Преглед на печата "Установените случаи на COVID-19 в страната вече са 1555, а починалите се увеличиха до 68 души. Във врачанско е открит втори дом за възрастни хора със заразени с коронавируса. Властите смекчиха още от мерките срещу заразата - носенето на предпазни маски и шалове остава задължително само за закритите обществени места, а планините, природните и национални паркове отново отварят за посетители. Щабът обяви, че се обмисля и позволяване на спортовете на открито и индивидуално, но решение затова предстои...



Носенето на предпазни маски или шалове вече не е задължително за откритите обществени места. Такава заповед издаде министърът на здравеопазването Кирил Ананиев днес след среща с премиера Бойко Борисов, представители на Националния оперативен щаб и министри. В заповедта не е посочено изрично откога влиза в сила. В нея е указано, че хората, "които се намират на открити обществени места (включително паркове, улици, автобусни спирки), са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, а при необходимост от контакт с други хора следва да носят предпазна маска или друго средство, покриващо носа и устата"...



Българските консулски служби постепенно ще възстановяват нормалната си работа и приемното време за граждани, следвайки постепенно облекчаване на противоепидемичните мерки в отделните държави, съобщи Министерството на външните работи. С приоритет ще бъдат обслужвани гражданите с предварително записани, но впоследствие отменени часове..." - в. "Дневник".



"Първите изследвани шестима пасажери от полета от Нидерландия на 26-и в неделя, с който у нас пристигнаха 14 души в Хасковска област, са отрицателни, съобщават от Областния кризисен щаб. На борда на самолета по линията Амстердам-София беше 39-годишната жена и 15-годишният й син, които са с Covid-19 в хасковската болница. Жената е в тежко състояние. Те са от село Криво поле, където е карантинирана и 16-годишната дъщеря, която е отрицателна за инфекцията. Четири проби на близки на семейството са взети по преценка на експертите от Здравната инспекция в Хасково. Днес са взети още седем проби за Covid-19 на пътници от същия полет, живеещи на територията на областта. Техните резултати се очаква да бъдат готови утре. Всички изследвани лица, роднини и пасажери, които не са хоспитализирани, са поставени под карантина." - в. "Труд".



"Битката с коронавируса съвсем не е първата за генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски. Той е хирург с опит в три военни мисии - в Македония, Ирак и Афганистан. За първи път отива на мисия през 2000 г., в бежанския лагер в Радуша, Македония, по време на т.нар. косовска криза. Там няма военни действия, лекува предимно жени, деца и старци. Изпратен е в Кербала след атентата на 27 декември 2003 г., при който камион-цистерна се вряза в българската база "Индия" и загинаха петима български военнослужещи, а над 60 бяха ранени. "Моята функция беше да отида с екип в Кербала, да издирим всички болни, които са настанени в различни болници, да оценим кои могат да понесат транспорт и кои не могат и да ги евакуираме в България. Това преобърна живота ми и кариерата ми на 180 градуса. Тогава всъщност разбрах, че въпреки че се водя военен, аз нищо не разбирам от взривна травма. Взривната травма не се разглеждаше различно от огнестрелните наранявания. И така излезе и първата ми дисертация, която е на тема "взривни травми"", разказва генералът пред БНТ през 2018 г., много преди времето, когато всички българи сутрин се будят с него. От тази мисия и до ден днешен пази парче от взривената цистерна. "Няма да забравя първата ми операция над испански войник в Афганистан. Аз и още един мой колега бяхме единствените хирурзи на площ колкото е Югозападна България. И трябваше да оперираме пострадал испански войник, ние сме в испанска база, в испанска болница. Всичко мина благополучно. Излизайки от операционната видях цялата база чака пред болницата, за да разберат какъв е резултатът. Просто настръхнах, адреналинът нахлу в тялото ми. Представяте ли си две хиляди чифта очи, вперени с надежда. Това е техният приятел, плюс това той беше любимец на базата", разказва още генералът. Друг спомен е операцията на афганско дете, простреляно по погрешка с картечница. "Беше много тежка, но, Слава Богу, успешна", разказва по-късно генералът." Той е спасявал десетки животи, но и е преминавал и през много критични моменти. Докато е изпълнявал дълга си, той два пъти се разминал на косъм от смъртта. Преживял е и един атентат, пише "Ретро"...



"Д-р Петър Марков, вирусолог в Кеймбридж и към СЗО, коментира отново ситуацията у нас: "България е с карантинни мерки вече повече от месец и половина - от малко преди средата на март. Това е вече много дълго време. Гледайки графиката на смъртните случаи, може да се каже че нищо особено не се случва. На графиката се вижда, че от 3 седмици стоим в едно безкрайно плато. Според гледната точка тези данни могат да бъдат видяни като добра новина или като проблем. Липсата на покачване на броя на смъртните случаи е белег, че мерките са постигнали най-важното - спирането на бързия растеж и предотвратяване на огромен брой нови случаи, и това е добратата новина. Но добрата новина е със стара дата - това се е случило още преди близо месец - около 5 април - две до три седмици след въвеждането на карантинните мерки у нас. В същото време, броят на смъртните случаи вече цял месец, откакто е стигнал в етап на плато , не спада, и това е проблем. Изглежда, че на карантинните мерки, такива каквито са на практика през последния месец, някак си с малко не им достигат силите, за да доведат до устойчиво намаляване на броя на потвърдените инфекции и особено на броя на починалите от COVID-19.



Като правило, ако наложените мерки водят до достатъчна степен на социално дистанциране и ако те се спaзват, то около 3 до 4 седмици след налагането им се стига до пик на заболеваемостта и смъртността и след това броят на случаите започва да пада. В този срок няма нищо магическо, просто епидемиологичните параметри на този вирус са такива и диктуват такова поведение на броя на случаите в такива срокове. Това се случи в Италия, случи се в Испания, случи се във Франция и все повече се случва на много други места в Европа. Защо в България не се случва? За това има две възможни причини: или (а) карантинните мерките не водят до достатъчното ниво на социално дистанциране, за да обърнат нарастването в спад, или (б) тези мерки не се спазват достъчно широко и в нужната степен поради липса на убеждение у хората за смисъла и важността им, поради не добре създадени условия за спазването им и поради недостатъчен контрол.



Въпреки че България беше една от първите страни в Европа, които въведоха мерки за социално дистанциране, тези мерки не бяха от най-строгите. Най-важното - стоенето у дома бе оставено на съзнанието на хората и не беше задължително. В същото време има индикации, че особено при хубаво време много хора са навън по улиците и обществените пространства и не се наблюдават тези пусти улици, характерни за градовете на Италия и Франция, където мерките дават ефект. Отделно, изглежда, че за Великденските празници забраната за пътуване между градовете не е била налагана много строго от властите и това създава съмнения за контрола на мерките, освен че демотивира хората, които ги спазват. Гореспоменатите страни и много други в Европа вече имат план за внимателно деескалиране на карантинните си мерки. От една страна в България заболеваемостта и смъртността от COVID-19 и в момента е една от най-ниските в Европа. Т.е. би могло да се спекулира, че в някакъв смисъл по отношение на броя на заразените и смъртни случаи на глава от населението може да се каже, че разхлабване на мерките у нас е много по-оправдано отколкото в Италия или Испания да речем, където въпросните показатели и след седмици на намаляване пак са стократно по-високи от тези у нас. В същото време въпреки високите аболютни стойности на заболеваемост и смъртност, и в трите споменати страни посоката на движението им е стабилно надолу и по двата показателя. При нас не е. Смъртността стои в подобни нива от седмици. Не намалява (по-високите нива на потвърдените случаи от последните дни засега ги интерпретирам като резултат на значителното нараснало тестване, но не можем да сме сигурни, че и това е така).



И така, ние можем ли да да започнем да деескалираме нашите карантинни мерки? За да си отговорим на този въпрос, първо трябва да си отговорим на друг: Каква е всъщност целта на карантинните мерки? Първата им и най-важна цел, както много пъти вече е обяснявано е да се спре експоненциалното нарастване на случаите, за да се предотврати пълно претоварване на боничната система със съпътстваща висока добавъчна смъртност. До тук тази цел беше постигната и това е много важно и е повод за похвала към щаба и правителството. Но, както казах, това е постижение отпреди цял месец. От тогава насам вече имаме друга най-важна цел. Това е да се свали броят на възникващите случаи до толкова ниски нива, щото да е практически възможно да се издирват техните контактни и всички те да се тестват, изолират и карантинират. При стотици и хиляди потвърдени случаи на ден това е практически невъзможно, но при единици или десетки случаи на ден е възможно и относително евтино. Това е целта - да сведем заразяванията до такива ниски нива. Ако сме постигнали това, значи е време да разхлабваме мерките. Ако не сме, то разхлабване на мерките би било неустойчиво и би рискувало обратно покачване на случаите и починалите с последваща необходимост карантинните мерки отново да бъдат върнати с по-голяма сила.



И тук обаче идва другият аспект, който прави ситуацията трудна, и показва проблема, към който се приближаваме с голяма сила. Хората вече се уморяват. Икономиката търпи щети, хоратя губят работата си, дохода си, търпението и мотивацията си да следват ограниченията. Енергията в обществото да се спазват лека-полека започва да се изчерпва и всичко това не може да продължи дълго. Поведенческите науки казват, че не можеш да променяш живота на хората твърде много за твърде дълго. Или едното или другото, но не и двете. В същото време целта на мерките не се постига. Броят на случаите не е сведен до ниски и управляеми нива. Часовникът тиктака - не в наша полза. Получава се така, че губим предимството, което ни даде ранния старт на мерките. Правителството вече е изправено пред трудно решение. Има все по-силни очаквания за освобождаване от ограниченията, но в същото време такива стъпки сега биха довели до ръст на случаите, което от своя страна ще ни принуди да се върнем към стриктни ограничения. Независимо от трудната ситуация, аз смятам, че все още имаме добър шанс нивото на предаване на инфекцията да се овладее. Всъщност фактът, че поддържаме стабилно плато и броят на смъртните случаи не върви нагоре показва, че вероятно ни е необходимо малко. Включително много е възможно да свърши работа и просто стрикното налагане на съществуващите мерки чрез разяснения, поощряване, улесняване на спазването им и санкции при нарушения. Но всъщност това не е толкова просто колкото звучи. Успешното налагане на каквито и да било мерки, разпоредби и закони е много по-трудно от формулирането и обявяването им. И дяволът е в детайла - за да е ефективна работата, трябва всяка една конкретна мярка да бъде обмислена във всичките и дребни практически подробности от най-високото до най-ниското ниво. Освен всичко друго, за да успеем, ще е нужен ясен и добре обмислен план, ефективна, мотивираща и пораждаща доверие комуникация към гражданите, която ясно да им обясни каква е целта, какви са стъпките, които ще ни заведат до тази цел и и колко бързо това ще се случи." - в. "Сега".



"Вирусните пандемии причиняват огромни щети и могат да отнемат живота на милиони хора по света. От тях обаче могат да се извлекат и поуки. Ето на какво ни учат испанският грип от 1918 и чумата от Средновековието, пише Дойче веле. Сякаш страданията от Първата световна война не са били достатъчни, че на всичкото отгоре към края ? избухва и вирусна епидемия, която хората по-късно наричат "испански грип". Последиците са драматични. Заразата се разпространява по целия свят, а жертвите са предимно хора на средна възраст. Предполага се, че пандемията е тръгнала от САЩ. "Допускам, че около една трета от населението на Германия е било заразено", казва германският историк Манфред Вазолд. "В Европа болестта е отнела живота на около 2,3 милиона души. Според различни преценки, жертвите в целия свят са били най-малко 25 милиона, някои дори говорят за 40-50 милиона починали или дори за двойно повече", пояснява той.



Навремето медицината не е разполагала с много възможности за противодействие на заразата. Не е имало нито респиратори, нито антибиотици. И все пак една мярка е помогнала: ограничаването на контактите между хората - там, където това е било възможно. И до днес всеки епидемиолог изучава следния пример: в американския град Филаделфия животът продължил както преди, магазините си работели, дори уличните шествия не били отменени. Там в пиковата фаза на епидемията за една седмица умрели 257 души. В друг американски град - Сейнт Луис, властите реагирали бързо, а наложените мерки почти напълно замразили обществения живот. Там за същия период починали "само" 31 души. "В такава ситуация това е първото нещо, което трябва да се направи - да се изолират болните, за да бъде предотвратено пренасянето на заразата", казва Манфред Вазолд. Епидемиите са жестоки, но и много поучителни. Испанският грип ни учи, че карантината помага. Както и че след нея настъпва възход. Именно това се случва и след "испанския грип". Друг пример за това е чумата. "През Средновековието тя буквално опустошава Европа. Умират милиони хора. След това обаче настъпва разцвет - и за икономиката, и за обществото", казва професор Абелсхаузер, който е експерт по история на икономиката. "Чумата убива 10 процента от германците. А Европа губи почти една четвърт от населението си. Това води до значително покачване на цената на труда, а то пък от своя страна дава тласък на механизацията и подготвя почвата за осъществената по-късно индустриална революция", обяснява професорът.



Всяка епидемия причинява щети и взима жертви. Но от всяка подобна ситуация могат да се извлекат поуки. Сегашната пандемия от коронавирус може например да даде тласък на дигитализацията, която да достигне невиждани досега висоти. Защото в момента милиони хора по света работят в режим домашен офис, преминават към дигитално обучение, пазаруват в интернет и участват в онлайн-съвещания. Да, след епидемиите животът продължава, но вече е различен. Независимо дали говорим за чумата, испанския грип или коронавируса." - в. "24 часа".



Проблемите на образованието и учениците също са сред актуалните теми на съботните вестници.



"Все още обучението в електронна среда за хиляди ученици у нас остава мираж - това е равносметката след първия месец и половина от старта на т.нар. дистанционно обучение в България. Въпреки усилията на МОН за осигуряване на интернет достъп в местата, където няма такъв, закупуването на компютри за учителите и десетките дарения на хора и фирми, които в последните седмици предоставиха таблети на нуждаещи се деца, това все още се оказва недостатъчно, за да покрие огромните нужди в системата.



В началото на дистанционното обучение, което започна на 16 март, просветният министър Красимир Вълчев съобщи, че в него са включени около 89 на сто от учениците у нас. Останалите 11%, или близо 70 хиляди ученици, не могат да учат в електронна форма поради липса или на крайно устройство, или на интернет. От негови изявления стана ясно, че около 35 хиляди ученици нямат компютри у дома си. Според Центъра за междуетнически диалог "Амалипе", който се позовава на данни от регионалните управления, проблемът засяга 43 000 деца, които не учат в електронна среда, защото нямат у дома си нито компютър, нито таблет или лаптоп. За тези деца бе съобщено, че медиатори ще им изпращат образователни материали, а за останалите - че ще се говори с мобилните оператори за осигуряване на покритие на мрежата.



Това обаче не е проблем само за учениците. Около 1500 учители на територията на страната не разполагат с техника, позволяваща провеждане на учебен процес от разстояние, а около 500 не разполагат както с техника, така и с достъп до интернет в домашни условия, съобщиха от МОН в отговор на въпроси на "Сега". Министерството обеща да пренасочи 1-2 млн. лв. от оперативна програма "Наука и образование" за закупуването на техника. Министерството е осигурило и доставило всички заявени за учителите устройства чрез директорите на училища, както и преносими устройства тип "My Fi" с предплатен достъп до интернет за учителите. "В 461 училища в страната са доставени общо 1986 лаптопа, като 500 от тях са оборудвани с устройства тип "My-Fi" за достъп до интернет с предплатен тримесечен неограничен достъп. Техниката е закупена от МОН, като разходът е от бюджета на проект "Образование за утрешния ден", обясняват от МОН.



По отношение на осигуряването на техника за учениците обаче нещата не са особено розови. Към момента от МОН нямат информация намалели ли са и с колко точно 11-те процента ученици, които не са обхванати в електронно обучение. Оттам коментираха, че съдействат на фирми и организации, които са заявили желание да дарят техника на училищата - до настоящия момент са съдействали за даряването на 500 таблета от "Виваком", които са предоставени на учениците чрез директорите на училищата. Началниците на РУО са направили предложения къде да се раздадат, тъй като най-добре познават особеностите на училищата и населените места, като този процес продължавал и в момента.



От МОН посочват още, че са постигнати договорености с всички мобилни оператори с национално покритие, които предлагат специални оферти за училищата в помощ на родителите за доставяне на мобилен интернет на преференциални цени за: пакет с интернет, дейта карти, USB стикове с интернет, "My Fi" устройства, рутери и др. Училищните директори ще могат да сключват договори за тези услуги, за да се предоставят те на учениците и/или учителите, като за целта ще могат да се използват средствата от училищните бюджети. Това стана възможно в резултат на промяна в наредбата за финансирането - с нея училищата ще могат да извършват разходи за осигуряване на домашен интернет за учениците, които по социални причини не разполагат с интернет свързаност.



МОН започна и проект за спешното изграждане на Wi-Fi зони в райони, където деца не могат да учат заради липса на интернет. Поръчката обаче бе приета на нож от част от телекомуникационните оператори.



От центъра за междуетнически диалог "Амалие" разполагат с детайлни данни за обхвата на дистанционното обучение при децата от уязвимите групи. Тяхно изследване сред 200 училища с деца от уязвимите групи в първата седмица на новата форма показа, че 40% от училищата са включили едва между 50 и 75% от учениците в дистанционна форма, а 17.3% от тях - една между четвърт и половината ученици. В 6 на сто от учебните заведения пък в обучение в електронна среда са се включили под 25% от учениците. Една от основните пречки пред въвеждането на онлайн обучение е липсата на подходящи устройства сред много от учениците, заключават от организацията. Според отговорите на анкетата едва в 22.34% от училищата над 90% от учениците разполагат с подходящи устройства. В 11.68% от училищата над 75% от учениците нямат устройства, чрез които да участват в онлайн обучение. В две трети от училищата учениците без устройства, които позволяват ефективно участие, са между 10% и 75%. "Очевидно е, че МОН следва да преосмисли предварително изразеното становище, че почти всички български ученици разполагат с подходящи таблети, компютри или смартфони. Министерството и самите училища, заедно с техните партньори, трябва да помислят за подсигуряването на по-голям брой устройства, които да бъдат ползвани при евентуалното по-широко въвеждане на дистанционно онлайн обучение", смятат от организацията.



Председателят на "Амалипе" Деян Колев коментира пред "Сега", че в последните седмици в резултат на инициативата им за дарение на стара, но работеща техника, на нуждаещи се ученици са дарени 110 компютъра. От УНИЦЕФ и "Америка за България" са обещани още около 250 лаптопа. "Оптимист съм, че ще успеем да съберем компютри за 500 деца", казва той. Учениците, които са идентифицирани от "Амалипе" като нуждаещи се от компютър обаче са цели 6500, т.е. даренията се оказват малка капка в морето. Това е системен проблем, той не може да се реши с дарителство, а с други системни мерки", казва още той. По негова молба от министерството са се съгласили средствата по европроект "Образование за утрешния ден", които по принцип са за закупуване на материали, да се използват за купуване на компютри. Същата възможност според него следва да се даде и по проекта "Подкрепа за успех", като с предвидените средства за материали се закупуват компютри.



Изследването на "Амалипе" показва още, че в 37% от училищата не се използват под никаква форма онлайн уроци и се разчита на останалите форми. "Очевидно е, че същинското онлайн обучение във виртуална среда си пробива път, но все още е твърде рано да се говори за възможността то да бъде въведено изцяло", казват от "Амалипе". Липсата на интернет в част от махалите, в които живеят децата, също е пречка, макар и значително по-малка. По-сериозен е проблемът с невъзможността на част от семействата да си позволят подходящ план, с който да могат ефективно да използват онлайн обучение..." - в. "Сега".



"Абитуриентските балове ще се проведат в края на лятото или наесен. Решението зависи от националния оперативен щаб. При отмяна на извънредното положение балове може да има още в края на юни, заяви за "Стандарт" директорът на 119-то СУ Диян Стаматов. Колегата му Асен Александров, който ръководи 51-во, допълни, че баловете ще се проведат, дори това да се случи още по-късно. "Децата са си същите, те искат да се сбогуват с училището, както подобава. И пет месеца да продължи изолацията, на шестия ще има бал", категоричен бе той. Тържествата ще са най-вероятно наесен, каза и Ваня Кастрева, шеф на РУО-София. Всички балове са предплатени още миналата есен. Те излизат скъпо и прескъпо на родителите. Ресторанти и хотели пък нямат средства да върнат сумите. Тази учебна година ще завърши онлайн, реши отрасловият съвет към МОН. Матурите и изпитите за гимназии пък ще се проведат с маски." - в. "Стандарт".



Цените на газа и на топлинната енергия отново са сред тематичните акценти.



"Топлинната енергия поевтинява средно с още 3,95% от 1 май. От същата дата цената на газа се намалява с 11,31 на сто. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране на закрито заседание. Това става възможно след като на 1 май сутринта "Булгаргаз" внесе ново заявление за по-ниска цена на природния газ с 11,31%, а не с 6,67 на сто, колкото бе заявено по-рано. В него са отразени променените до 30 април цени по договора за доставка между "Булгаргаз" и "Газпром Експорт". Така за 2 месеца - от 1 април, цената на природния газ бе намалена с 49,25% Наложи се за часове експертите на комисията да изчислят отново поевтиняването на топлата вода. Ценовите решения бяха оповестени от председателя на Комисията доц. Иван Иванов чрез онлайн излъчване на интернет страницата на регулатора, предвид въведените противоепидемични мерки в сградата на КЕВР. .Ако се добави и намалението на цените от 1 април, то за два месеца топлинната енергия поевтинява с 24,93%.



От 1 май за София намалението на цената е 5,15 %, за Враца - 4,14%, за Пловдив - 1,08 %, за Плевен - 2,62 %, за Бургас - .2,97 %, за Ванра - 1,30 %, за Велико Търново - 3,04 %, за Разград - 2,90% по-малко.



За двата месеца поевтиняването на топлинната енергия е: За София с над 30%, Враца - 25,73%,Велико Търново - 20,5%, Разград - 19,29%, Бургас - 19,76%, Плевен - 17,86%, Пловдив - 13,7%, Варна - 9,46%.



С решението си комисията утвърди от 1 май 2020 г. и преференциални цени и премии на електроенергията, произведена от централи с високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, които използват за основно гориво природен газ. Средното намаление на цените на високоефективната електрическа енергия за тези дружества е в размер на 5,84%. Председателят на КЕВР уточни, че тези цени - и на газа, и на парното, ще действат до края на месец май. Иванов съобщи, че се подготвят промени в Наредбата за топлоснабдяването, според които цената на природния газ за топлофикациите да се определя един път годишно, а оттам и цената на парното. Това се прави, за да се избегнат месечните колебания в цените на парното. Иванов припомни, че такъв подход има при определяне на цените на електрическата енергия. Той поясни още, че ако при цената на газа има сериозни отклонения, то налице са механизми, с които те да бъдат отразени в цената на парното. Още следващата седмица ще започнат да се одобряват промените в цените на газа със задна дата от август 2019 до края на март 2020 г., съобщи още Иван Иванов. В първата седмица ще се одобряват цените за август и септември, седмица по-късно- за другите два месеца. КЕВР ще определи цените за по-малко от месец, колкото е законовият срок и така "Булгаргаз" ще може по-бързо да върне надвзетите пари на клиентите си. По повод проверката на мартенските сметки на "Топлофикация София", председателят на КЕВР заяви, че на комисията са предоставени документи за подадената топлинна енергия за последните 4 месеца, както и за същите месеци преди година. На случаен принцип са поискани сметките на присъединените домакинства към 10 абонатни станции. След приключване на проверката, комисията ще оповести резултатите." - в."Стандарт".



"Природният газ поевтинява с 11.31%, а топлинната енергия - средно с 3.95%, от днес (1 май), предаде БТА. Съобщението за новите цени направи председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) Иван Иванов след края на днешното закрито заседание на регулатора. Цената на природния газ за месец май е 22.35 лв. за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Поевтиняването е с 11.31 на сто, или с 2.85 лв. за мегаватчас, в сравнение с април. След промяната на ценообразуващата формула по договора за доставка между "Булгаргаз" и руската "Газпром експорт" кумулативно цената на природния газ за българските потребители намалява с 49.25% спрямо март, посочи Иван Иванов. Най-голямото намаляване на цената на парното ще е за София. Там топлинната енергия поевтинява с 5.15%, във Враца - с 4.14 на сто, във Велико Търново - с 3.04%, в Бургас - с 2.97%, в Разград - с 2.9 на сто. Поевтиняване ще има и в Плевен - с 2.62%, във Варна - с 1.30%, и в Пловдив - с 1.08 на сто.



