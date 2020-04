Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Бостън Селтикс, мач №5 от финалната плейофна серия на Източната конференция на НБА (2011-12) /п/

08:00 Film Plus: Тенис: Даяна Ястремска - Арина Сабаленка (Adelaide International, Аделаида; WTA Premier - I полуфинал, повторение)

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Милуол - Шефилд Юнайтед, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Борусия Мьонхенгладбах - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига

09:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Маями Хийт, мач №6 от финалната плейофна серия на Източната конференция на НБА (2011-12) /п/

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, обзор

10:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 37-и епизод /п/

10:00 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Каролина Плишкова (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Ислач - Славия Мозир, мач от беларуската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Милан -Удинезе

10:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1997г. Детройт Ред Уингс - Филаделфия Флайърс

10:30 Diema Sport 2: "Футболни истории с Мейсън Маунт и Деклан Райс", предаване за английски футбол, 2-ри епизод /п/

10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, обзор

10:45 Diema Sport 2: "Футболни истории с Мъри и Мадисън", предаване за английски футбол, 3-ти епизод

11:15 Diema Sport 2: "Футболни истории с Крис Башам", предаване за английски футбол, 4-и епизод /п/

11:30 Diema Sport 2: "Футболни истории с Андре Гомеш", предаване за английски футбол, 5-и епизод /п/

11:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, обзор

12:00 bTV Comedy: Футболен татко

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята

12:00 Diema Sport: Футбол: Витебск - Динамо Брест, мач от беларуската Висша лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Челси, мач от английската Висша лига (2007-08)

12:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Фиорентина

12:00 Film Plus: Тенис: София Кенин - Саманта Стосър (Guangzhou Open, Гуанджоу; WTA International 2019 - финал, повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Милуол - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/

12:15 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1998г. Вашингтон Кепитълс - Детройт Ред Уингс

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: БАТЕ Борисов - Торпедо, мач от беларуската Висша лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъл Сити - Челси, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Рома

14:50 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Алисън Риск (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 2019 - финал, повторение)

14:55 FLN: Джада у дома (Series 4): Любими ястия за футболния уикенд (Episode 11)

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, обзор

15:30 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 1994 г.: България - Мексико - осминафинална среща

16:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, обзор

16:00 Nova Sport: Баскетбол: УНИКС - Зенит, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Сан Антонио Спърс, мач №5 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13) /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Сампдория

17:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, обзор

17:00 Film Plus: Тенис: Ласло Джере - Хуан Игнасио Лондеро (Cordoba Open, Кордоба; ATP 250 - IV четвъртфинал, повторение)

18:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

18:00 Diema Sport: "Сезонът на Лудогорец", предаване за български футбол /п/

18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, финал, Мугуруса - Кенин

18:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Лийдс Юнайтед - Ливърпул, мач от английската Висша лига (2000-01)

18:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2008г. Питсбърг Пенгуинс - Детройт Ред Уингс

18:00 Max Sport 3: Серия А Класика:

18:00 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2006 г.: Италия - Франция- финал

19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята

19:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 41-ви епизод /п/

20:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, финал, Джокович - Тийм

20:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Маями Хийт, мач №6 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13) /п/

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Челси, мач от английската Висша лига /п/

20:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Милан

20:00 Nova Sport: Футбол: Нюпорт Каунти - Уест Хям Юнайтед, мач от първи кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:00 Film Plus: Тенис: Беноа Пер - Юго Умбер (ASB Classis, Окланд; ATP 250 - финал, повторение)

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 BNT 2: Концерт на група "Фондацията" с участието на "Софийска филхармония", диригент Максим Ешкенази

21:00 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Нидерландия - Испания- финал

21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, финал, Мугуруса - Кенин

22:00 Diema Sport: Баскетбол: "Неудържимият Бърнард Кинг", предаване за НБА

22:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Парма

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/

22:30 Diema Sport: Баскетбол: "Джеймс: Роденият за големите мачове" предаване за НБА

22:50 Film Plus: Тенис: Грегоар Барер - Филип Краинович (Open Sud de France, Монпелие; ATP 250 - I четвъртфинал, повторение)

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Сан Антонио Спърс, мач №7 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13)

23:30 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Райън Гигс", предаване за английски футбол, 3-ти епизод /п/ 08:00 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Бостън Селтикс, мач №5 от финалната плейофна серия на Източната конференция на НБА (2011-12) /п/08:00 Film Plus: Тенис: Даяна Ястремска - Арина Сабаленка (Adelaide International, Аделаида; WTA Premier - I полуфинал, повторение)08:00 Diema Sport 2: Футбол: Милуол - Шефилд Юнайтед, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Борусия Мьонхенгладбах - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига09:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Маями Хийт, мач №6 от финалната плейофна серия на Източната конференция на НБА (2011-12) /п/09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, обзор10:00 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 37-и епизод /п/10:00 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Каролина Плишкова (Dubai Duty Free Tennis Championships, Дубай; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)10:00 Diema Sport: Футбол: Ислач - Славия Мозир, мач от беларуската Висша лига /п/10:00 Max Sport 3: Серия А: Милан -Удинезе10:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1997г. Детройт Ред Уингс - Филаделфия Флайърс10:30 Diema Sport 2: "Футболни истории с Мейсън Маунт и Деклан Райс", предаване за английски футбол, 2-ри епизод /п/10:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, обзор10:45 Diema Sport 2: "Футболни истории с Мъри и Мадисън", предаване за английски футбол, 3-ти епизод11:15 Diema Sport 2: "Футболни истории с Крис Башам", предаване за английски футбол, 4-и епизод /п/11:30 Diema Sport 2: "Футболни истории с Андре Гомеш", предаване за английски футбол, 5-и епизод /п/11:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, обзор12:00 bTV Comedy: Футболен татко12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята12:00 Diema Sport: Футбол: Витебск - Динамо Брест, мач от беларуската Висша лига /п/12:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Челси, мач от английската Висша лига (2007-08)12:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Фиорентина12:00 Film Plus: Тенис: София Кенин - Саманта Стосър (Guangzhou Open, Гуанджоу; WTA International 2019 - финал, повторение)12:05 Nova Sport: Футбол: Милуол - Лутън Таун, мач от Чемпиъншип /п/12:15 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1998г. Вашингтон Кепитълс - Детройт Ред Уингс14:00 Nova Sport: Баскетбол: Сарагоса - Баскония, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Diema Sport: Футбол: БАТЕ Борисов - Торпедо, мач от беларуската Висша лига /п/14:00 Diema Sport 2: Футбол: Хъл Сити - Челси, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/14:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Рома14:50 Film Plus: Тенис: Арина Сабаленка - Алисън Риск (Wuhan Open, Ухан; WTA Premier 5 2019 - финал, повторение)14:55 FLN: Джада у дома (Series 4): Любими ястия за футболния уикенд (Episode 11)15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, обзор15:30 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 1994 г.: България - Мексико - осминафинална среща16:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, обзор16:00 Nova Sport: Баскетбол: УНИКС - Зенит, мач от ВТБ лига /п/16:00 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Сан Антонио Спърс, мач №5 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13) /п/16:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Сампдория17:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, обзор17:00 Film Plus: Тенис: Ласло Джере - Хуан Игнасио Лондеро (Cordoba Open, Кордоба; ATP 250 - IV четвъртфинал, повторение)18:00 Ring.BG: Великата футболна сцена18:00 Diema Sport: "Сезонът на Лудогорец", предаване за български футбол /п/18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, финал, Мугуруса - Кенин18:00 Nova Sport: Футбол: Куинс Парк Рейнджърс - Кардиф Сити, мач от Чемпиъншип /п/18:00 Diema Sport 2: Футбол: Лийдс Юнайтед - Ливърпул, мач от английската Висша лига (2000-01)18:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2008г. Питсбърг Пенгуинс - Детройт Ред Уингс18:00 Max Sport 3: Серия А Класика:18:00 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2006 г.: Италия - Франция- финал19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята19:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 41-ви епизод /п/20:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, финал, Джокович - Тийм20:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Маями Хийт, мач №6 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13) /п/20:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Челси, мач от английската Висша лига /п/20:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Милан20:00 Nova Sport: Футбол: Нюпорт Каунти - Уест Хям Юнайтед, мач от първи кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи20:00 Film Plus: Тенис: Беноа Пер - Юго Умбер (ASB Classis, Окланд; ATP 250 - финал, повторение)20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване21:00 BNT 2: Концерт на група "Фондацията" с участието на "Софийска филхармония", диригент Максим Ешкенази21:00 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Нидерландия - Испания- финал21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, финал, Мугуруса - Кенин22:00 Diema Sport: Баскетбол: "Неудържимият Бърнард Кинг", предаване за НБА22:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Парма22:15 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/22:30 Diema Sport: Баскетбол: "Джеймс: Роденият за големите мачове" предаване за НБА22:50 Film Plus: Тенис: Грегоар Барер - Филип Краинович (Open Sud de France, Монпелие; ATP 250 - I четвъртфинал, повторение)23:00 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Сан Антонио Спърс, мач №7 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13)23:30 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Райън Гигс", предаване за английски футбол, 3-ти епизод /п/ /bukmeikar.com Днес+ Запази и Сподели