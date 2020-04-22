Още снимки:
test

Започва обработка против кърлежи в дворовете на варненските училища и градини

22.04.2020 12.15

Започва обработка против кърлежи в дворовете на детски градини и училища, на спортни и детски площадки, съобщават от общинското предприятие.

„Дезинфекция, дезинсекция, дератизация“.Обработките ще се извършват през деня. Те ще се провеждат при подходящи климатични условия /температура, влажност, вятър, валежи/. Паралелно ще се обработват площадките, предназначени за разходки на домашни любимци.

Използваните биоциди са предназначени за битова употреба, микрокапсулирани, с ниска токсичност. Третираните площи ще се обозначават с предупредителни табели, съобщават още от ОП "ДДД".

График:

"Младост" - детски площадки и училища -22-23.04.2020 г.

"Чайка"-детски ясли и градини - 22-23.04.2020 г.

"Аспарухово", Галата, Звездица - детски площадки и училища -24-25.04.2020 г.

"Вл. Варненчик" -детски ясли и градини -22-24.04.2020 г.

"Младост" - детски ясли и градини - 24.04.2020 г.

"Вл. Варненчик" -детски площадки и училища - 27-28.04.2020 г.

"Възраждане"- детски площадки и училища - 29-30.2020 г.

"Приморски"- детски ясли и градини -27-28.04.2020 г.

"Аспарухово"- детски ясли и градини - 29-30.04.2020 г.

"Одесос" -детски ясли и градини -27-28.2020 г.

"Приморски", "Чайка" -детски площадки и училища -04-05.05.2020 г.

"Одесос" - детски площадки и училища -04-05.05.2020 г.

"Вл. Варненчик", "Младост" -спортни площадки -07-08.05.2020 г.

Морска градина, спортни площадки - 11.05.2020 г.

Аспарухов парк, спортни площадки -12.05.2020 г.

"Младост", "Вл. Варненчик"- паркове- 13.05.2020 г. /chernomore.bg/

Днес+

Запази и Сподели
Коментирай статията

Коментирай статията
Последни от ВАРНА +
12:15
Започва обработка против кърлежи в дворовете на варненските училища и градини
12:13
575 проверки са извършили горските за седмица
11:25
Варненски производител: Само лабораторен анализ може да отличи истинския мед от фалшивия
10:18
Над 1 000 души са под карантина във Варна заради COVID-19
10:10
Варненско село остава без вода днес
08:28
Преглед на печата
21 април 2020 г.
16:30
Потвърдена е най-тежката мярка за неотклонение на рецидивист, обвинен за грабеж
16:06
Във Варна са образувани единадесет бързи производства за деня за декларации с неверни данни
13:41
Районната прокуратура във Варна предаде на съд водач за причиняване на телесна повреда
13:08
Международен канго джъмп маратон стартира онлайн
12:55
Санкционираха 31 варненци за липса на предпазни маски
12:52
Затварят улица във Варна, поради ремонтни дейности
12:47
Варненско училище е носител на международната награда „ЗЕЛЕН ФЛАГ ЕКОУЧИЛИЩЕ“ вече 20 години
11:45
За първи път “Заедно в час” търси нови училища партньори в област Варна
08:20
Преглед на печата
20 април 2020 г.
18:35
18 бързи производства са образувани днес във Варна за декларации с неверни данни
18:29
20 варненци отнесоха глоби днес за неносене на маски
10:28
Разпадащата се комета Атлас фотографирана и от Варна
10:17
Курсантите от ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров"-Варна над 40 дни под карантина
10:07
Пазарите и цветните борси отново отварят
08:36
Преглед на печата
19 април 2020 г.
16:21
Във Варна и областта са проверени над 400 лица за спазване на наложената им задължителна домашна кар
15:50
Избират с анкета име на новороденото муфлонче в зоопарка във Варна
15:00
Днес е последен ден за участие в конкурса за рисуване на великденски яйца, организиран във Варна
14:53
Още 134 км републикански пътища ще се ремонтират по ОПРР, 18,8 км. във Варненско

Още новини >>    

Най-четени от ВАРНА +

Избор на редактора

Започва обработка против кърлежи в дворовете на варненските училища и градини

575 проверки са извършили горските за седмица

Варненски производител: Само лабораторен анализ може да отличи истинския мед от фалшивия

Над 1 000 души са под карантина във Варна заради COVID-19

Варненско село остава без вода днес

Преглед на печата

Потвърдена е най-тежката мярка за неотклонение на рецидивист, обвинен за грабеж

Още новини >>    
Последни видео новини
Цветанов за Борисов: Цененият фактор за стабилността в Европа Доц. Веселка Тончева: Да не забравяме корена си