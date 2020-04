Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Бостън Селтикс, мач №2 от финалната плейофна серия на Източната конференция на НБА (2011-12) /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Нюкасъл Юнайтед - Оксфорд Юнайтед, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Байер Леверкузен Мач от германската Бундеслига

09:00 Diema Sport: Баскетбол: Бостън Селтикс - Маями Хийт, мач №4 от финалната плейофна серия на Източната конференция на НБА (2011-12) /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Ейбар - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

09:30 TV+: "Ла Лига: Говорим за футбол с Иняки Уилямс и Анхел Ирибар" - 2 еп., документална поредица

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, четвъртфинал, Надал - Тийм

10:00 Diema Sport: Футбол: Нефтохимик - Монтана, мач от Втора професионална лига /п/

10:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1996г. Флорида Пантърс - Колорадо Авеланш

10:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Сасуоло

11:00 Film Plus: "Ла Лига: Говорим за футбол с Иняки Уилямс и Анхел Ирибар" - 2 еп., документална поредица

11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, финал, Надал - Медведев

12:00 Film Plus: Тенис: Нао Хибино - Масаки Дои (Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима; WTA International 2019 - финал, повторение)

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Арсенал, мач от английската Висша лига (2001-02) /п/

12:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1996г. Флорида Пантърс - Колорадо Авеланш - продължение

12:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - СПАЛ

12:05 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип /п/

12:10 KinoNova: "Въздушният Бъд: Шампионска лига " - комедия с уч. на Кевин Зегърс, Мартин Фереро, Дейл Мидкиф, Кейтлин Уакс и др.

13:00 Diema Sport: "Сезонът на Етър", предаване за български футбол /п/

13:20 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Ребека Петерсон (Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан; WTA International 2019 - финал, повторение)

14:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 41-ви епизод /п/

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Тотнъм Хотспър, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Наполи

14:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Анастасия Павлюченкова (Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака; WTA Premier 2019 - финал, повторение)

15:00 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група: Левски - Лудогорец (2014-15) /п/

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, четвъртфинал, Надал - Тийм

15:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

15:50 Film Plus: Тенис: Каролина Мухова - Магда Линет (Korea Open, Сеул; WTA International 2019 - финал, повторение)

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Локомотив Кубан - Калев, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Diema Sport: Футбол: Ислач - Славия Мозир, мач от беларуската Висша лига, директно

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Арсенал, мач от английската Висша лига (2008-09) /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Аталанта

16:15 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 1994 г.: България - Аржентина

16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, финал, Надал - Медведев

17:15 Film Plus: Тенис: София Кенин - Алисон ван Уйтванк (Lyon Open, Лион; WTA International - II полуфинал, повторение)

17:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

18:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

18:00 Diema Sport: Футбол: Витебск - Динамо Брест, мач от беларуската Висша лига, директно

18:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Чарлтън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Челси, мач от английската Висша лига (2007-08)

18:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2007г. Анахайм Дъкс - Отава Сенатърс

18:00 Max Sport 3: Серия А Класика: Интер - Лацио Среща от сезон 2013/2014 г.

18:00 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 1998 г.: Франция - Бразилия - финал

18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, четвърти кръг, Надал - Кириос

19:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа: Най-добрите мачове в историята

20:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, четвърти кръг, Надал - Кириос

20:00 Diema Sport: Футбол: БАТЕ Борисов - Торпедо, мач от беларуската Висша лига, директно

20:00 Film Plus: Тенис: Джон Милман - Беноа Пер (ASB Classis, Окланд; ATP 250 - III четвъртфинал, повторение)

20:00 Diema Sport 2: Футбол: Уотфорд - Манчестър Юнайтед, мач от английската Висша лига /п/

20:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Милан

20:05 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2002 г.: Бразилия - Германия- финал

21:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, четвъртфинали, Надал - Тийм

21:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

22:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - Ювентус

22:00 Film Plus: Тенис: Фелисиано Лопес - Хуберт Хуркач (ASB Classis, Окланд; ATP 250 - IV четвъртфинал, повторение)

22:30 Diema Sport: Баскетбол: "Последната вечер на Американската баскетболна асоциация", предаване за НБА

23:00 Nova Sport: Баскетбол: УНИКС - Зенит, мач от ВТБ лига /п/

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Маями Хийт, мач №6 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13)

23:30 TV+: "Ла Лига: Говорим за футбол с Шави Ернандес" - 1 еп., документална поредица

23:30 Diema Sport 2: "Светът на Висшата лига", предаване за английски футбол (2019-20), 37-и епизод /п/ Флорида Пантърс - Колорадо Авеланш10:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Сасуоло11:00 Film Plus: "Ла Лига: Говорим за футбол с Иняки Уилямс и Анхел Ирибар" - 2 еп., документална поредица11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, финал, Надал - Медведев12:00 Film Plus: Тенис: Нао Хибино - Масаки Дои (Hana-Cupid Japan Women's Open, Хирошима; WTA International 2019 - финал, повторение)12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята12:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Арсенал, мач от английската Висша лига (2001-02) /п/12:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 1996г. Флорида Пантърс - Колорадо Авеланш - продължение12:00 Max Sport 3: Серия А: Фиорентина - СПАЛ12:05 Nova Sport: Футбол: Хъдърсфилд Таун - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип /п/12:10 KinoNova: "Въздушният Бъд: Шампионска лига " - комедия с уч. на Кевин Зегърс, Мартин Фереро, Дейл Мидкиф, Кейтлин Уакс и др.13:00 Diema Sport: "Сезонът на Етър", предаване за български футбол /п/13:20 Film Plus: Тенис: Елена Рибакина - Ребека Петерсон (Jiangxi International Women's Tennis Open, Нанчан; WTA International 2019 - финал, повторение)14:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 41-ви епизод /п/14:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Реал Мадрид, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи14:00 Diema Sport 2: Футбол: Саутхямптън - Тотнъм Хотспър, мач от четвърти кръг за Купата на Футболната асоциация /п/14:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Наполи14:30 Film Plus: Тенис: Наоми Осака - Анастасия Павлюченкова (Toray Pan Pacific Open Tennis Tournament, Осака; WTA Premier 2019 - финал, повторение)15:00 Diema Sport: Класика от "А" Професионална футболна група: Левски - Лудогорец (2014-15) /п/15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, четвъртфинал, Надал - Тийм15:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно15:50 Film Plus: Тенис: Каролина Мухова - Магда Линет (Korea Open, Сеул; WTA International 2019 - финал, повторение)16:00 Nova Sport: Баскетбол: Локомотив Кубан - Калев, мач от ВТБ лига /п/16:00 Diema Sport: Футбол: Ислач - Славия Мозир, мач от беларуската Висша лига, директно16:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Арсенал, мач от английската Висша лига (2008-09) /п/16:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Аталанта16:15 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 1994 г.: България - Аржентина16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, финал, Надал - Медведев17:15 Film Plus: Тенис: София Кенин - Алисон ван Уйтванк (Lyon Open, Лион; WTA International - II полуфинал, повторение)17:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно18:00 Ring.BG: Великата футболна сцена18:00 Diema Sport: Футбол: Витебск - Динамо Брест, мач от беларуската Висша лига, директно18:00 Nova Sport: Футбол: Дарби Каунти - Чарлтън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/18:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Челси, мач от английската Висша лига (2007-08)18:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2007г. 