Малума, Кендъл Дженър и влюбен ли е колумбийският изпълнител в модела

В интервю за Access Hollywood Малума признава, че я e харесал от пръв поглед. Когато тя го е погледнала, той се е притеснил сериозно, и е сигурен, че това не е останало незабелязано от нея.



"Всички знаят, че моята звездна тръпка е Кендъл", не крие той.



В друго свое интервю за E!Online колумбийският изпълнител дори поздрави Дженър с една от песните си. "Кендъл, бейби, това е за теб", каза той и запя хита си "El Perdedor".



Малума призна още, че не пропуска нито един епизод от риалитито Keeping Up With the Kardashians, само за да гледа любимата си Кендъл.



От миналата година Малума е необвързан, след като с модела Наталия Барулич сложиха край на тригодишната си връзка. След това името му бе спрягано с Уини Харлоу, както и с рускинята Вивиен Рубин, с която обаче били "само приятели".



Сега изпълнителят признава, че не му е време за нова сериозна връзка и ще акцентира на кариерата си. Но със сигурност би направил промяна в плановете си, ако Кендъл също е съгласна.

Преди няколко месеца Малума и Кендъл Дженър участваха в провокативна рекламна кампания на Calvin Klein. Tова е първият път, в който двамата се срещат, а колумбийският изпълнител е останал с повече от приятно впечатление от модела.

