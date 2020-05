Още снимки: test Спортът по телевизията днес 07:00 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2014/2015)

07:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, четвъртфинал, Халеп - Кербер

08:00 Diema Sport: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Голдън Стейт Уориърс, мач №3 от финалната серия на Западната конференция на НБА (2015-16) /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

09:00 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Тенис /жени/, Серина Уилямс /САЩ/ - Мария Шарапова /Русия/, финал

09:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/- Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2009/2010)

09:30 TV+: "Ла Лига: Говорим за футбол с с Хоакин и Гордийо" - 4 еп., документална поредица

10:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Ектор Бейерин", предаване за английски футбол /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Удинезе

11:00 Film Plus: "Ла Лига: Говорим за футбол с Хоакин и Гордийо" - 4 еп., документална поредица

11:00 Diema Sport: "Сезонът на Ботев Пловдив", предаване за български футбол /п/

11:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига: Анди Коул", предаване за английски футбол /п/

11:50 BNT 3: Легенди на европейските първенства по футбол документална поредица /1 и 2 епизод/

12:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, мач от efbet Лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Уимбълдън, мач от английската Висша лига (1998-99) /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Каляри

12:00 Film Plus: Тенис: Ига Святек - Полона Херцог (Samsung Open presented by Corner, Лугано; WTA International 2019 - финал, повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип /п/

12:40 BNT 3: Най-красивите голове от европейските футболни квалификации

14:00 Diema Sport: "Сезонът на Ботев Враца", предаване за български футбол /п/

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Арсенал, мач от английската Висша лига (2003-04)

14:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Наполи

14:20 Film Plus: Тенис: Юлия Путинцева - Белинда Бенчич (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)

15:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 43-ти епизод /п/

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, финал, Остапенко - Халеп

16:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Глен Джонсън", предаване за английски футбол /п/

16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Лос Анджелис Лейкърс 2010", предаване за НБА /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Автодор - Зенит, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята

16:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Лацио

16:05 Film Plus: Тенис: Мари Бузкова - Джоана Конта (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - I полуфинал, повторение)

16:30 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Волейбол /мъже/, България - Германия - четвъртфинална среща

16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, полуфинал, Надал - Федерер

17:30 Diema Sport 2: "Из клубовете от Висшата лига", предаване за английски футбол /п/

17:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

18:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Минск - Слуцк, мач от беларуската Висша лига, директно

18:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

18:00 Film Plus: Тенис: Хуберт Хуркач - Беноа Пер (ASB Classis, Окланд; ATP 250 - II полуфинал, повторение)

18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2012 г.: Испания - Италия - финал

18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, четвъртфинал, Халеп - Кербер

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Хюстън Рокетс, мач от НБА /п/

19:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

20:00 BNT 3: Треска за футбол Обзор на световното първенство 2018 г.

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята

20:00 Film Plus: Тенис: Леони Кунг - Магда Линет (Thailand Open, Хуа Хин; WTA International - финал, повторение)

20:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2019г. Бостън Бруинс - Сейнт Луис Блус, първа среща

20:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Интер

20:15 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Дунав, мач от efbet Лига /п/

20:55 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /14 епизод/

21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:00 BNT 2: Концерт на група "Д 2" със специалното участие на Любо Киров Празници на изкуствата "Аполония 2016"

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:30 Film Plus: Тенис: Сайсай Джън - Арина Сабаленка (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение)

22:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Кливланд Кавалиърс, мач от НБА (2014-15)

22:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Ювентус

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Химки - Локомотив Кубан, мач от ВТБ лига /п/

23:30 TV+: "Ла Лига: Говорим за футбол с Рафа Бенитес и Миста" - 3 еп., документална поредица 07:00 Film Plus: Футбол: Атлетик /Б/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2014/2015)07:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, четвъртфинал, Халеп - Кербер08:00 Diema Sport: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Голдън Стейт Уориърс, мач №3 от финалната серия на Западната конференция на НБА (2015-16) /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/09:00 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Тенис /жени/, Серина Уилямс /САЩ/ - Мария Шарапова /Русия/, финал09:00 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/- Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2009/2010)09:30 TV+: "Ла Лига: Говорим за футбол с с Хоакин и Гордийо" - 4 еп., документална поредица10:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Ектор Бейерин", предаване за английски футбол /п/10:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Удинезе11:00 Film Plus: "Ла Лига: Говорим за футбол с Хоакин и Гордийо" - 4 еп., документална поредица11:00 Diema Sport: "Сезонът на Ботев Пловдив", предаване за български футбол /п/11:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига: Анди Коул", предаване за английски футбол /п/11:50 BNT 3: Легенди на европейските първенства по футбол документална поредица /1 и 2 епизод/12:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Берое, мач от efbet Лига /п/12:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Уимбълдън, мач от английската Висша лига (1998-99) /п/12:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Каляри12:00 Film Plus: Тенис: Ига Святек - Полона Херцог (Samsung Open presented by Corner, Лугано; WTA International 2019 - финал, повторение)12:05 Nova Sport: Футбол: Фулъм - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип /п/12:40 BNT 3: Най-красивите голове от европейските футболни квалификации14:00 Diema Sport: "Сезонът на Ботев Враца", предаване за български футбол /п/14:00 Nova Sport: Баскетбол: Гран Канария - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята14:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Арсенал, мач от английската Висша лига (2003-04)14:00 Max Sport 3: Серия А: Торино - Наполи14:20 Film Plus: Тенис: Юлия Путинцева - Белинда Бенчич (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - повторение)15:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 43-ти епизод /п/15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, финал, Остапенко - Халеп16:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Глен Джонсън", предаване за английски футбол /п/16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Лос Анджелис Лейкърс 2010", предаване за НБА /п/16:00 Nova Sport: Баскетбол: Автодор - Зенит, мач от ВТБ лига /п/16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята16:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Лацио16:05 Film Plus: Тенис: Мари Бузкова - Джоана Конта (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - I полуфинал, повторение)16:30 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Волейбол /мъже/, България - Германия - четвъртфинална среща16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, полуфинал, Надал - Федерер17:30 Diema Sport 2: "Из клубовете от Висшата лига", предаване за английски футбол /п/17:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно18:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Минск - Слуцк, мач от беларуската Висша лига, директно18:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/18:00 Ring.BG: Великата футболна сцена18:00 Film Plus: Тенис: Хуберт Хуркач - Беноа Пер (ASB Classis, Окланд; ATP 250 - II полуфинал, повторение)18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2012 г.: Испания - Италия - финал18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, четвъртфинал, Халеп - Кербер19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Голдън Стейт Уориърс - Хюстън Рокетс, мач от НБА /п/19:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно20:00 BNT 3: Треска за футбол Обзор на световното първенство 2018 г.20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята20:00 Film Plus: Тенис: Леони Кунг - Магда Линет (Thailand Open, Хуа Хин; WTA International - финал, повторение)20:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2019г. Бостън Бруинс - Сейнт Луис Блус, първа среща20:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Интер20:15 Diema Sport: Футбол: Лудогорец - Дунав, мач от efbet Лига /п/20:55 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /14 епизод/21:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване21:00 BNT 2: Концерт на група "Д 2" със специалното участие на Любо Киров Празници на изкуствата "Аполония 2016"21:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване21:30 Film Plus: Тенис: Сайсай Джън - Арина Сабаленка (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - III четвъртфинал, повторение)22:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Кливланд Кавалиърс, мач от НБА (2014-15)22:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Ювентус23:00 Nova Sport: Баскетбол: Химки - Локомотив Кубан, мач от ВТБ лига /п/23:30 TV+: "Ла Лига: Говорим за футбол с Рафа Бенитес и Миста" - 3 еп., документална поредица /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели