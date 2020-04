Още снимки: test Защо въпреки ръста на регистрациите, Netflix е изправен пред сериозна заплаха? Въпреки спада на борсите през последния месец, акциите на Netflix се превърнаха в един от най-добре представящите се активи. Между 2 март и 16 април те поскъпнаха с над 15%, до 439,17 долара за акция, преди леко да се понижат до 433,39 долара за акция днес. Този ръст е още по-впечатляващ между 16 март и 16 април, когато акциите нарастват с 50%. Затова всички инвеститори очакваха данните за представянето на стрийминг платформата през първия месец на карантина в САЩ.



За първото тримесечие приходите на компанията нарастват повече от очакваното, с 5,768 млрд. долара, предаде Zero Hedge. Съотношението доходи на акция обаче е под очакваното и достигна 1,57 долара при прогноза от 1,64 долара на акция. Най-очакваното число обаче беше нарастването на броя на платените абонати, което смаза прогнозата, покачвайки се с 15,7 млн. души спрямо очакваните почти 8,5 млн. и прогнозите на самата Netflix от 7 млн. нови абонати.



Това е най-голямото покачване на броя на платените абонати в историята на платформата, като очаквано, ръстът се е случил след обявяване на извънредното положение в средата на месец март. Една от лошите новини за компанията е, че този темп няма да се задържи през следващите две тримесечия. Нещо повече, собствената ? прогноза е, че през тях ще бъдат привлечени по-малко платени абонати, отколкото година по-рано.



"Сред причините за това е фактът, че няма да има нови сезони на Stranger Things и Money Heist", посочват от Zero Hedge. Същевременно от компанията си дават сметка, че броят на новите платени абонати и времето, прекарано пред платформата, ще спаднат и заради вдигането на карантината, "което се надяваме да се случи скоро", посочват те.



Интересното обаче е, че въпреки повече от двукратно по-доброто представяне през първото тримесечие, приходите изобщо не отговарят на този темп на растеж. От Netflix обвиняват за това силния долар, който понижава реалните им постъпления от чужбина, но те имат и разходи за съдържание на стойност 218 млн. долара заради спрените продукции и затрудненото финансиране на някои задължения.



Освен това, компанията е изправена пред все повече предизвикателства от външната среда. Първо, конкурентите ? също растат като брой абонати, а към тях през април се добавиха два нови - Peacock и Quibi. HBO Max ще дебютира през следващия месец, а Disney+ премина границата от 50 млн. абонати.



Спирането на филмовите компании също ще създаде затруднения за Netflix. От една страна, то ще подобри паричния поток, посочват от Zero Hedge, тъй като очевидно платформата няма да има разходи за продукции. Но от друга, компанията ще трябва да осигури достатъчно качествено съдържание, с което да поддържа зрителите на платформата си - "трудна задача, когато повечето студия в Холивуд са затворили".



/money.bg