Apple и Xiaomi блестят насред най-големия срив на продажби на смартфони в историята Доставките на смартфони се сринаха с най-бързия темп в историята през първото тримесечие на 2020 г., илюстрирайки въздействието на коронавируса върху потреблението и производството в критичен сегмент за технологичната индустрия.



Общите доставки достигат 275 млн. през първите три месеца на годината, според Strategy Analytics и IDC, които следят пазара. Данните се различават в изчислявания спад спрямо същия период на миналата година. Според първата той е 17 процента, а според втората - 11 процента. И двете компании обаче посочват, че спадът се дължи еднолично на пандемия, която нанесе тежки щети по веригите за доставки. От една страна заводите в Азия затвориха, а от друга търсенето от страна на потребителите също намалява, отчасти и заради затворените магазини, но и заради несигурността и повишението в безработицата.



В средата на април доставчикът Murata Manufacturing Co. заяви, че повечето ? клиенти запазват поръчаните обеми, но в четвъртък намали прогнозата и вече предвижда 10 процента спад в търсенето за фискалната година.



Анализът на IDC показва, че iPhone на Apple Inc. запазва силните нива на доставки от миналата година - близо 37 млн. доставки за три месеца. От друга страна Samsung Electronics Co. се срива от малко под 72 млн. до 58 млн. доставки. Huawei Technologies Co., която се бори и с още една криза, губи 10 млн. доставки до около 49 млн.



Звездата е Xiaomi Corp., която достига рекорден дял от 10 процента, и според двете компании, като успява да увеличи доставките. Успехът се дължи основно на индийския пазар.



Гледайки напред, IDC прогнозира намалено потребителско търсене през останалата част от годината.



Apple показва устойчивост



Apple Inc. отчете в четвъртък финансовите резултати за периода, записвайки повишение на приходите, въпреки затворените заводи и магазини в Китай. Новите услуги, които технологичният гигант предлага, успяват да компенсират лекия спад в продажбите на iPhone.



Компанията съобщи, че приходите растат с 1 процента през трите месеца до $58,3 млрд. Печалбата намалява с 3 процента до $11,25 млрд. Резултатите надхвърлят очакванията на анализаторите за почти $55 млрд. приходи, но са под прогнозите на Apple от преди пандемията за над $63 млрд. продажби.



Изправена пред историческа икономическа несигурност, Apple отказа да даде прогноза за продажбите за настоящото тримесечие. Това се случва за първи път от 2003 г.



Резултатите подчертават силата на големите технологични компании дори по време на икономическа криза. В сряда Facebook Inc. и Microsoft Corp. отчетоха по-високи приходи и дадоха сигнал за продължаващ растеж през настоящия период, след като ограничителните мерки принуждават хората да разчитат все повече на услугите им. Alphabet Inc. (компанията майка на Google Inc.) миналата седмица също отчете ръст на приходите, но даде и по-мрачна прогноза за настоящото тримесечие.



Бизнесът на Apple, свързан с услуги и аксесоари, се оказва спасителният пояс за компанията през първите три месеца, подчертавайки колко навременно и правилно бе решението на компанията да се концентрира не върху повече продажби на устройства, а на повече услуги и аксесоари за тях. Тези бизнеси, които включват App Store и AirPods, растат с 18 процента до $19,63 млрд. Междувременно продажбите на iPhone, iPad и Mac записват спад от почти 7 процента до $38,68 млрд.



Освен добрите резултати, Apple даде и друга надежда на инвеститорите. Компанията ще добави $50 млрд. към програмата си за обратно изкупуване на акции - по-малко от миналогодишните $75 млрд., но все пак достатъчно, за да подчертаят желанието на компанията да върне капитал на акционерите. Бордът е одобрил и 6 процента увеличение на тримесечния дивидент до 82 цена за акция. Миналата година ръстът бе 5 процента.



