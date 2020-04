Още снимки: test Capone, Том Харди, Диърдри Мари Капоне и какво мисли роднината на Ал Капоне за филма Миналата седмица режисьорът Джош Транк най-накрая пусна трейлър на биографичната драма за последните години от живота на Ал Капоне.



Те не са били много спокойни и щастливи, защото е страдал от деменция. Сигурни сме, че филмът ще бъде много интересен, а и сме убедени, че Том Харди е дал всичко от себе си за ролята.



Дъщерята на племенника на Ал Капоне - Диърдри Мари Капоне, е на същото мнение. Пред Fox News тя казва, че уважава Харди и актьорските му способности.



Надява се обаче Capone да представи Ал Капоне в истинската му светлина след излизането от затвора. "Надявам се да покажат бизнесмена, който беше - много успешен."



Диърдри уточнява, че не е замесена по никакъв начин във филма и никой не се е свързвал с нея.



