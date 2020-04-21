Още снимки: test Поставят плевенското село Буковлък под 14-дневна карантина Село Буковлък е поставено под 14-дневна карантина. Тя започва да тече от полунощ, предаде Нова тв.



Причината е, че има четири заболели от коронавирус шивачки от голямо предприятие в Плевен, които живеят в селото.



Жителите на Буковлък са 5000, това е и най-голямото плевенско село.



Към момента заразените в шивашкото предприятие са 24. Всичките 100 работнички ще бъдат изследвани по PCR метода. Ще има и мобилно тестване в село Буковлък. Село Буковлък е поставено под 14-дневна карантина. Тя започва да тече от полунощ, предаде Нова тв.Причината е, че има четири заболели от коронавирус шивачки от голямо предприятие в Плевен, които живеят в селото.Жителите на Буковлък са 5000, това е и най-голямото плевенско село.Към момента заразените в шивашкото предприятие са 24. Всичките 100 работнички ще бъдат изследвани по PCR метода. Ще има и мобилно тестване в село Буковлък. Днес+ Запази и Сподели



