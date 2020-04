Още снимки: test Честит рожден ден на адв. Коста Владимиров, зам.-обл. председател на СДС Варна! Днес Зам.-председателя на Областната структура на СДС- Варна и общински съветник в Община Провадия- адв.Коста Владимиров, празнува своя 41-ви рожден ден!



От името на всички седесари му пожелаваме преди всичко много здраве, щастие и късмет в начинанията ! Ние знаем,че ако пожелаеш нещо силно ти винаги го постигаш. Продължавай да бъдеш себе си !



Честит Рожден Ден, приятелю!



И тъй като в СДС всички сме приятели, те поздравяваме с една твоя любима песен:



You’ll Never Walk Alone [



When you walk through a storm

Hold your head up high

And don’t be afraid of the dark

At the end of the storm

There is a golden sky

And the sweet silver song of a lark



Walk on through the wind

Walk on through the rain

Though your dreams be tossed and blown

Walk on, walk on

With hope in your heart



And You’ll Never Walk alone

You’ll never walk alone



Walk on, walk on

With hope in your heart



And you’ll never walk alone

You’ll never walk alone!



