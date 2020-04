Още снимки: test "Пътят на страданието" в Йерусалим остана пуст на Разпети петък На Разпети петък за православните християни по Via Dolorosa в Йерусалим няма тълпи от хора. Няма да има и събирания на хората за Великден.



В началото на седмицата израелското правителство одобри строга карантина в някои райони на Йерусалим, включително и в историческия Стар град, в опит да забави разпространението на коронавируса, предава Би Ти Ви.



Благодатният огън няма да бъде донесен тази година от Йерусалим заради мерките за сигурност.



