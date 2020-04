Още снимки: test Съдбата на Ю Ес Оупън става ясна през юни Американската тенис асоциация очаква да вземе решение за предстоящия Ю Ес Оупън през юни и възнамерява да осигури 15 млн. долара в помощ на тенис федерациите, които изпитват затруднения по време на глобалната криза, съобщи The New York Times.



Тенис сезонът бе спрян в началото на март поради пандемията, след като страните започнаха да затварят границите си и въведоха мерки в опит да овладеят разпространението на коронавируса. Уимбълдън бе отменен за първи път от Втората световна война насам, докато Ролан Гарос бе преместен от май за септември, като всички надпревари от календара са преустановени до средата на юли.



ЮСТА, организатори на Ю Ес Оупън, разкриха, че за момента възнамеряват да проведат по план турнира от Големия шлем в Ню Йорк, насрочен за 31 август-14 септември. „Все още нямаме точна дата, на която ще решим окончателно за турнира, просто защото обстановката се променя всекидневно. Вероятно ще обявим решението си по някое време през юни“, сподели изпълнителният директор на ЮСТА Майкъл Даус, цитиран от NYT. ЮСТА не коментира информацията, когато бе потърсена за контакт от Ройтерс.



Над 636 000 души са тествали положително за новия вирус, а близо 31 000 са починали в САЩ, според последни данни на Ройтерс, като именно Ню Йорк е най-сериозно засегнатият щат. Съоръжение на закрито на Ю Ес Оупън в момента служи като временна болница поради медицинската криза в Ню Йорк. ЮСТА, която ръководи спорта в страната, сподели още, че ще намали заплатите на своите главни изпълнителни лица с 20% за остатъка от 2020, за да събере средства в подкрепа на американските тенис съоръжения, треньори и тенис организации на тревни кортове.



Даус допълни, че извънредното финансиране не зависи от съдбата на турнира от Големия шлем на твърди кортове, който е главният източник на приходи за организацията. „Тези планове ще издържат. Това бе моделирано по начин, по който знаем какво може да направим, и на теория, ако можем да направим повече, ще се постараем да го сторим. Трябва да запазим тези тенис клубове и треньори финансово стабилни, колкото се може повече по време на кризата", завърши той. /БГНЕС