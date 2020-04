Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Diema Sport: Баскетбол: "Хюстън Рокетс 1994", предаване за НБА /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Кристъл Палас - Дарби Каунти, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Аугсбург - Байерн Мюнхен Мач от германската Бундеслига

09:00 Diema Sport: Баскетбол: "Уилт 100", предаване за НБА /п/

09:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Барселона (Ла Лига, сезон 2010/2011)

09:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, финал, Федерер - Надал

09:45 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2014 г.: Германия - Аржентина - финал

10:00 Diema Sport: Футбол: ЦСКА 1948 - Монтана, мач от Втора професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Челси - Борнемут, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Каляри - Сампдория

11:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, финал, Федерер - Чилич

11:00 Film Plus: Тенис: Анастасия Потапова - Лейла Ани Фернандес (Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко; WTA International - IV четвъртфинал, повторение)

12:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - Ислач, мач от беларуската Висша лига /п/

12:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Арсенал, мач от английската Висша лига (2004-05) /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Аталанта - Верона

12:05 Nova Sport: Баскетбол: Морабанк Андора - Тенерифе, мач от испанската баскетболна лига /п/

12:30 BNT 3: Треска за футбол Всички голове от световното първенство 2018 г.

12:50 Film Plus: Тенис: Хедър Уотсън - Сию Уан (Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко; WTA International - I полуфинал, повторение)

14:00 Nova Sport: Футбол: Бирмингам Сити - Уест Бромич Албиън, мач от Чемпиъншип /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport: Футбол: Дунав - Локомотив Пловдив, мач от efbet Лига /п/

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Шефилд Юнайтед - Файлд, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Удинезе - Наполи

14:50 Film Plus: Тенис: Лейла Ани Фернандес - Рената Сарасуа (Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко; WTA International - II полуфинал, повторение)

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2017, финал, Федерер - Надал

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Барселона - Уникаха, мач от испанската баскетболна лига /п/

16:00 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Сан Антонио Спърс, мач №1 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13) /п/

16:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Арсенал, мач от английската Висша лига (2001-02) /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - Рома

16:35 BNT 3: Лига Европа магазинно предаване /13 епизод/

17:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2018, финал, Федерер - Чилич

17:00 Film Plus: Футбол: Еспаньол - Барселона (Ла Лига, сезон 2010/2011)

17:30 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Нидерландия - Бразилия - четвъртфинална среща

18:00 Nova Sport: Футбол: Бристъл Сити - Блекбърн Роувърс, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Diema Sport: Футбол: ФК Минск - БАТЕ Борисов, мач от беларуската Висша лига /п/

18:00 Max Sport 2: NHL: Класически мач от 2001г. Колорадо Авеланш - Ню Джърси Девилс

18:00 Max Sport 3: Серия А Класика: Ювентус - Интер Среща от сезон 2012/2013 г.

18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, трети кръг, Федерер - Милман

19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Бруклин Нетс - Бостън Селтикс, мач от НБА /п/

19:15 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Уругвай - Гана - четвъртфинална среща

19:30 Film Plus: "Ла Лига: Говорим за футбол с Шави Ернандес" - 1 еп., документална поредица

20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята

20:00 Diema Sport: "Сезонът на Лудогорец", предаване за български футбол

20:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, четвъртфинали, Федерер - Вавринка

20:00 Nova Sport: Футбол: Портсмут - Бирмингам Сити, мач от първи кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

21:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Брендън Роджърс", предаване за английски футбол, 5-и епизод

21:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Арда, мач от efbet Лига /п/

21:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, трети кръг, Федерер - Милман

21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)

22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ Барселона (Ла Лига, сезон 2003/2004)

22:15 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кевин Кямбъл", предаване за английски футбол, 13-и епизод

22:15 Nova Sport: Баскетбол: УНИКС - Нижни Новгород, мач от ВТБ лига /п/

22:50 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Нидерландия - Бразилия - четвъртфинална среща

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Маями Хийт, мач №3 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13)

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/

23:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване

Колорадо Авеланш - Ню Джърси Девилс18:00 Max Sport 3: Серия А Класика: Ювентус - Интер Среща от сезон 2012/2013 г.18:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, трети кръг, Федерер - Милман19:00 Diema Sport 2: Баскетбол: Бруклин Нетс - Бостън Селтикс, мач от НБА /п/19:15 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Уругвай - Гана - четвъртфинална среща19:30 Film Plus: "Ла Лига: Говорим за футбол с Шави Ернандес" - 1 еп., документална поредица20:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига: Най-добрите мачове в историята20:00 Diema Sport: "Сезонът на Лудогорец", предаване за български футбол20:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Франция 2019, четвъртфинали, Федерер - Вавринка20:00 Nova Sport: Футбол: Портсмут - Бирмингам Сити, мач от първи кръг за Карабао къп /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи21:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване21:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Брендън Роджърс", предаване за английски футбол, 5-и епизод21:00 Diema Sport: Футбол: Черно море - Арда, мач от efbet Лига /п/21:30 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване21:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, трети кръг, Федерер - Милман21:30 Film Plus: Футбол: Барселона - Реал /Сосиедад/ (Ла Лига Сантандер, сезон 2019/20 - повторение)22:00 TV+: Футбол: Реал /М/ Барселона (Ла Лига, сезон 2003/2004)22:15 Diema Sport 2: "Моите 11" с Кевин Кямбъл", предаване за английски футбол, 13-и епизод22:15 Nova Sport: Баскетбол: УНИКС - Нижни Новгород, мач от ВТБ лига /п/22:50 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2010 г.: Нидерландия - Бразилия - четвъртфинална среща23:00 Diema Sport: Баскетбол: Сан Антонио Спърс - Маями Хийт, мач №3 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13)23:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Уотфорд, мач от английската Висша лига /п/23:30 Max Sport 3: "УЕФА Шампионска лига" Магазинно предаване23:30 Film Plus: Тенис: Анастасия Потапова - Лейла Ани Фернандес (Abierto Mexicano TELCEL presentado por HSBC, Акапулко; WTA International - IV четвъртфинал, повторение)