Още снимки: test Селена Гомес, списание Interview и важните теми, по които певицата иска да говори На 27 години Селена Гомес е петата най-следвана личност в Instagram, певица, актриса от 7-годишна възраст, продуцент на документални филми, филантроп и създател на козметична марка. Също така, тя е преживяла лупус, бъбречна трансплантация и тежка борба с тревожността и депресията.



Сега Селена е на корицата на новия брой на Interview и разговаря откровено и с доза самоирония с Ейми Шумър за всичко, което има значение. А фотосесията към интервюто допълва идеята за една млада дама, която прави каквото си иска.



Тревогите на Гомес в последно време са свързани предимно с това дали искреността за личния й живот ще повлияе положително или отрицателно на кариерата й. Въпреки че невинаги е била сигурна дали взима правилното решение, тя избира да споделя. И го прави, за да помага, а не за да говорят всички за нея.



Тя не знае дали мисията й е да бъде опора на другите, но обича хората и я е грижа за тях. Не иска да живее в свят, в който 11-годишно дете се самоубива заради вербална агресия онлайн например.



Самата Селена е минала през много медицински проблеми и може да сподели опита си с други в нейното състояние. А и има платформата, от която да го направи и не се притеснява да я използва. "Знам, че карам някой да се чувства по-добре, да бъде разбран и чут и това значи много за мен."



Певицата открива и необходимостта да говори от първо лице за емоциите си, защото често ги вижда грешно интерпретирани от медиите. А тя не иска да остане погрешно разбрана. Не иска някой да смята, че има нещо лошо в това да страдаш от любов например.



"Толкова съм млада и ще продължавам да се променям. И никой няма право да ми казва как да си живея живота."



Именно необходимостта да разказва истории от живота вдъхновява Селена и за новия й албум. "Исках да бъда сигурна, че всяка песен значи нещо за мен, че представя история, през която съм минала и през която все още минавам."



Например песента "Lose You to Love Me" написва в началото на годината, точно след като е прекратила медикаментозно лечение. Тогава усеща, че е готово да влезе в студиото и отново да бъде себе си. И смята, че именно с тази песен е успяла да привлече и по-зряла аудитория.



"Докато записвам албум, се чувствам сигурна. Аз съм в балон, в който имам контрол върху всичко. Или пък като съм на снимачната площадка, всички там сме изолирани заедно. И това ме прави щастлива", казва Селена пред изданието.



Затова тя е категорична, че няма нужда да се притесняваме за нея. Да, преминава през много трудни моменти, но смята, че именно те са допълнили картината на нейния живот. А единственото й притеснение през цялото време е било какво ще се случи с кариерата й.



Защото знае, че има хора, които се възползват от слабостта на други. И въпреки че тя никога не е демонстрирала слабост, я възприема като това, че другите са се притеснявали за нея и са мислили, че е слаба. Но днес е преживяла тези притеснения.



Това, което Гомес никога няма да спре да прави, е да говори по наистина важни теми. И се надява да спрат да й задават глупави и безсмислени въпроси. А на питането на Шумър дали планира да се кандидатира за президент, певицата с усмивка заявява, че няма подобни намерения в следващите 30 години.



Дори зад козметичната линия на Селена се крие важно послание - как може да се накараш да се почувстваш страхотно отново. Самата тя не смята, че жените имат нужда от грим, за да се чувстват красиви, но го подарява на всички, които се чувстват по-добре с него. На 27 години Селена Гомес е петата най-следвана личност в Instagram, певица, актриса от 7-годишна възраст, продуцент на документални филми, филантроп и създател на козметична марка. Също така, тя е преживяла лупус, бъбречна трансплантация и тежка борба с тревожността и депресията.Сега Селена е на корицата на новия брой на Interview и разговаря откровено и с доза самоирония с Ейми Шумър за всичко, което има значение. А фотосесията към интервюто допълва идеята за една млада дама, която прави каквото си иска.Тревогите на Гомес в последно време са свързани предимно с това дали искреността за личния й живот ще повлияе положително или отрицателно на кариерата й. Въпреки че невинаги е била сигурна дали взима правилното решение, тя избира да споделя. И го прави, за да помага, а не за да говорят всички за нея.Тя не знае дали мисията й е да бъде опора на другите, но обича хората и я е грижа за тях. Не иска да живее в свят, в който 11-годишно дете се самоубива заради вербална агресия онлайн например.Самата Селена е минала през много медицински проблеми и може да сподели опита си с други в нейното състояние. А и има платформата, от която да го направи и не се притеснява да я използва. "Знам, че карам някой да се чувства по-добре, да бъде разбран и чут и това значи много за мен."Певицата открива и необходимостта да говори от първо лице за емоциите си, защото често ги вижда грешно интерпретирани от медиите. А тя не иска да остане погрешно разбрана. Не иска някой да смята, че има нещо лошо в това да страдаш от любов например."Толкова съм млада и ще продължавам да се променям. И никой няма право да ми казва как да си живея живота."Именно необходимостта да разказва истории от живота вдъхновява Селена и за новия й албум. "Исках да бъда сигурна, че всяка песен значи нещо за мен, че представя история, през която съм минала и през която все още минавам."Например песента "Lose You to Love Me" написва в началото на годината, точно след като е прекратила медикаментозно лечение. Тогава усеща, че е готово да влезе в студиото и отново да бъде себе си. И смята, че именно с тази песен е успяла да привлече и по-зряла аудитория."Докато записвам албум, се чувствам сигурна. Аз съм в балон, в който имам контрол върху всичко. Или пък като съм на снимачната площадка, всички там сме изолирани заедно. И това ме прави щастлива", казва Селена пред изданието.Затова тя е категорична, че няма нужда да се притесняваме за нея. Да, преминава през много трудни моменти, но смята, че именно те са допълнили картината на нейния живот. А единственото й притеснение през цялото време е било какво ще се случи с кариерата й.Защото знае, че има хора, които се възползват от слабостта на други. И въпреки че тя никога не е демонстрирала слабост, я възприема като това, че другите са се притеснявали за нея и са мислили, че е слаба. Но днес е преживяла тези притеснения.Това, което Гомес никога няма да спре да прави, е да говори по наистина важни теми. И се надява да спрат да й задават глупави и безсмислени въпроси. А на питането на Шумър дали планира да се кандидатира за президент, певицата с усмивка заявява, че няма подобни намерения в следващите 30 години.Дори зад козметичната линия на Селена се крие важно послание - как може да се накараш да се почувстваш страхотно отново. Самата тя не смята, че жените имат нужда от грим, за да се чувстват красиви, но го подарява на всички, които се чувстват по-добре с него. /lifestyle.bg Днес+ Запази и Сподели