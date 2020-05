Още снимки: test Роджърс: Ще бъде много жалко, ако Ливърпул не бъде обявен за шампион Брендан Роджърс заяви, че би било „много жалко“, ако Ливърпул не бъде обявен за шампион на Висшата лига.



Мърсисайдци имаха внушителна преднина от 25 точки на върха и бяха на две победи от първа шампионска титла на страната от 30 години насам, когато първенството бе преустановено в средата на март заради новия коронавирус.



„Те бяха най-добрият отбор в лигата по време на изминалите 29 кръга. Нивото и качеството на игра бяха наистина впечатляващи, дотук те се представиха фантастично. Така че ще бъде много жалко, ако не получат възможността да вдигнат така бленувания от всички техни привърженици трофей. Тимът го заслужава, но Юрген Клоп ще бъде като всички останали – той се надява футболът да се завърне тогава, когато е безопасно за всички“, започна наставникът на Лестър в разговор с Иймън Холмс на подкаста му Eamonn and the Gaffers.



Роджърс бе изключително близо до титлата с „червените“ през 2014, когато домакинска загуба от Челси в края на сезона позволи на Манчестър Сити да грабне шампионския трофей. „Просто не беше писано да станем шампиони тогава и, разбира се, има моменти, когато се връщам към онзи сезон. Бяхме толкова близо и щеше да бъде брилятно, ако бяхме станали шампиони, но не беше писано, така че просто продължаваш напред”.



