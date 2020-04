Интерпол разби мащабна схема за продажба на маски за почти 2,4 милиона евро





Служители на Интерпол съвместно с властите на Германия, Ирландия и Нидерландия разкриха престъпна схема за почти 2,4 милиона евро. Тя е била свързана с продажбата на маски за медиците в Германия в разгара на пандемията от COVID-19, съобщи пресслужбата на международната организация.Финансовите институции и властите в трите държави, координирано с Интерпол, разкрили престъпна схема, при която са използвани „пробити“ електронни пощи, мошеничество, свързано с предплата и пране на пари, пише в съобщението.През март германските органи в областта на здравеопазването, търсейки медицински маски, се свързали по електронната поща с компания в Испания, която твърдяла, че разполага с около 10 милиона маски. Компанията не успяла да ги достави, но препоръчала доставчик от Ирландия, предаде БГНЕС.Впоследствие с ирландския доставчик бил направен договор за доставката на 1,5 милиона маски, които трябвало да бъдат доставени от Нидерландия с 52 камиона, съпроводени от полицията. Купувачът предплатил 1,5 милиона евро, но в последния момента ирландската компания заявила, че не е получила парите и че на доставчика в Нидерландия трябва да бъдат преведени 880 000 евро, за да се състои сделката. Въпреки това маски в Германия не са доставени.След началото на операцията разследващите органи в Нидерландия успели да проследят пътя на преведените уж на доставчика 880 000 евро. Голяма част от сумата била преведена в британска банка на сметка, свързана с Нигерия. Както станало ясно по-късно, мошениците успели да създадат копие на сайта на реално съществуваща в Нидерландия компания, за да изпълняват престъпните си схеми.В Нидерландия са задържани двама заподозрени, възможно е обаче престъпниците да са повече.Задържаните не са свързани по никакъв начин с производството на медицинско оборудване – те са просто опитни мошеници, които са видели възможност да заработят пари на фона на избухналата епидемия от коронавирус, заяви генералният секретар на Интерпол Юрген Щок.Интерпол разкри мащабна схема за продажба на медицински маски 14 април 2020 16:46 Редактор: Антонио Костадинов / iStock/Getty Images Служители на Интерпол съвместно с властите на Германия, Ирландия и Нидерландия успели да разкрият престъпна схема за почти 2,4 милиона евро. Тя е била свързана с продажбата на маски за медиците в Германия в разгара на пандемията от коронавирус, съобщи пресслужбата на международната организация. Финансовите институции и властите в трите държави, координирано с Интерпол, разкрили престъпна схема, при която са използвани „пробити“ електронни пощи, мошеничество, свързано с предплата и пране на пари, се казва в съобщението.

