Най-голямата печалба в историята: Как $27 милиона станаха $2,6 милиарда Главният изпълнителен директор на Pershing Square Capital Management Бил Акман извлече многомилиардна печалба, докато коронавирусните страхове провалиха американските акции.



Хеджфонд милиардерът превърна позиция на стойност 27 милиона долара в 2.6 милиарда долара чрез защитни залози за хеджиране. Това стана ясно от писмо до инвеститорите на управлявания от Акман фонд. Печалбата компенсира загубите другаде в портфейла на компанията и помогна на публичния фонд на Акман да генерира 7.9% печалба от началото на годината.



Pershing Square използва финансови инструменти за защита от дефолт на облигации с инвестиционни оценки и високодоходни дългови книжа, за да реализира огромната печалба.



Тези активи традиционно поскъпват с увеличаването на коефициента на корпоративните просрочени задължения. Тъй като мерките за борба с епидемията дадоха негативен резултат върху икономическата активност, рисковете при корпоративните облигации нараснаха и инвеститорите започнаха да се страхуват от най-лошото.



Фондът беше в състояние да купи позициите си в тези хеджиращи инструменти "при почти най-ниски спредове в исторически план" преди месец, така че рискът от загуба е "бил минимален", пише Акман.



Мениджърът Бил Акман не само направи залога във възможно най-подходящия момент, но имаше търпението да го изчака да се развие, наблюдавайки как относително малкият му залог му носи печалба в размер на 2.6 милиарда долара. Той приключи залога си във възможно най-добрия момент на 23-ти март.



В интервю за New York Times, колумнистът и бивш инвестиционен банкер, Уилям Коън нарече ходът на Акман може би "най-добрата единична сделка на всички времена".



Акман обясни идеята за залога си в неотдавнашен подкаст. "Ние си казахме: имаме една огромна позиция, която може би има потенциал да се удвои, ако кредитната ситуация се разпространи до мястото, където бяхме по време на финансовата криза. Но ако правителството предприеме правилните стъпки, този хедж може да струва нула и фондовата борса да се върне обратно до мястото където беше. Затова решихме да приберем печалбата и да излезем от него", обясни гениалният инвеститор.



След излизането си с няколко милиардна печалба, Акман използва средствата, за да подкрепи инвестициите на Pershing Square в Berkshire Hathaway, Hilton, Lowe, Restaurant Brands International и Agilent. Фондът също възстанови дела си в Starbucks, след като продаде позицията си през януари.



Акман не е единственият, който реализира огромни по размер печалби от единични сделки. Ето някои други големи залози в историята, направени от гениални инвеститори:



Залогът на Джон Поулсън за срив на ипотечните облигации



Джон Поулсън става известен с това, че правилно прогнозира ипотечната криза в САЩ и се облагодетелства сериозно от нея. Или по-скоро, хеджфондът, за който е работил. Само през 2007 година Поулсън реализира за фонда си печалба в размер на над 15 милиарда долара. Благодарение на усилията на мениджъра, фондът му става третият най-голям в света.



Дейвид Тепър и залогът му за възстановяване на финансовия сектор след кризата от 2008-ма година



Дейвид Тепър може и да не е толкова известен, колкото Уорън Бъфет, но определено е един от най-влиятелните съвременни финансисти.



През 2009-та година, след финансовата криза, когато всички са смятали, че сме на ръба на финансов колапс, Тепър прави голям залог на няколко големи банкови имена като - Citigroup и Bank of America. Те са били тогава в много тежко състояние. До края на годината възстановяването в акциите на двете банки носи на Тепър и фонда му 7 милиарда долара, четири от които влизат директно в джоба му. И докато този залог изглежда разумен и логичен към днешна дата, тогава е имало сериозни опасения сред инвеститорите, че двете банки могат да бъдат национализирани.



Джеси Ливърмор и неговата прогноза за срива на пазарите през 1929-та година



Джеси Ливърмор е легендарен спекулант от началото на 20-ти век. Той е известен с това, че правилно е прогнозирал кризите както през 1907, така и през 1929-та година. Последната е била най-голямата криза на щатските пазари в историята.



От прогнозирането на кризата през 1907 година Ливърмор е реализирал печалба в размер на 3 милиона долара, равнозначни на 70 милиона долара към днешна дата. От кризата през 1929-та година спекулантът си е докарал печалба от 100 милиона долара, еквивалентни на 1.2 милиарда долара днешни пари.



Джон Темпълтън и залогът му на Япония



Сър Джон Темпълтън е роден през 1912-та година. Той се приема като пионер за индустрията на взаимните фондове и също е легендарен инвеститор.



През 60-те години на миналия век, когато Япония влиза в ерата, наречена по-късно "японското чудо", продължила три десетилетия, Темпълтън е един от първите чуждестранни инвеститори. В един момент той инвестира повече от 60% от активите си в японски акции.



Преди успешния си залог в Япония, Темпълтън, също така правилно е прогнозирал икономическото въздействие на Втората световна война. През 1939-та година инвеститорът влага във всяка от 104-те търгувани щатски компании и учетворява портфейла си само за четири години.



Джордж Сорос и залогът му за един милиард долара



Джордж Сорос е още известен в инвестиционните среди като човека, който победи Английската централна банка.



Сорос постави хеджфонд индустрията на преден план през 1992 година, след като "фалира" Английската централна банка. Скъсявайки британската валута с позиция от 10 милиарда паунда и принуждавайки на практика страната да напусне валутния стандарт ERM, Сорос си изкарва сумата от 1 милиард долара. Това е била немислима сума за времето си.



Трябва да се има предвид, че първоначалната идея да се скъсява паунда е била на партньора на Сорос - в лицето на Стенли Дръкънмилър. Заслугата на Сорос е била по-скоро да се съгласи с тази позиция и да вземе решение за откриване на голяма позиция.



Пол Тудор Джоунс за това, че е прогнозирал "черния понеделник"



Пол Тудор Джоунс правилно е предвидил и се е облагодетелствал от "черния понеделник" през 1987 година. Денят с най-голям процентен спад за щатските индекси.



Джоунс е утроил инвестицията си, реализирайки печалба от 100 милиона долара, след като индексът на сините чипове Dow губи 22% от стойността си.



