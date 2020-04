Още снимки: test Изтече планът на Вашингтон за отваряне на икономиката Докато някои институции, включително и Федералният резерв на Минеаполис, допускат, че отварянето на икономиката на САЩ ще отнеме много дълъг период - до година и половина, федералното правителство през последните дни показва готовност да разхлаби извънредното положение доста по-рано.



Според документ, изтекъл във Washington Post и цитиран от Zero Hedge, планът на администрацията на Тръмп е размразяването на икономиката да протече в три фази, първата от които трябва да започне в началото на май. Дотогава ще тече информационна кампания и ще се предприемат дейности по подготвяне на общностите за отстраняването на мерките.



"След това дейностите до 15 май ще включват увеличаване на производството на тестове и персонални защитни средства, което ще бъде последвано от поетапно отблокиране на стопанството, в зависимост от местните условия." Документът не посочва конкретни да за това кога ще започне размразяването, освен, че няма да е преди 1 май.



От Центъра за контрол и превенция на заболяванията ще се съсредоточат върху отваряне на средните училища, детските градини и летните лагери, за да може възрастните да започнат да се връщат на работа. Те ще бъдат последвани и от други публични институции.



Самият процес ще отнеме доста повече от 30 дни и вероятно ще отнеме четири месеца, според документа, като се очаква администрацията да бъде активен участник поне докато не се появи ваксина, посочват от Zero Hedge. Разбира се, през целия период ще се съблюдават строги изисквания за хигиена и покриване на лицето.



Вдигането на мерките ще зависи от степента на разпространение на заразата, като в "горещите точки" като Ню Йорк процесът ще отнеме по-дълго време, отколкото в общностите, където заболяването не е толкова разпространено. Освен това, градовете трябва да отговарят на някои изисквания като броят на заболелите да е "относително нисък", да има система за мониторинг, здравната система да е готова да се справи с болестта и може да осигури достатъчно легла.



"Интересното е, че според доклада проследяването на хората чрез мобилно приложение ще е от решаващо значение за мониторинга на контактите между хората, който според плана е абсолютно решаващ за потискане на заразата", коментират от Zero Hedge. То вече се разработва от софтуерните гиганти в страната, но възбуди критики, тъй като потъпква всякаква индивидуална свобода. Докато някои институции, включително и Федералният резерв на Минеаполис, допускат, че отварянето на икономиката на САЩ ще отнеме много дълъг период - до година и половина, федералното правителство през последните дни показва готовност да разхлаби извънредното положение доста по-рано.Според документ, изтекъл във Washington Post и цитиран от Zero Hedge, планът на администрацията на Тръмп е размразяването на икономиката да протече в три фази, първата от които трябва да започне в началото на май. Дотогава ще тече информационна кампания и ще се предприемат дейности по подготвяне на общностите за отстраняването на мерките."След това дейностите до 15 май ще включват увеличаване на производството на тестове и персонални защитни средства, което ще бъде последвано от поетапно отблокиране на стопанството, в зависимост от местните условия." Документът не посочва конкретни да за това кога ще започне размразяването, освен, че няма да е преди 1 май.От Центъра за контрол и превенция на заболяванията ще се съсредоточат върху отваряне на средните училища, детските градини и летните лагери, за да може възрастните да започнат да се връщат на работа. Те ще бъдат последвани и от други публични институции.Самият процес ще отнеме доста повече от 30 дни и вероятно ще отнеме четири месеца, според документа, като се очаква администрацията да бъде активен участник поне докато не се появи ваксина, посочват от Zero Hedge. Разбира се, през целия период ще се съблюдават строги изисквания за хигиена и покриване на лицето.Вдигането на мерките ще зависи от степента на разпространение на заразата, като в "горещите точки" като Ню Йорк процесът ще отнеме по-дълго време, отколкото в общностите, където заболяването не е толкова разпространено. Освен това, градовете трябва да отговарят на някои изисквания като броят на заболелите да е "относително нисък", да има система за мониторинг, здравната система да е готова да се справи с болестта и може да осигури достатъчно легла."Интересното е, че според доклада проследяването на хората чрез мобилно приложение ще е от решаващо значение за мониторинга на контактите между хората, който според плана е абсолютно решаващ за потискане на заразата", коментират от Zero Hedge. То вече се разработва от софтуерните гиганти в страната, но възбуди критики, тъй като потъпква всякаква индивидуална свобода. /money.bg Днес+ Запази и Сподели