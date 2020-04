Още снимки: test Антивирусният препарат remdesivir спира прогресията на COVID-19 при маймуни Антивирусното лекарство remdesivir е показало значителни резултати при маймуни, които са били заразени с новия коронавирус (COVID-19). Това показва проучване на Националните институти по здравеопазване (NIH), агенция към Министерството на здравеопазването на САЩ.



В проучването, ръководено от Националния институт по алергия и инфекциозни болести към NIH, са били използвани две групи от шест макаци резус, ??които умишлено са били заразени с респираторната болест. Едната група е лекувана с remdesivir, докато втората не е била лекувана.



Първата група макаци резус е получила първата доза от лекарството венозно 12 часа след първоначалната инфекция, а след това всеки ден в продължение на още шест дни. Дванадесет часа след първоначалното лечение, симптомите на COVID-19 при маймуните са се подобрили значително и състоянието им е продължило да се подобрява през останалата част от процеса.



В края на теста само едно от шестте животни, лекувани с remdesivir, e показало леко затруднено дишане, докато всичките шест животни от нелекуваната група имали затруднено дишане.



Количеството вирус, открит в белите дробове, е значително по-ниско в лекуваната група в сравнение с нелекуваната група, се уточнява в проучването, като коронавирусът причинява по-малко увреждане на белите дробове при лекуваните маймуни, отколкото при нелекуваните маймуни.



"Ранното лечение с експерименталното антивирусно лекарство remdesivir значително ограничи клиничната болест и увреждането на белите дробове на макаци резус, ??заразени със SARS-CoV-2, коронавирусът, който причинява COVID-19", пише в изявление на NIH.



Remdesivir, първоначално произведено от американската биотехнологична компания Gilead Sciences Inc. за лечение на ебола, е едно от няколкото лекарства, които се тестват, за да се види способността му да лекува новия коронавирус, а клинични изпитания с хора вече са в ход .



Тестването на remdesivir върху хора e започнало с клинично изпитание в Медицинския център на Университета в Небраска през февруари и болницата към Чикагския университет, които в четвъртък съобщиха, че наблюдават бързо възстановяване при треска и респираторни симптоми при 113 пациенти с коронавирус, които са били лекувани с remdesivir. Почти всички пациенти са били изписани от болницата за по-малко от една седмица, се казва в съобщението от Чикаго.



Акциите на Gilead Sciences Inc. поскъпнаха с 10% в началото на търговията в петък след съобщения за успеха на изпитанията на лекарството.



Американският министър на жилищното и градското развитие Бен Карсън, известен хирург, който е член на оперативния щаб към Белия дом за борба с коронавируса, заяви в петък, че remdesivir изглежда обещаващо лечение за COVID-19.



