от Дарджилинг" да отиде "по дяволите". А сега те се страхуват и за следващата реколта.Money.bg вече разказа на читателите си за голямата опасност, която е надвиснала над цялата хранителна верига в САЩ. Производителите и преработвателите на свинско месо затвориха заводите си, а техните складове обикновено поддържат запаси за около седмица. Сега месото не се преработва, а запасите изчезват. Подобни резерви няма как да са достатъчни, за да се отговори на търсенето, коментира независимият експерт по месо Боб Браун. В допълнение, заради блокирането фермерите губят достъп до месопреработвателните комбинати и кланиците, което води до свръхкапацитет на стадата от свине. А това може да създаде нуждата от евтаназиране на прасетата, защото те няма как да бъдат продадени.Tyson Foods - вторият по големина в света преработвател и търговец на пилешко, говеждо и свинско месо - предупреждава, че "милиони килограми месо" ще изчезнат от веригата на доставки. А това вече води до недостиг на продукти в магазините за хранителни стоки. "Веригата за доставки на храна се разрушава", написа председателят на борда на компанията Джон Тайсън.Smithfield Food - най-големият преработвател на свинско месо в света, също обяви, че САЩ се движи "опасно близо до ръба" в доставките за хранителни стоки.Дефицит на работнициОсвен свръхпредлагането и трудностите при насочването на доставките към потребителите на дребно, земеделските стопани в много страни срещат и проблеми поради недостиг на работници.Съобщава се, че блокирането и насоките за социално дистанциране пречат на мобилизирането на работниците и нарушават обичайния международен поток в индустрията.Миналата седмица Германия направи изключение от блокирането на страната си, за да позволи на хиляди работници от Румъния и Полша да влязат в държавата, за да помогнат за събирането на пролетната реколта, особено за бране на ягоди и аспержи.Във Великобритания също беше проведена кампания "Нахранете нацията", която насърчаваше домашните работници да организират работата, така че да се избегне ръста на хранителните отпадъци.На острова фермерите също така предупредиха, че културите могат да изгният на полето поради недостиг на сезонни работници от Източна Европа. Поради това страната започна да "внася" източноевропейски работници с чартърни полети, за да берат плодове и зеленчуци.Промяна на навиците ни за пазаруванеПандемията доведе до някои промени в начина на пазаруване. Например във Великобритания се наблюдава засилено търсене на брашно през последните седмици, след като много от хората по домовете си се насочиха към приготвянето на домашен хляб. Това доведе също така "изстреля" уредите за домашно приготвяне на хляб до невиждани продажби.Наблюдават се и вълни към пазаруването на повече здравословни храни, което също води до недостиг.Запасът остава неизползван и се разваляЗаведенията и баровете в много държави остават затворени и сега. Следователно на Острова голяма част от предвидените доставки на лагер и ейл в индустрията вече се разхищават. Някои бири имат срок за годност, а сега хиляди неизползвани бъчви с пиво седят в мазетата на кръчмите и най-вероятно няма да бъдат годни за консумация след премахването на мерките. Хората от бранша предупреждават, че това може да предизвика големи финансови загуби за бизнеса.Освен всичко товаНякои части от хранително-вкусовата промишленост обаче се възползват от променящите се навици на потребление.Продажбите на портокалов сок в САЩ например се увеличиха главоломно. ?o данни нa Nіеlѕеn в paм?итe нa двa мeceцa, пpи?лючвaщи нa 18 aпpил, пpoдaжбитe нa дpeбнo нa пopтo?aлoв co? ca ce yвeличили c 33,5% нa гoдишнa бaзa.Bcъщнocт пpeз в ?paя нa мeceц мapт цeнитe нa пopтo?aлoвия co? зa дocтaв?и пpeз мaй пoдc?oчиxa c нaд 20%. Благодарение на това фючъpcитe въpxy пopтo?aлoвия co? cе оказаха нaй-дoбpe пpeдcтaвящия ce a?тив от началото на годината. А търсенето е добра новина за производителите на портокали, особено във Флорида и Бразилия, които доставят на големите марки като Tropicana. /money.bg Днес+ Запази и Сподели