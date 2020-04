Още снимки: test 5 нови песни от седмицата Тази седмица започваме с The Rolling Stones и първата им песен от почти осем години насам. "Living In A Ghost Train" е посветена на пандемията от Covid-19 и е записана частично във време на социална изолация. А във видеото към нея виждаме пустите улици в Лондон, Лос Анджелис, Киото и други градове.



"Бяхме в студио да записваме още преди препоръките за изолация и помислихме, че една от песните отразява времето, в което живеем. Работихме по нея в изолация. И ето я [...] Надявам се да я харесате", казва Мик Джагър.



С новия си емоционален сингъл Алиша Кийс отново успя да стопли милиони сърца и да им подари надежда. Певицата пише "Good Job" през 2019 г., но ще я включи в предстоящия си да излезе по-късно тази година албум ALICIA.



За световната премиера на видеото към парчето, Алиша партнира на CNN за кампанията им за борба срещу COVID-19. "Good Job" е в чест на невъзпятите герои на нашето време.



Продължаваме с Кели Кларксън, която представи новия си сингъл "I Dare You". Песента излиза едновременно на няколко езика в дует с различни изпълнители на френски, арабски, испански, немски и иврит.



"Това е любимият, но и най-трудният проект, върху който някога съм работила. Докато растях и пеех на различни езици, винаги съм си мечтала да намеря перфектната песен, с перфектното послание, с която да свържа всички глобално и която да запиша с различни певци по света на родните им езици", казва за "I Dare You" Кели Кларксън.



И ако Кели Кларксън не е успяла да ни докосне, то Джеймс Блънт със сигурност ще го направи с "The Greatest". Печалбите от сингъла ще бъдат дарени на Британската национална здравна служба и на Световната здравна организация за помощ с борбата срещу Covid-19.



Завършваме с едно предложение от българската музикална сцена. Песента се казва "I Know You Care" и е в изпълнение на Desy.



Десислава Андонова отдавна е част от съвременната българска музика. На родната сцена е добре позната от групите Phuture Shock, Plastic Hi-Fi, Scam, Lava Lava и Sentimental Swingers. Тя е и един от популярните диджеи сред дамите в България, като пуска страшно добра селекция от музика по тъмните места на София.



