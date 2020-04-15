Още снимки:
test

Спортът по телевизията днес

15.04.2020 08.33

08:00 Diema Sport: Баскетбол: "Маями Хийт 2006", предаване за НБА /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Мидълзбро, преиграване от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Айнтрахт Франкфурт - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига
09:00 Diema Sport: Баскетбол: "Да си спомним за Реджи Милър", предаване за НБА /п/
09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2005/2006)
09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, финал, Надал - Вавринка
09:50 BNT 3: Баскетбол: България - Латвия - среща от квалификациите за европейско първенство /мъже/
10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив София - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Лацио
11:00 Film Plus: Световни футболни награди 2019, Дубай
11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, четвъртфинал, Надал - Шварцман
12:00 Diema Sport: Футбол: ФК Минск - БАТЕ Борисов, мач от беларуската Висша лига /п/
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига (2011-12) /п/
12:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Парма
12:05 Nova Sport: Футбол: Милуол - Барнзли, мач от Чемпиъншип /п/
12:10 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Германия - Аржентина - четвъртфинална среща
12:20 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Катаржина Кава (Baltic Open, Юрмала; WTA International 2019 - финал, повторение)
14:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Уулвърхямптън Уондърърс, преиграване от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
14:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - СПАЛ
14:05 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Парагвай - Испания - четвъртфинална среща
14:40 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Наоми Осака (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory 2019 - финал, повторение)
15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, финал, Надал - Вавринка
16:00 Nova Sport: Баскетбол: УНИКС - Нижни Новгород, мач от ВТБ лига /п/
16:00 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Сан Антонио Спърс, мач №2 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13) /п/
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига (2009-10) /п/
16:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Дженоа
16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, финал, Надал - Тийм
17:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2005/2006)
17:30 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Уругвай - Нидерландия - полуфинална среща
17:45 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2003г. Ню Джърси Девилс - Анахайм Дъкс
18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, финал, Надал - Тийм
18:00 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/
18:00 Diema Sport: Футбол: Торпедо - Енергетик-БГУ, мач от беларуската Висша лига /п/
18:50 Film Plus: Тенис: Даниел Колинс - Медисън Кийс (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)
19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Далас Маверикс, мач от НБА /п/
19:20 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Германия - Испания - полуфинална среща
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 41-ви епизод, директно
20:10 Film Plus: Световни футболни награди 2019, Дубай
20:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
21:00 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...
21:00 Diema Sport: Футбол: Левски - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Арсенал, мач от английската Висша лига (2013-14)
21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 TV+: Футбол: Атлетико /М/- Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2009/2010
22:50 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Уругвай - Нидерландия - полуфинална среща
23:00 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига /п/
23:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Маями Хийт, мач №3 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13)
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Евертън, мач от английската Висша лига /п/
23:30 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Ана-Лена Фрийдсам (Lyon Open, Лион; WTA International - I полуфинал, повторение) /bukmeikar.com

Днес+

Запази и Сподели
Коментирай статията

Коментирай статията
Последни от Спорт
08:33
Спортът по телевизията днес
14 април 2020 г.
17:11
Отложиха "Тур дьо Франс"
16:25
Кей Нишикори: С Григор Димитров бихме били много силно дуо
13:44
Мачове на национални отбори чак догодина, прогнозира вицепрезидент на ФИФА
12:53
Ванеса Брайънт почете Коби на годишнина от прощалния му мач в НБА
11:41
Барселона завежда дело срещу бившия вицепрезидент Русо
11:18
Страхотна новина: В Англия подновяват тренировки
10:40
Вариант на УЕФА: Първенства до юли, евротурнири през август
08:24
Спортът по телевизията днес
13 април 2020 г.
18:10
Клубовете в Англия заплашиха телевизиите
18:06
Реал (Мадрид) с офанзива за Мбапе и Холанд през лятото!
16:33
Ракитич към "Барса": Не се отнасяйте с мен като с чувал с картофи
15:56
Уембли може да спаси сезона във Висшата лига
09:52
Шокиращо: Барселона е пред банкрут?
09:49
ЦСКА се разделя с Албентоса?
09:46
Пулев: Новата дата за мача с Джошуа не е сигурна
09:26
Футболистите на Арсенал отказаха да приемат понижение на заплатите
08:32
Спортът по телевизията днес
12 април 2020 г.
17:32
Тотнъм иска огромна сума, за да пусне Кейн в Манчестър Юнайтед
17:15
Български футболен национал призна: Направих си тест за коронавирус, отрицателен е
17:07
Италианското правителство иска мачове без публика тази година
16:46
На 90-годишна възраст почина легендата на Формула 1 Сър Стърлинг Мос
14:51
Потвърдиха съмнителна сделка в Барселона
14:35
Реал (Мадрид) ще поиска разрешение за подновяване на тренировките
12:37
Изписаха Далглиш от болницата

Още новини >>    

Най-четени от Спорт

Избор на редактора

Спортът по телевизията днес

Барселона завежда дело срещу бившия вицепрезидент Русо

Страхотна новина: В Англия подновяват тренировки

Вариант на УЕФА: Първенства до юли, евротурнири през август

Спортът по телевизията днес

Шокиращо: Барселона е пред банкрут?

Спортът по телевизията днес

На 90-годишна възраст почина легендата на Формула 1 Сър Стърлинг Мос

Още новини >>    
Последни видео новини
Цветанов за Борисов: Цененият фактор за стабилността в Европа Доц. Веселка Тончева: Да не забравяме корена си