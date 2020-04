Още снимки: test Universal, AMC и защо най-голямата верига киносалони в САЩ обяви война на филмовата компания Пандемията почти изцяло сложи филмовата индустрия на стоп. Премиерите на редица филми, които вече трябваше да са на голям екран, бяха отложени за по-добри времена и защото почти всички киносалони на света са затворени.



Въпреки това някои филмови компании решиха да рискуват и пуснаха някои от филмите си в стрийминг платформи.



Така постъпиха и Universal - с "Тролчета: Турнето" в Apple TV. Решението си те представиха по-скоро като изключение - именно заради пандемията и именно заради затворените киносалони. Но...



...според The Wall Street Jоurnal, през последните три седмици филмът е събрал приходи от 95 милиона долара в Северна Америка.



Ето как неочакваният успех накара Universal да размислят дали и занапред да не прилагат тази стратегия.



Пред The Wall Street Jоurnal от компанията заявяват, че възнамеряват да пускат филмите си едновременно и в киносалоните, и в онлайн видео платформи, дори след падането на извънредното положение и отварянето на кината. Досега практиката е да се изчака около 90 дни след премиерата.



Решението на Universal никак не се хареса на AМC - най-голямата верига киносалони в Америка, които са изпратили писмо до филмовото студио, за да го предупредят, че вече не възнамеряват да пускат в киносалоните си в САЩ, Европа и Близкия изток филми, продуцирани от Universal, пише Indie Wire.



Според Адам Арън - изпълнителен директор на AMC, решението на Universal да пуска филмите едновременно в киносалоните и в онлайн видео платформи нарушава икономическия модел и сключените между двете страни споразумения. Пандемията почти изцяло сложи филмовата индустрия на стоп. Премиерите на редица филми, които вече трябваше да са на голям екран, бяха отложени за по-добри времена и защото почти всички киносалони на света са затворени.Въпреки това някои филмови компании решиха да рискуват и пуснаха някои от филмите си в стрийминг платформи.Така постъпиха и Universal - с "Тролчета: Турнето" в Apple TV. Решението си те представиха по-скоро като изключение - именно заради пандемията и именно заради затворените киносалони. Но......според The Wall Street Jоurnal, през последните три седмици филмът е събрал приходи от 95 милиона долара в Северна Америка.Ето как неочакваният успех накара Universal да размислят дали и занапред да не прилагат тази стратегия.Пред The Wall Street Jоurnal от компанията заявяват, че възнамеряват да пускат филмите си едновременно и в киносалоните, и в онлайн видео платформи, дори след падането на извънредното положение и отварянето на кината. Досега практиката е да се изчака около 90 дни след премиерата.Решението на Universal никак не се хареса на AМC - най-голямата верига киносалони в Америка, които са изпратили писмо до филмовото студио, за да го предупредят, че вече не възнамеряват да пускат в киносалоните си в САЩ, Европа и Близкия изток филми, продуцирани от Universal, пише Indie Wire.Според Адам Арън - изпълнителен директор на AMC, решението на Universal да пуска филмите едновременно в киносалоните и в онлайн видео платформи нарушава икономическия модел и сключените между двете страни споразумения. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели