Нетера подкрепи кампанията „На първа линия" в борбата с COVID-19 Българският телеком дари средства за закупуването на маски, облекла и консумативи за медиците, които всекидневно се борят за овладяването на епидемията

Нетера дари 1500 лева за кампанията „На първа линия“ в помощ на българските медици в борбата с COVID-19, организирана от български предприемачи, инженери и IT специалисти съвместно с фондация BCause.



Средствата са предназначени за различни болнични заведения в България, които изпитват недостиг на предпазните средства и консумативи като маски, гащеризони и др. Предпазването на медиците на първа линия е от ключово значение за овладяване на епидемията в България и организаторите си поставят за цел да съберат 100 000 лева.



Получените до момента средства са на стойност около 50 000 лева от 158 дарители.



С набраната сума вече са поръчани 10,000 филтърни маски от тип FFP2. Очаква се доставката им. Разпределението на средствата и консумативите ще се извършва на базата на математически модел с фактори, включващи текущите нужди на болничните заведения, броя на пациентите, направените дарения до този момент и населението в съответната област.



По-рано този месец Нетера и нейните служители дариха средства и ваучери за храна на стойност 10 000 лева в подкрепа на хора и семейства в затруднено положение поради развитието на епидемията.



Нетера е независим телеком. Партнира си както с най-големите световни компании, така и с малки и средни фирми. Осигурява международна свързаност, услуги за управление на мрежи и сигурност вече близо 25 години. Има точки на присъствие в над 20 държави. Доставя бърз и сигурен интернет. С Нетера партньорите и клиентите разчитат на проактивна експертна поддръжка 24/7. Компанията притежава 4 дейта центъра и предоставя IT услуги, сървъри под наем, гъвкава клауд платформа, DDoS защита. Дистрибутор е на глобалната платформа за обмен на данни NetIX. Една от първите независими наземни станции за спътникови услуги в България е изградена от Нетера. Телекомът предлага IPTV платформа и разпространение на аудио-видео съдържание. Със системата Netfleet компанията предоставя услуги за GPS проследяване на автомобили, тирове, селскостопанска техника и др.