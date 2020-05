Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Баскетбол: "Клъч Сити", предаване за НБА /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

09:00 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Тенис /мъже/, Роджър Федерер /Швейцария/ - Анди Мъри /Великобритания/, финал

09:20 Film Plus: Тенис: Людмила Самсонова - Петра Квитова (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - повторение)

09:30 Diema Sport: Баскетбол: "Така го правим във Франция", предаване за НБА /п/

10:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Ралф Хазенхютл", предаване за английски футбол /п/

10:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Минск - Слуцк, мач от беларуската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Верона

10:30 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Нао Хибин (Thailand Open, Хуа Хин; WTA International - III четвъртфинал, повторение)

11:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига: Алан Шийрър", предаване за английски футбол /п/

12:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Враца - Левски, мач от efbet Лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Арсенал, мач от английската Висша лига (2013-14)

12:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Лече

12:00 Film Plus: Тенис: Жил Белен Тайхман - Каролина Мучова (J&T Banka Prague Open, Прага; WTA International 2019 - финал, повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Нотингам Форест - Милуол, мач от Чемпиъншип /п/

14:00 Diema Sport: "Сезонът на Етър", предаване за български футбол /п/

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Билбао - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Брайтън & Хоув Албиън, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Болоня

15:00 Diema Sport: Баскетбол: "Звездите на 70-те", предаване за НБА /п/

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, финал, Халеп - Стивънс

15:00 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Волейбол /мъже/, България - Италия - среща за 3-4 място

15:00 Film Plus: Тенис: Васек Поспишил - Давид Гофен (Open Sud de France, Монпелие; ATP 250 - II полуфинал, повторение)

15:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Енисей - УНИКС, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Diema Sport: Футбол: Витебск - Славия Мозир, мач от беларуската Висша лига, директно

16:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Арсенал, мач от английската Висша лига (2003-04) /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Милан

16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, финал, Надал - Тийм

17:10 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2016 г.: Всички голове по пътя до финала

17:35 Film Plus: Тенис: Диего Шварцман - Кристиан Гарин (Cordoba Open, Кордоба; ATP 250 - финал, повторение)

17:45 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2019г. Бостън Бруинс - Сейнт Луис Блус, седма среща

17:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

18:00 Diema Sport: Футбол: БАТЕ Борисов - Неман Гродно, мач от беларуската Висша лига, директно

18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, финал, Надал - Медведев

18:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Фулъм, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Ливърпул, мач от английската Висша лига (2006-07)

18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2016 г.: Португалия - Франция - финал

19:00 BNT: Легендите на европейските първенства по футбол

19:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-запомнящите се моменти в историята

20:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Милан

20:00 Nova Sport: Футбол: Манчестър Юнайтед - Рочдейл, мач от трети кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Симона Халеп (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - финал, повторение)

21:30 Diema Sport: Баскетбол: "Така го правим в Хърватия", предаване за НБА /п/

22:00 Diema Sport: Баскетбол: Ню Джърси Нетс - Финикс Сънс, мач от НБА (2006-07)

22:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Ювентус

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/

22:35 Film Plus: Тенис: Мари Бузкова - Джоана Конта (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - I полуфинал, повторение)

23:00 Eurosport: Олимпийски игри: Рио 2016, футбол, мъже, финал

23:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 39-и епизод /п/

23:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 39-и епизод /п/23:30 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Волейбол /мъже/, Русия - Бразилия - финал