Поставят плевенското село Буковлък под 14-дневна карантина
21.04.2020 16.59
Село Буковлък е поставено под 14-дневна карантина. Тя започва да тече от полунощ, предаде Нова тв.
Причината е, че има четири заболели от коронавирус шивачки от голямо предприятие в Плевен, които живеят в селото.
Жителите на Буковлък са 5000, това е и най-голямото плевенско село.
Към момента заразените в шивашкото предприятие са 24. Всичките 100 работнички ще бъдат изследвани по PCR метода. Ще има и мобилно тестване в село Буковлък.
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