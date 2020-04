Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Баскетбол: "Маями Хийт 2006", предаване за НБА /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Мидълзбро, преиграване от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Айнтрахт Франкфурт - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига

09:00 Diema Sport: Баскетбол: "Да си спомним за Реджи Милър", предаване за НБА /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2005/2006)

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, финал, Надал - Вавринка

09:50 BNT 3: Баскетбол: България - Латвия - среща от квалификациите за европейско първенство /мъже/

10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив София - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Лацио

11:00 Film Plus: Световни футболни награди 2019, Дубай

11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, четвъртфинал, Надал - Шварцман

12:00 Diema Sport: Футбол: ФК Минск - БАТЕ Борисов, мач от беларуската Висша лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига (2011-12) /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Парма

12:05 Nova Sport: Футбол: Милуол - Барнзли, мач от Чемпиъншип /п/

12:10 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Германия - Аржентина - четвъртфинална среща

12:20 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Катаржина Кава (Baltic Open, Юрмала; WTA International 2019 - финал, повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Уулвърхямптън Уондърърс, преиграване от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - СПАЛ

14:05 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Парагвай - Испания - четвъртфинална среща

14:40 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Наоми Осака (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory 2019 - финал, повторение)

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, финал, Надал - Вавринка

16:00 Nova Sport: Баскетбол: УНИКС - Нижни Новгород, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Сан Антонио Спърс, мач №2 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13) /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига (2009-10) /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Дженоа

16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, финал, Надал - Тийм

17:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2005/2006)

17:30 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Уругвай - Нидерландия - полуфинална среща

17:45 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2003г. Ню Джърси Девилс - Анахайм Дъкс

18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, финал, Надал - Тийм

18:00 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Diema Sport: Футбол: Торпедо - Енергетик-БГУ, мач от беларуската Висша лига /п/

18:50 Film Plus: Тенис: Даниел Колинс - Медисън Кийс (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Далас Маверикс, мач от НБА /п/

19:20 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Германия - Испания - полуфинална среща

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 41-ви епизод, директно

20:10 Film Plus: Световни футболни награди 2019, Дубай

20:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:00 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...

21:00 Diema Sport: Футбол: Левски - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Арсенал, мач от английската Висша лига (2013-14)

21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 TV+: Футбол: Атлетико /М/- Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2009/2010

22:50 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Уругвай - Нидерландия - полуфинална среща

23:00 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига /п/

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Маями Хийт, мач №3 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13)

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Евертън, мач от английската Висша лига /п/

23:30 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Ана-Лена Фрийдсам (Lyon Open, Лион; WTA International - I полуфинал, повторение)