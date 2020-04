Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Маями Хийт, мач №4 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13) /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Тотнъм Хотспър, преиграване от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Херта - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига

08:25 BNT 3: Футбол, футбол, футбол документална поредица за историята на българския и световния футбол до 70-те години на ХХ век /2 епизод/

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2007/2008)

09:45 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 1994 г.: Бразилия - Италия - финал

10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Борусия Дортмунд - Атлетико Мадрид

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Монтана, мач от Втора професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Лестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - Аталанта

11:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Белинда Бенчич (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals 2019 - повторение)

12:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 42-ри епизод /п/

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Ювентус - Манчестър Юнайтед

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Лийдс Юнайтед - Ливърпул, мач от английската Висша лига (2000-01) /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Лече

12:05 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/

12:35 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /13 епизод/

13:10 Film Plus: Тенис: Бианка Андрееску - Симона Халеп (WTA Finals Shenzhen, Шънджън; WTA World Tour Finals 2019 - повторение)

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Естудиантес - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: ЦСКА Москва - Рома

14:00 Diema Sport: Футбол: Витебск - Динамо Брест, мач от беларуската Висша лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Портсмут - Арсенал, мач от пети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Болоня

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, четвърти кръг, Барти - Кенин

15:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

16:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Яя Туре", предаване за английски футбол /п/

16:00 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Аранча Рус (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International - II полуфинал, повторение)

16:00 Diema Sport: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Сан Антонио Спърс, мач №3 от полуфиналната плейофна серия на Западната конференция на НБА (2015-16) /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Нижни Новгород - Химки, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Виктория Пилзен - Реал Мадрид

16:00 Max Sport 3: Серия А: Милан - Торино

16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, трети кръг, Джокович - Шварцман

17:00 Diema Sport: Баскетбол: Оклахома Сити Тъндър - Сан Антонио Спърс, мач №4 от полуфиналната плейофна серия на Западната конференция на НБА (2015-16) /п/

17:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2007/2008)

17:15 BNT 3: Футбол, футбол, футбол документална поредица за историята на българския и световния футбол до 70-те години на ХХ век /3 епизод/

17:15 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Тами Ейбрахам", предаване за английски футбол /п/

18:00 Diema Sport: "Сезонът на Берое", предаване за български футбол /п/

18:00 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2002 г.: Бразилия - Германия- финал

18:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/

18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, четвърти кръг, Вавринка - Циципас

19:00 Film Plus: Тенис: Светлана Кузнецова - Арина Сабаленка (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - I полуфинал, повторение)

19:30 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Брендан Роджърс", предаване за английски футбол

19:35 BNT 3: Олимпийски мигове Летни олимпийски игри Атланта 1996 г.: Баскетбол /мъже/ - САЩ - Хърватия

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята

20:00 Diema Sport: "Сезонът на Арда", предаване за български футбол

20:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2012г. Лос Анджелис Кингс - Ню Джърси Девилс

20:15 Diema Sport 2: "Футболни истории с Мейсън Маунт и Деклан Райс", предаване за английски футбол /п/

20:30 Film Plus: "Ла Лига: Говорим за футбол с Рафа Бенитес и Миста" - 3 еп., документална поредица

20:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 38-и епизод

21:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Черно море, мач от efbet Лига /п/

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Лийдс Юнайтед, мач от английската Висша лига (2002-03)

21:00 Max Sport 3: Шампионска лига: Ювентус - Атлетико Мадрид Среща от Шампионска лига сезон 2018/19г.

21:30 Film Plus: Футбол: Бетис - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 TV+: "Ла Лига: Говорим за футбол с Иняки Уилямс и Анхел Ирибар" - 2 еп., документална поредица

22:45 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2002 г.: Бразилия - Германия- финал

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Оклахома Сити Тъндър, мач №5 от полуфиналната плейофна серия на Западната конференция на НБА (2015-16)

23:00 Max Sport 3: "Класика от УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Валенсия - Ховентут, мач от испанската баскетболна лига /п/

