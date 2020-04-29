Спортът по телевизията днес
29.04.2020 08.49
08:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Оклахома Сити Тъндър, мач №5 от полуфиналната плейофна серия на Западната конференция на НБА (2015-16) /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/
08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Хофенхайм - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига
08:20 BNT 3: Футбол, футбол, футбол документална поредица за историята на българския и световния футбол до 70-те години на ХХ век /7 епизод/
09:00 Diema Sport: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Сан Антонио Спърс, мач №6 от полуфиналната плейофна серия на Западната конференция на НБА (2015-16) /п/
09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2010/2011)
09:45 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2012 г.: Испания - Франция - четвъртфинална среща
10:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Райън Гигс", предаване за английски футбол /п/
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: ПСЖ - Манчестър Юнайтед
10:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - Шахтьор Солигорск, първи полуфинален мач за Купата на Беларус /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Рома
11:00 Film Plus: Тенис: Виктория Кузманова - Анна-Лена Фрийдсам (Lyon Open, Лион; WTA International - II четвъртфинал, повторение)
11:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига: Дарън Бент", предаване за английски футбол /п/
11:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2007г. Анахайм Дъкс - Отава Сенатърс
11:35 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Волейбол /мъже/, България - Полша
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Порто - Рома
12:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Арда, мач от efbet Лига /п/
12:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Фиорентина
12:05 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/
13:35 Film Plus: Тенис: Анастасия Потапова - Йоханна Конта (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - II четвъртфинал, повторение)
14:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Байерн Мюнхен - Ливърпул
14:00 Diema Sport: Футбол: Славия Мозир - БАТЕ Борисов, първи полуфинален мач за Купата на Беларус /п/
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
14:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Парма
14:40 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Волейбол /мъже/, Австралия - България
15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, полуфинал, Надал - Тийм
16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Клъч Сити", предаване за НБА /п/
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Химки - Калев, мач от ВТБ лига /п/
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Барселона - Олимпик Лион
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Саутхямптън, мач от английската Висша лига (1999-00) /п/
16:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Наполи
16:30 Film Plus: "Ла Лига: Говорим за футбол с Иняки Уилямс и Анхел Ирибар" - 2 еп., документална поредица
17:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, втори кръг, Халеп - Кенин
17:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2010/2011)
17:15 BNT 3: Футбол, футбол, футбол документална поредица за историята на българския и световния футбол до 70-те години на ХХ век /8 епизод/
18:00 Diema Sport: Футбол: Шахтьор Солигорск - Динамо Брест, полуфинален мач реванш за Купата на Беларус, директно
18:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
18:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/
18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2012 г.: Англия - Италия - четвъртфинална среща
18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, четвъртфинали, Надал - Шварцман
19:00 Film Plus: Тенис: Ифан Уан - София Кенин (Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко; WTA International 2019 - финал, повторение)
19:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2017г. Питсбърг Пенгуинс - Нешвил Предатърс, шеста среща
20:00 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 5-и епизод /п/
20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 43-ти епизод
20:00 Diema Sport 2: Футбол: БАТЕ Борисов - Славия Мозир, полуфинален мач реванш за Купата на Беларус, директно
20:00 Max Sport 3: Серия А:Милан - Интер Среща от сезон 2018/2019 г.
20:35 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /14 епизод/
21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
21:00 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...
21:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/
21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Леганес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 TV+: Футбол: Атлетико /М/ - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2011/2012)
22:30 Diema Sport 2: "Специално от Висшата лига: Върджил ван Дайк", предаване за английски футбол
22:45 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2012 г.: Англия - Италия - четвъртфинална среща
23:00 Eurosport: Олимпийски игри: Сидни 2000, футбол, мъже, финал
23:00 Diema Sport: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Далас Маверикс, мач №1 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2011-12)
23:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига /п/
23:30 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кевин Дейвис", предаване за английски футбол
23:30 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Верона
23:30 Film Plus: Тенис: Ренцо Оливо - Уго Делиен (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - III четвъртфинал, повторение)
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