10-годишният бум на заетостта в САЩ се стопи за месец Рекордните 26 милиона американци вероятно са потърсили обезщетения за безработица през последните пет седмици, което означава, че всички работни места, създадени по време на най-дългия бум на заетостта в историята на САЩ, са били премахнати за около месец вследствие на коронавирусната епидемия, предава Reuters.



Днес предстои Министерството на труда да публикува седмичния си доклад за безработица, който се очаква да увеличи мрачните настроения, добавяйки още негативни данни към досегашните. Статистиката идва на фона на нарастващите протести срещу блокирането на цялата страна заради Covid-19.



Президентът Доналд Тръмп, кандидат за втори мандат на тазгодишните избори, също има желание да рестартира парализираната икономика. В сряда той аплодира предприетите по места стъпки към възобновяване на бизнес активността, които идват въпреки предупрежденията на здравните експерти за потенциален нов скок на инфекции.



“Американската икономика “изхвърля” работни места с темпове и мащаби, които не са били регистрирани никога досега”, коментира Скор Андерсън, главен икономист в Bank of the West в Сан Франциско. “Сравнява се с природно бедствие в национален мащаб.”



Предварително проучване на Reuters сочи, че исканията за безработица през седмицата, приключила на 18 април, възлизат на 4.2 милиона. Считана за невъобразимо висока до преди два месеца, тази бройка би била по-ниска спрямо предходната седмица, когато бяха регистрирани 5.245 млн. заявления.



