Още снимки: test Започва обработка против кърлежи в дворовете на варненските училища и градини Започва обработка против кърлежи в дворовете на детски градини и училища, на спортни и детски площадки, съобщават от общинското предприятие.



„Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“.Обработките ще се извършват през деня. Те ще се провеждат при подходящи климатични условия /температура, влажност, вятър, валежи/. Паралелно ще се обработват площадките, предназначени за разходки на домашни любимци.



Използваните биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани, с ниска токсичност. Третираните площи ще се обозначават с предупредителни табели, съобщават още от ОП "ДДД".



График:



"Младост" - детски площадки и училища -22-23.04.2020 г.



"Чайка"-детски ясли и градини - 22-23.04.2020 г.



"Аспарухово", Галата, Звездица - детски площадки и училища -24-25.04.2020 г.



"Вл. Варненчик" -детски ясли и градини -22-24.04.2020 г.



"Младост" - детски ясли и градини - 24.04.2020 г.



"Вл. Варненчик" -детски площадки и училища - 27-28.04.2020 г.



"Възраждане"- детски площадки и училища - 29-30.2020 г.



"Приморски"- детски ясли и градини -27-28.04.2020 г.



"Аспарухово"- детски ясли и градини - 29-30.04.2020 г.



"Одесос" -детски ясли и градини -27-28.2020 г.



"Приморски", "Чайка" -детски площадки и училища -04-05.05.2020 г.



"Одесос" - детски площадки и училища -04-05.05.2020 г.



"Вл. Варненчик", "Младост" -спортни площадки -07-08.05.2020 г.



Морска градина, спортни площадки - 11.05.2020 г.



Аспарухов парк, спортни площадки -12.05.2020 г.



"Младост", "Вл. Варненчик"- паркове- 13.05.2020 г. Започва обработка против кърлежи в дворовете на детски градини и училища, на спортни и детски площадки, съобщават от общинското предприятие.„Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“.Обработките ще се извършват през деня. Те ще се провеждат при подходящи климатични условия /температура, влажност, вятър, валежи/. Паралелно ще се обработват площадките, предназначени за разходки на домашни любимци.Използваните биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани, с ниска токсичност. Третираните площи ще се обозначават с предупредителни табели, съобщават още от ОП "ДДД".График:"Младост" - детски площадки и училища -22-23.04.2020 г."Чайка"-детски ясли и градини - 22-23.04.2020 г."Аспарухово", Галата, Звездица - детски площадки и училища -24-25.04.2020 г."Вл. Варненчик" -детски ясли и градини -22-24.04.2020 г."Младост" - детски ясли и градини - 24.04.2020 г."Вл. Варненчик" -детски площадки и училища - 27-28.04.2020 г."Възраждане"- детски площадки и училища - 29-30.2020 г."Приморски"- детски ясли и градини -27-28.04.2020 г."Аспарухово"- детски ясли и градини - 29-30.04.2020 г."Одесос" -детски ясли и градини -27-28.2020 г."Приморски", "Чайка" -детски площадки и училища -04-05.05.2020 г."Одесос" - детски площадки и училища -04-05.05.2020 г."Вл. Варненчик", "Младост" -спортни площадки -07-08.05.2020 г.Морска градина, спортни площадки - 11.05.2020 г.Аспарухов парк, спортни площадки -12.05.2020 г."Младост", "Вл. Варненчик"- паркове- 13.05.2020 г. /chernomore.bg/ Днес+ Запази и Сподели



