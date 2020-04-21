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Поставят плевенското село Буковлък под 14-дневна карантина

21.04.2020 16.59

Село Буковлък е поставено под 14-дневна карантина. Тя започва да тече от полунощ, предаде Нова тв.

Причината е, че има четири заболели от коронавирус шивачки от голямо предприятие в Плевен, които живеят в селото.

Жителите на Буковлък са 5000, това е и най-голямото плевенско село.

Към момента заразените в шивашкото предприятие са 24. Всичките 100 работнички ще бъдат изследвани по PCR метода. Ще има и мобилно тестване в село Буковлък.

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