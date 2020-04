Още снимки: test Почина лекар, хванал COVID-19 от труп на жертва на коронавируса в Тайланд Съдебен лекар от столицата на Тайланд Бангкок е починал от COVID-19, след като е хванал коронавируса от тленните останки на човек, за който се смята, че е починал от болестта, сочи публикация в Journal of Forensic and Legal Medicine.



Писмото, което е написано на 20 март, когато Тайланд съобщи, че 272 са потвърдените случаи на COVID-19, не предостави повече информация за името и възрастта на съдебния лекар. Смята се, че случаят е първият по рода си.



"Според нас това е първа информация за инфекцията и смъртта на COVID-19 сред медицинския персонал в отделение за съдебна медицина", пише в писмото Ври Сривиджитал от медицинския център RVT в Банкок и Врал Виваннитки от индийския Университет ДИ Патил, допълва Канал 3.



Виваниткит и Сривиджитал заявиха, че "има малък шанс специалистите по съдебната медицина да влязат в контакт със заразени пациенти, но те могат да имат контакт с биологични проби и трупове." Те подчертаха, че в момента няма данни за точния брой заразени трупове от COVID-19, тъй като не е рутинна практика да се изследват за COVID-19 трупове в Тайланд.



"Независимо от това, контролът на инфекцията и универсалните предпазни мерки са необходими“, казват те в писмото.



Виваниткит и Сривиджитал съветват практикуващите криминалисти да носят защитно облекло като костюм, ръкавици, очила, шапка и маски, като подчертават, че патологичните и съдебномедицинските отделения трябва да следват процедурите за дезинфекция.



В друг случай професорът по патология в Нюйоркския колеж по криминално правосъдие "Джон Джей" Анджелик Кортълс заяви пред BuzzFeed News, че не само медицински специалисти, но и техници в моргата и хората в погребалните домове трябва да полагат допълнителни грижи.



Съмър Джонсън Макги, експерт по здравна политика в Университета в Ню Хейвън, каза пред BuzzFeed News, че медицинският персонал трябва да носи лични предпазни средства, за да избегне разпространението на вируса, когато влезе в контакт с тяло на носител на коронавирус, независимо дали е „мъртъв или жив“.



"Аутопсиите и последвалите разследвания представляват реални рискове за съдебните медици да придобият COVID-19", каза тя.



В края на март Световната здравна организация (СЗО) публикува насоки за безопасното боравене с труповете на жертвите на COVID-19. СЗО заяви, че мъртвите тела могат да бъдат инфекциозни в случаи на хеморагични трески като Ебола и Марбург, или белите дробове на пациенти с пандемичен грип, които не се обработват правилно, могат да бъдат инфекциозни.



/24chasa.bg