Де Бройне е най-добър футболист в Премиършип във версията на The Athletic Британското издание The Athletic състави списък с най-добрите играчи в Премиършип преди прекратяването на сезона. Начело в символичния отбор на турнира е белгийският полузащитник на Манчестър Сити Кевин Де Бройне.



Той оставя зад себе си играчите на Ливърпул Трент-Александър Арнолд, Върджил ван Дайк, Садио Мане и Джордан Хендерсън, както и Джейми Варди от Лестър.



Преди прекратяването на първенството заради пандемията от коронавирус Де Бройне изигра 26 мача за Сити, в които отбеляза девет гола.



Символичният отбор на Премиършип във версията на изданието изглежда така: Алисон Бекер, Александър-Арнолд, Ван Дайк, Робъртсън (всичките от Ливърпул), Союнджу (Лестър) , Де Бройне (Манчестър Сити), Грилиш (Астън Вила), Хендерсън, Мане, Салах (всичките от Ливърпул), Варди (Лестър).