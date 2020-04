Още снимки: test Компютърната стратегия помага на концентрацията Неврофизиолози от Китай са изследвали мозъчните реакции на хора, които играят игри с компютърни стратегии и установили, че това повишава концентрацията им. Геймърите имали повишена способност бързо да набележат важните неща. Изводите от направеното изследване са публикувани в научното издание „Frontiers in Human Neuroscience“.



Наблюденията показали, че големият опит в стратегически игри значително подобрява селективността на човешкото внимание. Геймърите-ветерани управляват когнитивните си способности много по-ефективно, докато наблюдават набор от различни цели. Това предполага, че подобни игри могат да се използват при обучение за трениране на концентрацията, смятат авторите на проучването от Университета по електроника и технология в Китай.

През последните 20 години учени, общественици, политици и родители обсъждат въпроса за ползата и вредата от компютърните игри и как те могат да се отразят върху поведението на децата и възрастните, както и върху работата на човешкия мозък.

Този въпрос предизвика интереса на неврофизици и психолози. Техните експерименти и наблюдения показват, че компютърните игри не предизвикват зависимост, подобна на тази от алкохол или наркотици. Някои от тях даже се оказали полезни за епизодичната памет и реакциите, а други, напротив, влошили състоянието на дългосрочната памет.

Учените открили и още една положителна страна на компютърните игри: опитът при игри с определен вид компютърни стратегии, при които геймърите трябва постоянно да превключват вниманието си и да се фокусират бързо върху различни обекти, влияе на способността на мозъка да филтрира важната и маловажната информация.

Стратегии на мозъчната дейност

За нуждите на експеримента учените използвали група от 40 студенти, половината от които играели професионално „League of Legends“, съчетаваща елементи на стратегия и екшън. Изборът паднал върху тази игра, тъй като тя изисквала едновременно стратегическо мислене, способност да се следи бързо случващото се на екрана и да се реагира при важни събития.

Мозъчните реакции са били изследвани с помощта на електроенцефалограф, последван от елементарен тест за концентрация. Учените показвали на екрана много бързо случайно подбрани цифри и букви и помолили доброволците да натискат бутон, в случай, че са видели определен символ.

Експериментът показал, че мозъкът при професионалните геймъри на „League of Legends“ обработвал информацията значително по-бързо, отколкото другите участници в него – те натискали бутона правилно в 96 – 98 % от случаите, докато при по-малко опитните играчи показателите паднали до 86 %.

Това разминаване било потвърдено и от електроенцефалограмите – мозъкът на геймърите реагирал значително по-активно на подадените сигнали и успявал да ги анализира с 50-100 милисекунди по-бързо, отколкото при другите участници.

Така учените направили заключението, че професионалните геймъри разпределят много по-добре вниманието си и могат да се концентрират по-добре, отколкото по-неопитните играчи на „League of Legends“.

Това означава, че подобни стратегически игри може да бъдат използвани за трениране на вниманието и способността то да бъде разпределено между критично важни цели в тези области от промишлеността и икономиката, където те са от особено значение. За целта учените предлагат да се проведе проучване дали геймърите ще реагират толкова бързо на появата и изчезването на обекти не на екрана, а в реалния живот. Неврофизиолози от Китай са изследвали мозъчните реакции на хора, които играят игри с компютърни стратегии и установили, че това повишава концентрацията им. Геймърите имали повишена способност бързо да набележат важните неща. Изводите от направеното изследване са публикувани в научното издание „Frontiers in Human Neuroscience“.Наблюденията показали, че големият опит в стратегически игри значително подобрява селективността на човешкото внимание. Геймърите-ветерани управляват когнитивните си способности много по-ефективно, докато наблюдават набор от различни цели. Това предполага, че подобни игри могат да се използват при обучение за трениране на концентрацията, смятат авторите на проучването от Университета по електроника и технология в Китай.През последните 20 години учени, общественици, политици и родители обсъждат въпроса за ползата и вредата от компютърните игри и как те могат да се отразят върху поведението на децата и възрастните, както и върху работата на човешкия мозък.Този въпрос предизвика интереса на неврофизици и психолози. Техните експерименти и наблюдения показват, че компютърните игри не предизвикват зависимост, подобна на тази от алкохол или наркотици. Някои от тях даже се оказали полезни за епизодичната памет и реакциите, а други, напротив, влошили състоянието на дългосрочната памет.Учените открили и още една положителна страна на компютърните игри: опитът при игри с определен вид компютърни стратегии, при които геймърите трябва постоянно да превключват вниманието си и да се фокусират бързо върху различни обекти, влияе на способността на мозъка да филтрира важната и маловажната информация.Стратегии на мозъчната дейностЗа нуждите на експеримента учените използвали група от 40 студенти, половината от които играели професионално „League of Legends“, съчетаваща елементи на стратегия и екшън. Изборът паднал върху тази игра, тъй като тя изисквала едновременно стратегическо мислене, способност да се следи бързо случващото се на екрана и да се реагира при важни събития.Мозъчните реакции са били изследвани с помощта на електроенцефалограф, последван от елементарен тест за концентрация. Учените показвали на екрана много бързо случайно подбрани цифри и букви и помолили доброволците да натискат бутон, в случай, че са видели определен символ.Експериментът показал, че мозъкът при професионалните геймъри на „League of Legends“ обработвал информацията значително по-бързо, отколкото другите участници в него – те натискали бутона правилно в 96 – 98 % от случаите, докато при по-малко опитните играчи показателите паднали до 86 %.Това разминаване било потвърдено и от електроенцефалограмите – мозъкът на геймърите реагирал значително по-активно на подадените сигнали и успявал да ги анализира с 50-100 милисекунди по-бързо, отколкото при другите участници.Така учените направили заключението, че професионалните геймъри разпределят много по-добре вниманието си и могат да се концентрират по-добре, отколкото по-неопитните играчи на „League of Legends“.Това означава, че подобни стратегически игри може да бъдат използвани за трениране на вниманието и способността то да бъде разпределено между критично важни цели в тези области от промишлеността и икономиката, където те са от особено значение. За целта учените предлагат да се проведе проучване дали геймърите ще реагират толкова бързо на появата и изчезването на обекти не на екрана, а в реалния живот. /БГНЕС Днес+ Запази и Сподели