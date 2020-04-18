Спортът по телевизията днес
18.04.2020 08.38
08:00 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Бостън Селтикс, мач №2 от финалната плейофна серия на Източната конференция на НБА (2011-12) /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Оксфорд Юнайтед, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Байер Леверкузен Мач от германската Бундеслига
09:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Маями Хийт, мач №4 от финалната плейофна серия на Източната конференция на НБА (2011-12) /п/
09:00 Film Plus: Футбол: Ейбар - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
09:30 TV+: "Ла Лига: Говорим за футбол с Иняки Уилямс и Анхел Ирибар" - 2 еп., документална поредица
09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, четвъртфинал, Надал - Тийм
10:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Монтана, мач от Втора професионална лига /п/
10:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1996г. Флорида Пантърс - Колорадо Авеланш
10:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Сасуоло
11:00 Film Plus: "Ла Лига: Говорим за футбол с Иняки Уилямс и Анхел Ирибар" - 2 еп., документална поредица
11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, финал, Надал - Медведев
12:00 Film Plus: Тенис: Нао Хибино - Масаки Дои (Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима; WTA International 2019 - финал, повторение)
12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Арсенал, мач от английската Висша лига (2001-02) /п/
12:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1996г. Флорида Пантърс - Колорадо Авеланш - продължение
12:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - СПАЛ
12:05 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип /п/
12:10 KinoNova: "Въздушният Бъд: Шампионска лига " - комедия с уч. на Кевин Зегърс, Мартин Фереро, Дейл Мидкиф, Кейтлин Уакс и др.
13:00 Diema Sport: "Сезонът на Етър", предаване за български футбол /п/
13:20 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Ребека Петерсон (Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан; WTA International 2019 - финал, повторение)
14:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 41-ви епизод /п/
14:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Тотнъм Хотспър, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
14:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Наполи
14:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Анастасия Павлюченкова (Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака; WTA Premier 2019 - финал, повторение)
15:00 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група: Левски - Лудогорец (2014-15) /п/
15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, четвъртфинал, Надал - Тийм
15:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
15:50 Film Plus: Тенис: Каролина Мухова - Магда Линет (Korea Open, Сеул; WTA International 2019 - финал, повторение)
16:00 Nova Sport: Баскетбол: Локомотив Кубан - Калев, мач от ВТБ лига /п/
16:00 Diema Sport: Футбол: Ислач - Славия Мозир, мач от беларуската Висша лига, директно
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Арсенал, мач от английската Висша лига (2008-09) /п/
16:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Аталанта
16:15 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 1994 г.: България - Аржентина
16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, финал, Надал - Медведев
17:15 Film Plus: Тенис: София Кенин - Алисон ван Уйтванк (Lyon Open, Лион; WTA International - II полуфинал, повторение)
17:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
18:00 Ring.BG: Великата футболна сцена
18:00 Diema Sport: Футбол: Витебск - Динамо Брест, мач от беларуската Висша лига, директно
18:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Чарлтън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/
18:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Челси, мач от английската Висша лига (2007-08)
18:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2007г. Анахайм Дъкс - Отава Сенатърс
18:00 Max Sport 3: Серия А Класика: Интер - Лацио Среща от сезон 2013/2014 г.
18:00 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 1998 г.: Франция - Бразилия - финал
18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, четвърти кръг, Надал - Кириос
19:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята
20:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, четвърти кръг, Надал - Кириос
20:00 Diema Sport: Футбол: БАТЕ Борисов - Торпедо, мач от беларуската Висша лига, директно
20:00 Film Plus: Тенис: Джон Милман - Беноа Пер (ASB Classis, Окланд; ATP 250 - III четвъртфинал, повторение)
20:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/
20:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Милан
20:05 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2002 г.: Бразилия - Германия- финал
21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, четвъртфинали, Надал - Тийм
21:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно
22:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Ювентус
22:00 Film Plus: Тенис: Фелисиано Лопес - Хуберт Хуркач (ASB Classis, Окланд; ATP 250 - IV четвъртфинал, повторение)
22:30 Diema Sport: Баскетбол: "Последната вечер на Американската баскетболна асоциация", предаване за НБА
23:00 Nova Sport: Баскетбол: УНИКС - Зенит, мач от ВТБ лига /п/
23:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Маями Хийт, мач №6 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13)
23:30 TV+: "Ла Лига: Говорим за футбол с Шави Ернандес" - 1 еп., документална поредица
23:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 37-и епизод /п/
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