Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Оклахома Сити Тъндър, мач №5 от полуфиналната плейофна серия на Западната конференция на НБА (2015-16) /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Хофенхайм - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига

08:20 BNT 3: Футбол, футбол, футбол документална поредица за историята на българския и световния футбол до 70-те години на ХХ век /7 епизод/

09:00 Diema Sport: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Сан Антонио Спърс, мач №6 от полуфиналната плейофна серия на Западната конференция на НБА (2015-16) /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2010/2011)

09:45 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2012 г.: Испания - Франция - четвъртфинална среща

10:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Райън Гигс", предаване за английски футбол /п/

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: ПСЖ - Манчестър Юнайтед

10:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - Шахтьор Солигорск, първи полуфинален мач за Купата на Беларус /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Рома

11:00 Film Plus: Тенис: Виктория Кузманова - Анна-Лена Фрийдсам (Lyon Open, Лион; WTA International - II четвъртфинал, повторение)

11:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига: Дарън Бент", предаване за английски футбол /п/

11:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2007г. Анахайм Дъкс - Отава Сенатърс

11:35 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Волейбол /мъже/, България - Полша

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Порто - Рома

12:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Арда, мач от efbet Лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Фиорентина

12:05 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/

13:35 Film Plus: Тенис: Анастасия Потапова - Йоханна Конта (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - II четвъртфинал, повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Байерн Мюнхен - Ливърпул

14:00 Diema Sport: Футбол: Славия Мозир - БАТЕ Борисов, първи полуфинален мач за Купата на Беларус /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Парма

14:40 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Волейбол /мъже/, Австралия - България

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, полуфинал, Надал - Тийм

16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Клъч Сити", предаване за НБА /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Химки - Калев, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Барселона - Олимпик Лион

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Саутхямптън, мач от английската Висша лига (1999-00) /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Наполи

16:30 Film Plus: "Ла Лига: Говорим за футбол с Иняки Уилямс и Анхел Ирибар" - 2 еп., документална поредица

17:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, втори кръг, Халеп - Кенин

17:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2010/2011)

17:15 BNT 3: Футбол, футбол, футбол документална поредица за историята на българския и световния футбол до 70-те години на ХХ век /8 епизод/

18:00 Diema Sport: Футбол: Шахтьор Солигорск - Динамо Брест, полуфинален мач реванш за Купата на Беларус, директно

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

18:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2012 г.: Англия - Италия - четвъртфинална среща

18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, четвъртфинали, Надал - Шварцман

19:00 Film Plus: Тенис: Ифан Уан - София Кенин (Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко; WTA International 2019 - финал, повторение)

19:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2017г. Питсбърг Пенгуинс - Нешвил Предатърс, шеста среща

20:00 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 5-и епизод /п/

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 43-ти епизод

20:00 Diema Sport 2: Футбол: БАТЕ Борисов - Славия Мозир, полуфинален мач реванш за Купата на Беларус, директно

20:00 Max Sport 3: Серия А:Милан - Интер Среща от сезон 2018/2019 г.

20:35 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /14 епизод/

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...

21:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/

21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Леганес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 TV+: Футбол: Атлетико /М/ - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2011/2012)

22:30 Diema Sport 2: "Специално от Висшата лига: Върджил ван Дайк", предаване за английски футбол

22:45 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2012 г.: Англия - Италия - четвъртфинална среща

23:00 Eurosport: Олимпийски игри: Сидни 2000, футбол, мъже, финал

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Далас Маверикс, мач №1 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2011-12)

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига /п/

23:30 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кевин Дейвис", предаване за английски футбол

23:30 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Верона

23:30 Film Plus: Тенис: Ренцо Оливо - Уго Делиен (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - III четвъртфинал, повторение) 08:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Оклахома Сити Тъндър, мач №5 от полуфиналната плейофна серия на Западната конференция на НБА (2015-16) /п/08:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Хофенхайм - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига08:20 BNT 3: Футбол, футбол, футбол документална поредица за историята на българския и световния футбол до 70-те години на ХХ век /7 епизод/09:00 Diema Sport: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Сан Антонио Спърс, мач №6 от полуфиналната плейофна серия на Западната конференция на НБА (2015-16) /п/09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2010/2011)09:45 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2012 г.: Испания - Франция - четвъртфинална среща10:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Райън Гигс", предаване за английски футбол /п/10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: ПСЖ - Манчестър Юнайтед10:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - Шахтьор Солигорск, първи полуфинален мач за Купата на Беларус /п/10:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Рома11:00 Film Plus: Тенис: Виктория Кузманова - Анна-Лена Фрийдсам (Lyon Open, Лион; WTA International - II четвъртфинал, повторение)11:30 Diema Sport 2: "Сто във Висшата лига: Дарън Бент", предаване за английски футбол /п/11:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2007г. Анахайм Дъкс - Отава Сенатърс11:35 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Волейбол /мъже/, България - Полша12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Порто - Рома12:00 Diema Sport: Футбол: Етър - Арда, мач от efbet Лига /п/12:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Фиорентина12:05 Nova Sport: Футбол: Хъл Сити - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/13:35 Film Plus: Тенис: Анастасия Потапова - Йоханна Конта (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - II четвъртфинал, повторение)14:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Нотингам Форест, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Байерн Мюнхен - Ливърпул14:00 Diema Sport: Футбол: Славия Мозир - БАТЕ Борисов, първи полуфинален мач за Купата на Беларус /п/14:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Шефилд Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/14:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Парма14:40 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Лондон 2012 г.: Волейбол /мъже/, Австралия - България15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, полуфинал, Надал - Тийм16:00 Diema Sport: Баскетбол: "Клъч Сити", предаване за НБА /п/16:00 Nova Sport: Баскетбол: Химки - Калев, мач от ВТБ лига /п/16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Барселона - Олимпик Лион16:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Саутхямптън, мач от английската Висша лига (1999-00) /п/16:00 Max Sport 3: Серия А: Лече - Наполи16:30 Film Plus: "Ла Лига: Говорим за футбол с Иняки Уилямс и Анхел Ирибар" - 2 еп., документална поредица17:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, втори кръг, Халеп - Кенин17:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2010/2011)17:15 BNT 3: Футбол, футбол, футбол документална поредица за историята на българския и световния футбол до 70-те години на ХХ век /8 епизод/18:00 Diema Sport: Футбол: Шахтьор Солигорск - Динамо Брест, полуфинален мач реванш за Купата на Беларус, директно18:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/18:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/18:00 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2012 г.: Англия - Италия - четвъртфинална среща18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, четвъртфинали, Надал - Шварцман19:00 Film Plus: Тенис: Ифан Уан - София Кенин (Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко; WTA International 2019 - финал, повторение)19:30 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2017г. Питсбърг Пенгуинс - Нешвил Предатърс, шеста среща20:00 Nova Sport: Обзор на кръга за Купата на Футболната асоциация (2019-20), 5-и епизод /п/20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 43-ти епизод20:00 Diema Sport 2: Футбол: БАТЕ Борисов - Славия Мозир, полуфинален мач реванш за Купата на Беларус, директно20:00 Max Sport 3: Серия А:Милан - Интер Среща от сезон 2018/2019 г.20:35 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /14 епизод/21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване21:00 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...21:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Леганес (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 TV+: Футбол: Атлетико /М/ - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2011/2012)22:30 Diema Sport 2: "Специално от Висшата лига: Върджил ван Дайк", предаване за английски футбол22:45 BNT 3: Треска за футбол Европейско първенство 2012 г.: Англия - Италия - четвъртфинална среща23:00 Eurosport: Олимпийски игри: Сидни 2000, футбол, мъже, финал23:00 Diema Sport: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Далас Маверикс, мач №1 от първи кръг на плейофите на Западната конференция на НБА (2011-12)23:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига /п/23:30 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кевин Дейвис", предаване за английски футбол23:30 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Верона23:30 Film Plus: Тенис: Ренцо Оливо - Уго Делиен (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - III четвъртфинал, повторение) Днес+ Запази и Сподели