Спортът по телевизията днес
15.04.2020 08.33
08:00 Diema Sport: Баскетбол: "Маями Хийт 2006", предаване за НБА /п/
08:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Мидълзбро, преиграване от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Айнтрахт Франкфурт - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига
09:00 Diema Sport: Баскетбол: "Да си спомним за Реджи Милър", предаване за НБА /п/
09:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2005/2006)
09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, финал, Надал - Вавринка
09:50 BNT 3: Баскетбол: България - Латвия - среща от квалификациите за европейско първенство /мъже/
10:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив София - ЦСКА 1948, мач от Втора професионална лига /п/
10:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига /п/
10:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Лацио
11:00 Film Plus: Световни футболни награди 2019, Дубай
11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, четвъртфинал, Надал - Шварцман
12:00 Diema Sport: Футбол: ФК Минск - БАТЕ Борисов, мач от беларуската Висша лига /п/
12:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига (2011-12) /п/
12:00 Max Sport 3: Серия А: Наполи - Парма
12:05 Nova Sport: Футбол: Милуол - Барнзли, мач от Чемпиъншип /п/
12:10 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Германия - Аржентина - четвъртфинална среща
12:20 Film Plus: Тенис: Анастасия Севастова - Катаржина Кава (Baltic Open, Юрмала; WTA International 2019 - финал, повторение)
14:00 Nova Sport: Футбол: Шефилд Уенздей - Бристъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи
14:00 Diema Sport: Футбол: Славия - Лудогорец, мач от efbet Лига /п/
14:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Уулвърхямптън Уондърърс, преиграване от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/
14:00 Max Sport 3: Серия А: Рома - СПАЛ
14:05 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Парагвай - Испания - четвъртфинална среща
14:40 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Наоми Осака (China Open, Пекин; WTA Premier Mandatory 2019 - финал, повторение)
15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2017, финал, Надал - Вавринка
16:00 Nova Sport: Баскетбол: УНИКС - Нижни Новгород, мач от ВТБ лига /п/
16:00 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Сан Антонио Спърс, мач №2 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13) /п/
16:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига (2009-10) /п/
16:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Дженоа
16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2018, финал, Надал - Тийм
17:00 Film Plus: Футбол: Реал /М/ - Барселона (Ла Лига, сезон 2005/2006)
17:30 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Уругвай - Нидерландия - полуфинална среща
17:45 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2003г. Ню Джърси Девилс - Анахайм Дъкс
18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, финал, Надал - Тийм
18:00 Nova Sport: Футбол: Блекбърн Роувърс - Уигън Атлетик, мач от Чемпиъншип /п/
18:00 Diema Sport: Футбол: Торпедо - Енергетик-БГУ, мач от беларуската Висша лига /п/
18:50 Film Plus: Тенис: Даниел Колинс - Медисън Кийс (Brisbane International, Бризбън; WTA Premier - I четвъртфинал, повторение)
19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Лос Анджелис Лейкърс - Далас Маверикс, мач от НБА /п/
19:20 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Германия - Испания - полуфинална среща
20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване
20:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 41-ви епизод, директно
20:10 Film Plus: Световни футболни награди 2019, Дубай
20:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване
21:00 7/8 TV: ВЕЧЕРТА НА КУ-КУ БЕНД - забавно музикално предаване с водещ Камен Воденичаров. Основна роля имат музикантите от най-обичаната съвременна българска група "Ку-Ку Бенд". Във всяко едно издание се предста...
21:00 Diema Sport: Футбол: Левски - ЦСКА, мач от efbet Лига /п/
21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Сити - Арсенал, мач от английската Висша лига (2013-14)
21:30 Film Plus: Футбол: Атлетико /М/ - Севиля (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)
22:00 TV+: Футбол: Атлетико /М/- Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2009/2010
22:50 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Уругвай - Нидерландия - полуфинална среща
23:00 Nova Sport: Баскетбол: Тенерифе - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига /п/
23:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Маями Хийт, мач №3 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13)
23:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Евертън, мач от английската Висша лига /п/
23:30 Film Plus: Тенис: Дария Касаткина - Ана-Лена Фрийдсам (Lyon Open, Лион; WTA International - I полуфинал, повторение)
/bukmeikar.com
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