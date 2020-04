Още снимки: test Дженифър Лопес и дългият списък с бившите половинки на певицата Дженифър Лопес има доста пъстро любовно минало. И въпреки че никога не се е срамувала от факта, че е истинска романтичка, че вярва в любовта и търси своя единствен мъж, ? струва доста време и доста неуспешни опити, докато го намери. Дали най-после го е открила в лицето на Алекс Родригес...



По всичко личи, че двамата много се обичат и сякаш са създадени един за друг, до докато очакваме датата за предстоящата сватба, решихме все пак да направим една малка равносметка за любовното минало на Джей Ло досега.



Дейвид Круз (1984 - 1992 г.)



Първата любов на Джей Ло се казва Дейвид Круз - автомонтьор в сервиз в Ню Йорк. Тогава тя е на 15 години.



И въпреки че майка й не одобрява тази връзка и забранява на дъщеря си да се вижда с младежа, Джей Ло е готова на всичко за Дейвид - дори и да избяга от вкъщи.



Връзката им продължава почти десет години. Дейвид напуска Дженифър, тъй като не може да понесе постоянно растящата популярност на звездата, докато той вече копнее за брак, деца и улегнал живот.



Крис Пачело (1992 - 1994 г.)



В по-младите си години Дженифър залита по лошите момчета. От 1992 до 1994 г. тя има връзка с Крис Пачело, който е осъден за въоръжен грабеж.



Уесли Снайпс (1995 г.)



Първите изяви на големия екран подсигуряват не само с първите големи хонорари за Дженифър, но и първата връзка с партньор от снимачната площадка. А той е... Уесли Снайпс.



Макар да ни е трудно да го повярваме, през 1995 г. Джей Ло и Уесли са смятани за една от най-харесваните двойки. Но както се случва с повечето любовни авантюри, зародили се на снимачната площадка, и тази скоро приключва.



Оджани Ноа (1997 - 1998 г.)



Певицата се омъжва за Оджани през 1997 г. Той е сервитьор, превърнал се в притежател на верига ресторанти.



Но нещата не потръгват, както са го очаквали и двамата се развеждат - няма и година след сватбата. А скоростният им романс завършва с истинска война.



Пъф Деди (1999 - 2001 г.)



Двамата успяват да скрият, че са заедно през първите месеци на връзката си. Целта им е единствено да се предпазят от медийния интерес, който неминуемо последва, след като всички разбират за тях.



Разделят се след инцидент, при който Пъф Деди и охраната му участват в разправия в заведение, в края на която и рапърът, и Джей Ло са арестувани.



Крис Джъд (2001 - 2002 г.)



През 2001 г. Джей Ло се омъжва за втори път. Избраникът е танцьорът Крис Джъд, с когото тя се запознава на снимачната площадка на клипа "Love Don't Cost A Thing".



След медения месец обаче Крис вече не иска да се върне към танците, а започва да пръска парите на жена си. Тогава Дженифър проумява, че се е омъжила за използвач, и при това... без да подпише предбрачен договор. Двамата се разделят в началото на 2002 г., но разводът им е финализиран чак през 2003 г.



Бен Афлек (2002 - 2004 г.)



На снимачната площадка Джей Ло среща и Бен Анфлек. Двамата бързо се превръщат в една от любимите звездни двойки - красиви, с блестяща кариера и влюбени до уши. Сгодяват се, но планираната сватбена церемония е отменена малко преди да се състои.



Смята се, че Дженифър не може да се примири с пристрастието на Бен към хазарта и алкохола. Той пък е шокиран от брачния договор, който Джей Ло - поучила се от горчивия опит с предишните бракове, му дава да подпише.



Марк Антъни (2004 - 2011 г.)



В същата година (2004 г.), в която отменя годежа с Бен Афлек, тя се жени за колегата си Марк Антъни, и то след само два месеца връзка. И в продължение на седем години в Холивуд няма по-колоритна двойка.



Четири години след сватбата им се появяват близнаците Макс и Ема. Уви, през 2011 г. двамата обявяват, че по взаимно съгласие слагат край на брака си, а разводът е финализиран през 2014 г. Хубавото е, че Джен и Марк запазват прекрасни приятелски отношения.



Каспър Смарт (2011 - 2016 г.)



Без да си губи времето, Джей Ло бързо се впуска в следващата си връзка с младия танцьор Каспър Смарт.



Но в крайна сметка огромната възрастова разлика (19 години) между Лопес и приятеля й натежава и след няколко раздели и събирания всеки окончателно поема по собствен път.



Максим Чмерковски (2014 г.)



По време на една от разделите ? с Каспър Смарт, се говори, че Джей Ло има връзка с един от танцьорите в предаването Dancing With The Stars - Максим Чмерковски.



Въпреки че така и не го потвърждават официално, двамата са засичани от папараци в доста интимни ситуации.



Дрейк (2016 - 2017 г.)



Една от последните връзки на Джей Ло е тази с рапъра Дрейк. Аферата им продължава само около два месеца. Те запазват добри отношения, без да се карат и без проблеми.



Въпреки че твърдят, че основната причина за раздялата им са натоварените графици, според слуховете неуспешната им връзка отново се дължи на голямата разлика във възрастта - около 18 години.



Алекс Родригес (2017 г. - до момента)



За първи път двамата са забелязани заедно през февруари 2017 г. Две години по-късно обявяват и годежа си, пишат от Oprah Mag. Изглеждат и много щастливи заедно, а по всичко личи, че Алекс Родригес наистина ще се окаже истинската любов за певицата.



След три провалени брака и доста неуспешни връзки, да се надяваме, че четвъртият с Алекс Родригес ще бъде за късмет на латино дивата. Дженифър Лопес има доста пъстро любовно минало. И въпреки че никога не се е срамувала от факта, че е истинска романтичка, че вярва в любовта и търси своя единствен мъж, ? струва доста време и доста неуспешни опити, докато го намери. Дали най-после го е открила в лицето на Алекс Родригес...По всичко личи, че двамата много се обичат и сякаш са създадени един за друг, до докато очакваме датата за предстоящата сватба, решихме все пак да направим една малка равносметка за любовното минало на Джей Ло досега.Дейвид Круз (1984 - 1992 г.)Първата любов на Джей Ло се казва Дейвид Круз - автомонтьор в сервиз в Ню Йорк. Тогава тя е на 15 години.И въпреки че майка й не одобрява тази връзка и забранява на дъщеря си да се вижда с младежа, Джей Ло е готова на всичко за Дейвид - дори и да избяга от вкъщи.Връзката им продължава почти десет години. Дейвид напуска Дженифър, тъй като не може да понесе постоянно растящата популярност на звездата, докато той вече копнее за брак, деца и улегнал живот.Крис Пачело (1992 - 1994 г.)В по-младите си години Дженифър залита по лошите момчета. От 1992 до 1994 г. тя има връзка с Крис Пачело, който е осъден за въоръжен грабеж.Уесли Снайпс (1995 г.)Първите изяви на големия екран подсигуряват не само с първите големи хонорари за Дженифър, но и първата връзка с партньор от снимачната площадка. А той е... Уесли Снайпс.Макар да ни е трудно да го повярваме, през 1995 г. Джей Ло и Уесли са смятани за една от най-харесваните двойки. Но както се случва с повечето любовни авантюри, зародили се на снимачната площадка, и тази скоро приключва.Оджани Ноа (1997 - 1998 г.)Певицата се омъжва за Оджани през 1997 г. Той е сервитьор, превърнал се в притежател на верига ресторанти.Но нещата не потръгват, както са го очаквали и двамата се развеждат - няма и година след сватбата. А скоростният им романс завършва с истинска война.Пъф Деди (1999 - 2001 г.)Двамата успяват да скрият, че са заедно през първите месеци на връзката си. Целта им е единствено да се предпазят от медийния интерес, който неминуемо последва, след като всички разбират за тях.Разделят се след инцидент, при който Пъф Деди и охраната му участват в разправия в заведение, в края на която и рапърът, и Джей Ло са арестувани.Крис Джъд (2001 - 2002 г.)През 2001 г. Джей Ло се омъжва за втори път. Избраникът е танцьорът Крис Джъд, с когото тя се запознава на снимачната площадка на клипа "Love Don't Cost A Thing".След медения месец обаче Крис вече не иска да се върне към танците, а започва да пръска парите на жена си. Тогава Дженифър проумява, че се е омъжила за използвач, и при това... без да подпише предбрачен договор. Двамата се разделят в началото на 2002 г., но разводът им е финализиран чак през 2003 г.Бен Афлек (2002 - 2004 г.)На снимачната площадка Джей Ло среща и Бен Анфлек. Двамата бързо се превръщат в една от любимите звездни двойки - красиви, с блестяща кариера и влюбени до уши. Сгодяват се, но планираната сватбена церемония е отменена малко преди да се състои.Смята се, че Дженифър не може да се примири с пристрастието на Бен към хазарта и алкохола. Той пък е шокиран от брачния договор, който Джей Ло - поучила се от горчивия опит с предишните бракове, му дава да подпише.Марк Антъни (2004 - 2011 г.)В същата година (2004 г.), в която отменя годежа с Бен Афлек, тя се жени за колегата си Марк Антъни, и то след само два месеца връзка. И в продължение на седем години в Холивуд няма по-колоритна двойка.Четири години след сватбата им се появяват близнаците Макс и Ема. Уви, през 2011 г. двамата обявяват, че по взаимно съгласие слагат край на брака си, а разводът е финализиран през 2014 г. Хубавото е, че Джен и Марк запазват прекрасни приятелски отношения.Каспър Смарт (2011 - 2016 г.)Без да си губи времето, Джей Ло бързо се впуска в следващата си връзка с младия танцьор Каспър Смарт.Но в крайна сметка огромната възрастова разлика (19 години) между Лопес и приятеля й натежава и след няколко раздели и събирания всеки окончателно поема по собствен път.Максим Чмерковски (2014 г.)По време на една от разделите ? с Каспър Смарт, се говори, че Джей Ло има връзка с един от танцьорите в предаването Dancing With The Stars - Максим Чмерковски.Въпреки че така и не го потвърждават официално, двамата са засичани от папараци в доста интимни ситуации.Дрейк (2016 - 2017 г.)Една от последните връзки на Джей Ло е тази с рапъра Дрейк. Аферата им продължава само около два месеца. Те запазват добри отношения, без да се карат и без проблеми.Въпреки че твърдят, че основната причина за раздялата им са натоварените графици, според слуховете неуспешната им връзка отново се дължи на голямата разлика във възрастта - около 18 години.Алекс Родригес (2017 г. - до момента)За първи път двамата са забелязани заедно през февруари 2017 г. Две години по-късно обявяват и годежа си, пишат от Oprah Mag. Изглеждат и много щастливи заедно, а по всичко личи, че Алекс Родригес наистина ще се окаже истинската любов за певицата.След три провалени брака и доста неуспешни връзки, да се надяваме, че четвъртият с Алекс Родригес ще бъде за късмет на латино дивата. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели