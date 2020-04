Още снимки: test Андреа Бочели, "Музика за надежда" и излъчването на концерта по Bulgaria ON AIR Миналата неделя, 11 април, по случай католическия Великден, Андреа Бочели огласи празната Миланска катедрала.



Оттогава концертът му "Музика за надежда" бе гледан над 35 милиона пъти в интернет. Оттогава и похвалите за музикалното и емоционално събитие не спират. И ако някога сме се питали кое ли е най-гледаното онлайн класическо събитие на живо, може да спрем - това е Music for Hope от Дуомо.



А днес, на Велика събота, ще имаме възможността да се насладим на гласа на италианския тенор и по телевизията.



Bulgaria ON AIR е единствената българска телевизия, която ще излъчи концерта на Бочели.



