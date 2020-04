Още снимки: test Висшата лига излезе с конкретни предложения за край на сезона Английската Висша лига се цели в подновяване на сезона на 8 юни, при закрити врати поради пандемията от коронавирус, и завършек на 27 юли, съобщава The Times.



Според изданието футболните шефове, заедно с други спортни управляващи звена, провеждат разговори с британското правителство относно това кога първенството може да бъде рестартирано и само при „одобрение от тяхна страна и на медицинските власти“. Премиършип има 92 оставащи мача до края на настоящата кампания, след като шампионатът бе преустановен на 13 март, а Ливърпул бе близо до първа титла от историята на Висшата лига.



The Times твърди, че шефовете на първенството споделили тяхната идея „Проект Рестарт“ със собствениците миналата седмица. Двубоите ще бъдат изиграни пред празни трибуни – максимум 400 души ще получат разрешение да присъстват, включително и медии, но само ако са дали предварителен отрицателен тест за COVID-19. Ще бъдат осигурени и допълнителни съблекални, котио да гарантират мерките за социална дистанция между играчите. Те, от своя страна, ще се появяват на тренировки индивидуално и вече по екип. Според информациите, датата 22 август се дискутира за начало на следващия сезон през 2020/21. Основната пречка на този етап обаче остава недостигът на налични тестове. Ако сезонът не бъде подновен – вчера нидерландската Ередивизи бе преждевременно прекратена, без шампион, промоция и изпадащи – ще бъде финансов кошмар за клубовете.



