Още снимки: test Disney, анимационните им филми за принцеси и кои са най-печелившите на всички времена Когато се замислим за Disney, едно от първите неща, които ни хрумват, са безбройните филмчета за принцеси, на които компанията дължи и голяма част от успехите си. В едно няма никакви съмнение, а именно, че всичките им принцеси станаха емблематични в света на поп културата.



Независимо дали се срещат с тях в различните тематични паркове на Disney, обличат се като тях на партита или просто пеят песните им, малките деца (а и не само) обожават принцесите, което е една от основните причини компанията да продължава да прави не само такива анимации, но и игрални филми.



Макар че не всеки един филм на Disney е бил хит в бокс офисите по света, огромната част от тях са постигнали невероятни успехи. Затова от The Richest се заемат да класират 10-те най-печеливши анимационни филми за принцеси на Disney в историята.



10. "Малката русалка" (1989 г.) - 222 299 758 долара



9. "Пепеляшка" - (1950 г.) - 263 591 415 долара



8. „Мулан" (1998 г.) - 303 500 000 долара



7. "Покахонтас" (1995 г.) - 346 079 773 долара



6. "Красавицата и звярът (1991 г.) - 424 967 620 долара



5. "Аладин" (1992 г.) - 504 050 219 долара



4. "Храбро сърце" (2012 г.) - 538 788 207 долара



3. "Рапунцел и разбойникът" (2010 г.) - 591 794 936 долара



2. "Смелата Ваяна" (2016 г.) - 643 331 111 долара



1. "Замръзналото кралство" (2013 г.) - 1 072 402 000 долара



И въпреки че The Richest не споменават "Замръзналото кралство 2", защото излезе в края на 2019 г., не може да го подминем, тъй като именно тази анимация би оглавила класацията в момета със своите 1 450 026 933 долара приходи в бокс офисите по света. /lifestyle.bg