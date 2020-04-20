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Спортът по телевизията днес

20.04.2020 08.39

08:00 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Сан Антонио Спърс, мач №1 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13) /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Бърнли - Норич Сити, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Вердер Бремен Мач от германската Бундеслига
09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Атлетико /М/ (Ла Лига, сезон 2009/2010)
10:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Реал Мадрид - Рома
10:00 Diema Sport: Футбол: БАТЕ Борисов - Торпедо, мач от беларуската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Верона - Лече
11:00 Film Plus: Тенис: Алисън ван Уйтванк - Сорана Кърстя (Tashkent Open, Ташкент; WTA International 2019 - финал, повторение)
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Валенсия - Ювентус
12:00 Diema Sport: Футбол: Ботев Пловдив - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/
12:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Каляри
12:05 Nova Sport: Баскетбол: Бургос - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/
13:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1999г. Бъфало Сейбърс - Далас Старс
13:30 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Наоми Осака (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory 2019 - финал, повторение)
14:00 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Лийдс Юнайтед, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Бенфика - Байерн Мюнхен
14:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Левски, мач от efbet Лига /п/
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Фулъм, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
14:00 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Милан
15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, втори кръг, Кузнецова - Додин
15:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1999г. Бъфало Сейбърс - Далас Старс - продължение
15:45 Film Plus: Тенис: Гарбине Мугуруса - Виктория Азаренка (Abierto GNP Seguros, Монтерей; WTA International 2019 - финал, повторение)
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Реал Мадрид - Валенсия, мач от испанската баскетболна лига /п/
16:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига 18/19: Шахтьор - Хофенхайм
16:00 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Сан Антонио Спърс, мач №7 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13) /п/
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Лийдс Юнайтед - Ливърпул, мач от английската Висша лига (2000-01) /п/
16:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Лацио
16:10 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 1994 г.: България - Германия - осминафинална среща
17:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, полуфинал, Халеп - Плишкова
17:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Атлетико /М/ (Ла Лига, сезон 2009/2010)
17:30 BNT 2: Концерт на група "Атлас"
18:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Уейн Рууни", предаване за английски футбол /п/
18:00 Nova Sport: Футбол: Суонси Сити - Чарлтън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/
18:00 Diema Sport: Футбол: Витебск - Динамо Брест, мач от беларуската Висша лига /п/
18:00 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2014 г.: Германия - Аржентина - финал
18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, финал, Халеп - Остапенко
19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Филаделфия Севънтисиксърс - Торонто Раптърс, мач от НБА /п/
19:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете
19:30 Film Plus: "Ла Лига: Говорим за футбол с Иняки Уилямс и Анхел Ирибар" - 2 еп., документална поредица
19:55 FLN: На гости при Джада (Series 3): Дивеч за големия мач (Episode 4)
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята
20:00 Diema Sport: "Сезонът на Берое", предаване за български футбол
20:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2009г. Детройт Ред Уингс - Питсбърг Пенгуинс
20:00 Nova Sport: Футбол: Крю Алекзандра - Астън Вила, мач от втори кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
20:15 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Наполи Среща от сезон 2018/2019 г.
20:45 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2018 г.: Франция - Хърватия - финал
21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
21:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Алан Шийрър", предаване за английски футбол
21:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Ботев Пловдив, мач от efbet Лига /п/
21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Гранада (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Алан Хътън", предаване за английски футбол
22:00 TV+: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2006/2007)
22:15 Nova Sport: Баскетбол: ЦСКА Москва - Нижни Новгород, мач от ВТБ лига /п/
22:45 Diema Sport 2: "Футболни истории с Крис Башам", предаване за английски футбол /п/
23:00 Diema Sport: Баскетбол: "Детройт Пистънс 2004", предаване за НБА
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Лестър Сити - Ливърпул, мач от английската Висша лига /п/
23:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване
23:30 Film Plus: Тенис: Васек Поспишил - Давид Гофен (Open Sud de France, Монпелие; ATP 250 - II полуфинал, повторение)

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