Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Баскетбол: "Хюстън Рокетс 1995", предаване за НБА /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Джилингам - Уест Хям Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Унион Берлин Мач от германската Бундеслига

08:40 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /13 епизод/

09:00 Diema Sport: Баскетбол: "Доктор Джей, Доктора и Джулиъс Ървинг", предаване за НБА /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2006/2007)

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, финал, Серена Уилямс - Винъс Уилямс

10:00 Diema Sport: Футбол: Торпедо - Енергетик-БГУ, мач от беларуската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Сасуоло - Каляри

11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2019, четвърти кръг, Серена Уилямс - Симона Халеп

11:45 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Нидерландия - Бразилия - четвъртфинална среща

12:00 Diema Sport: "Сезонът на Лудогорец", предаване за български футбол /п/

12:00 Film Plus: Тенис: Дона Векич - Кики Бертенс (St. Petersburg Ladies Trophy, Санкт Петербург; WTA Premier 2019 - финал, повторение)

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Уигън Атлетик, мач от английската Висша лига (2009-10) /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Болоня - Милан

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/

13:00 Diema Sport: "Домът на футбола", предаване за български футбол (2019-20), 40-и епизод /п/

13:30 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Уругвай - Гана - четвъртфинална среща

14:00 Film Plus: Тенис: Анжелик Кербер - Каролина Плишкова (Nature Valley International, Истборн; WTA Premier 2019 - финал и награждаване, повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Мидълзбро - Стоук Сити, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА - Дунав, мач от efbet Лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Арсенал - Лийдс Юнайтед, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Дженоа - Сампдория

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, финал, Серена Уилямс - Винъс Уилямс

15:30 Film Plus: Тенис: Патриция Мария Тиг - Елена Рибакина (Bucharest Open, Букурещ; WTA International 2019 - финал и награждаване, повторение)

16:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Брендън Роджърс", предаване за английски футбол, 5-и епизод /п/

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Тенерифе, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Сан Антонио Спърс, мач №1 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13) /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Удинезе

16:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, финал, Уилямс - Осака

17:00 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2006/2007)

17:15 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кевин Кямбъл", предаване за английски футбол, 13-и епизод /п/

17:30 Max Sport 1: "ATP WT Uncovered" Магазинно предаване за Световната тенис асоциация при мъжете

17:30 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Германия - Аржентина - четвъртфинална среща

18:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, финал, Уилямс, Андреску

18:00 Nova Sport: Футбол: Кардиф Сити - Престън Норт Енд, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Diema Sport: Футбол: Славия Мозир - БАТЕ Борисов, първи полуфинален мач за Купата на Беларус /п/

18:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2002г. Детройт Ред Уингс - Каролина Хърикейнс

18:00 Max Sport 3: Серия А Класика: Интер- Милан Среща от сезон 2011/2012 г.

19:00 Film Plus: Тенис: Елина Свитолина - Нао Хибин (Thailand Open, Хуа Хин; WTA International - III четвъртфинал, повторение)

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Сакраменто Кингс - Денвър Нъгетс, мач от НБА /п/

19:15 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Парагвай - Испания - четвъртфинална среща

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята

20:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2018, финал, Уилямс - Осака

20:00 Nova Sport: Футбол: Салфорд Сити - Лийдс Юнайтед, мач от първи кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Diema Sport: Футбол: Локомотив Пловдив - Левски, мач от efbet Лига /п/

21:00 Diema Sport 2: Футбол: Манчестър Юнайтед - Манчестър Сити, мач от английската Висша лига (2009-10)

21:05 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /13 епизод/

21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, финал, Уилямс, Андреску

21:30 Film Plus: Футбол: Бетис - Реал /М/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 TV+: Футбол: Барселона - Реал /М/ (Ла Лига, сезон 2008/2009)

22:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Ювентус Втори осминафинал от Шампионска лига 2015/16г.

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Химки - Парма, мач от ВТБ лига /п/

22:45 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Германия - Аржентина - четвъртфинална среща

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Сан Антонио Спърс, мач №2 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13)

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Уулвърхямптън Уондърърс - Тотнъм Хотспър, мач от английската Висша лига /п/

