"Тайният живот на Мерилин Монро", Bulgaria ON AIR и какви семейни тайни е криела звездата

50-те години на миналия век не помнят по-голяма звезда от Мерилин Монро. Актрисата е приемана за най-красивата жена в света, а около личността ? е пълно с интересни и вълнуващи истории.



Доста се знае за Мерлин, кариерата ? в Холивуд и отношенията ? с мъжете. Но същото не може да се каже и за личния ? живот. Ето там има доста неизвестни.



Минисериалът "Тайният живот на Мерилин Монро" (2015 г.) се опита поне малко да ни запознае с трудностите, през които е преминала актрисата.



Двете части са базирани на едноименния бестселър на Дж. Ранди Тараборрели и ни разкриват повече за сложните отношения в семейството на Норма Джийн (Кели Гарнър), както е рожденото ? име.



Детството на Мерлин не е от най-щастливите, защото Гладис (Сюзън Сарандън), майката на Монро, страда от параноидна шизофрения и през по-голямата част от детството на дъщеря си е затворена в лечебни заведения.



Всичко това кара самата актриса да изпитва смесени чувства към майка си - от обич през омраза, та чак до желанието да ? помогне. Нещо, което не е известно на широката общественост, на която е казано просто, че Гладис е мъртва.



"Тайният живот на Мерилин Монро" насочва вниманието и към други две важни фигури в живота на холивудската звезда - приемната ? майка и законния ? настойник.



Но минисериалът разкрива и тъмната страна на Монро, която тя невинаги може да контролира. Голяма част от живота си Мерлин прекарва в страх, че може да е наследила психичните заболявания на майка си, което води до известни проблеми.



