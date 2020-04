Още снимки: test Коронавирусът, сърцето и как COVID-19 нанася вреда и при здрави хора Още в началото на разпространението на новия коронавирус се твърдеше, че той засяга най-вече белия дроб и е най-смъртоносен за възрастните хора и за тези, които страдат от хронични или автоимунни заболявания.



В последствие, с увеличаването на броя на заразените и починалите, стана ясно, че тези твърдения не са съвсем верни.



COVID-19 уби и много млади, както и хора без придружаващи заболявания. А при част от тях са наблюдавани увреждания в сърцето, каквито допреди заразяването не е имало. Малко изследване, проведено в Ухан, показва, че при повече от един на петима заразени вирусът е нанесъл вреда и върху сърцето.



Според кардиолозите, има няколко причини за това. Първата е, че сърцето изпитва затруднения да изпомпва кръвта в състояние на недостиг на кислород. Или пък тялото, в опитите си да се пребори с вируса, мобилизира голямо количество имунни клетки, които атакуват и сърцето.



Като цяло вирусните инфекции пречат на притока на кръв към сърцето, предизвикват нередовен сърдечен ритъм и сърдечна недостатъчност. И COVID-19 не е първият познат вирус, който вреди и на сърцето. Дори обикновеният грип увеличава възможността от сърдечен удар, се казва в New England Journal of Medicine през 2018 г.



Освен това, през грипните епидемии често се случва повече хора да умират от сърдечни проблеми, отколкото от усложнения, като пневмония. Затова за учени и лекари не е изненада, че новият коронавирус също е враг на сърдечното здраве, пише Live Science.



Припомняме, че от 13 март 2020 година на територията на Република България е въведен режим на извънредно положение, целящ ограничаването на разпространението на коронавирусна инфекция и заболяването, наричано COVID-19.

