Още снимки: test Компания на Уорън Бъфет с 50 милиарда долара загуба Компания на Уорън Бъфет отчете почти 50 милиарда долара загуба в събота заради огромен спад в стойностите на своите инвестиции, въпреки че компанията все още разполага огромна "купчина пари", съобщава АП.



Berkshire Hathaway Inc. заяви, че е загубила 49,7 милиарда долара, или 30 653 долара за акция от клас А през първото тримесечие.



Най-сериозният фактор за загубата е 54,5 милиарда долара загуба върху стойността на инвестиционния портфейл на Berkshire, тъй като борсовият пазар рязко се сви след началото на епидемията от коронавирус. Предишната година инвестициите на Berkshire добавиха 15,5 милиарда долара към печалбите на компанията.



Бъфет отдавна казва, че оперативните приходи на Berkshire предлагат по-добър поглед върху тримесечната ефективност, тъй като те изключват инвестиции и деривати, които могат да варират значително.



Анализаторски изследвани от FactSet, очакваха оперативни печалби за дял от клас A средно $ 3,996.90. Приходите на Berkshire нараснаха с 1 процент до 61,27 милиарда долара.



Компанията седи върху "купчина пари" от над 137 милиарда долара, защото Бъфет не успява да намери големи придобивания за компанията в последно време.



В събота следобед Бъфет планира да ръководи съкратена онлайн версия на годишното събрание на компанията без нито един от около 40 000 акционери, които обикновено присъстват. Компанията премина към онлайн среща и отмени всички събития заради епидемията от коронавирус.



Berkshire Hathaway Inc. притежава повече от 90 компании, включително железопътната компания BNSF и застрахователни, комунални, за мебели и бижута.



Компанията има и големи инвестиции в компании като Apple, American Express, Coca-Cola и Bank of America. Компания на Уорън Бъфет отчете почти 50 милиарда долара загуба в събота заради огромен спад в стойностите на своите инвестиции, въпреки че компанията все още разполага огромна "купчина пари", съобщава АП.Berkshire Hathaway Inc. заяви, че е загубила 49,7 милиарда долара, или 30 653 долара за акция от клас А през първото тримесечие.Най-сериозният фактор за загубата е 54,5 милиарда долара загуба върху стойността на инвестиционния портфейл на Berkshire, тъй като борсовият пазар рязко се сви след началото на епидемията от коронавирус. Предишната година инвестициите на Berkshire добавиха 15,5 милиарда долара към печалбите на компанията.Бъфет отдавна казва, че оперативните приходи на Berkshire предлагат по-добър поглед върху тримесечната ефективност, тъй като те изключват инвестиции и деривати, които могат да варират значително.Анализаторски изследвани от FactSet, очакваха оперативни печалби за дял от клас A средно $ 3,996.90. Приходите на Berkshire нараснаха с 1 процент до 61,27 милиарда долара.Компанията седи върху "купчина пари" от над 137 милиарда долара, защото Бъфет не успява да намери големи придобивания за компанията в последно време.В събота следобед Бъфет планира да ръководи съкратена онлайн версия на годишното събрание на компанията без нито един от около 40 000 акционери, които обикновено присъстват. Компанията премина към онлайн среща и отмени всички събития заради епидемията от коронавирус.Berkshire Hathaway Inc. притежава повече от 90 компании, включително железопътната компания BNSF и застрахователни, комунални, за мебели и бижута.Компанията има и големи инвестиции в компании като Apple, American Express, Coca-Cola и Bank of America. /news.bg Днес+ Запази и Сподели