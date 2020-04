Още снимки: test Спортът по телевизията днес 08:00 Eurosport: Тенис: Открито първенство на САЩ 2019, финал, Надал - Медведев

08:00 Diema Sport: Волейбол: Нефтохимик - Хебър, финал за Купата на България /п/

08:00 Diema Sport 2: Футбол: Мидълзбро - Тотнъм Хотспър, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

08:00 Max Sport 3: Байерн ТВ: Байерн Мюнхен - Хофенхайм Мач от германската Бундеслига

08:10 Film Plus: Тенис: Уго Юмбер - Денис Шаповалов (ASB Classis, Окланд; ATP 250 - II четвъртфинал, повторение)

08:50 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2014 г.: Бразилия - Германия - полуфинална среща

09:50 Film Plus: Тенис: Пабло Куевас - Педро Качин (Cordoba Open, Кордоба; ATP 250 - II четвъртфинал, повторение)

10:00 Diema Sport: Футбол: Пирин - Септември, мач от Втора професионална лига /п/

10:00 Diema Sport 2: Футбол: Евертън - Челси, мач от английската Висша лига /п/

10:00 Max Sport 3: Серия А: Бреша - Аталанта

10:30 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2014 г.: Нидерландия - Аржентина - полуфинална среща

12:00 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига -най-добрите мачове в историята

12:00 Diema Sport: Футбол: Торпедо - Енергетик-БГУ, мач от беларуската Висша лига /п/

12:00 Max Sport 3: Серия А: Интер - СПАЛ

12:00 Film Plus: Тенис: Каролин Вожняцки - Джесика Пегула (ASB Classic, Окланд; WTA International - I полуфинал, повторение)

12:05 Nova Sport: Футбол: Уест Бромич Албиън - Суонси Сити, мач от Чемпиъншип /п/

14:00 Diema Sport: Баскетбол: "Ред Ауербах", предаване за НБА /п/

14:00 Nova Sport: Баскетбол: Уникаха - Гран Канария, мач от испанската баскетболна лига /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

14:00 Diema Sport 2: Футбол: Ливърпул - Евертън, мач от трети кръг за Купата на Футболната асоциация /п/

14:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Сасуоло

14:05 Film Plus: Тенис: Серина Уилямс - Аманда Анисимова (ASB Classic, Окланд; WTA International - II полуфинал, повторение)

14:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

15:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, обзор

15:00 Diema Sport: Футбол: ФК Минск - БАТЕ Борисов, мач от беларуската Висша лига, директно

15:00 Film Plus: Тенис: Серина Уилямс - Джесика Пегула (ASB Classic, Окланд; WTA International - финал, повторение)

15:45 BNT 3: Треска за футбол Всички голове от световното първенство 2018 г.

16:00 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, финал, Кенин - Мугуруса

16:00 Nova Sport: Баскетбол: Жельона гура - Локомотив Кубан, мач от ВТБ лига /п/

16:00 Max Sport 3: Серия А: Лацио - Удинезе

16:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

17:00 Film Plus: Тенис: Ренцо Оливо - Уго Делиен (Chile Dove Men+Care Open, Сантяго; ATP 250 - III четвъртфинал, повторение)

17:15 Diema Sport: Баскетбол: "Последната вечер на Американската баскетболна асоциация", предаване за НБА /п/

17:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, четвъртфинал, Надал - Тийм

17:30 BNT 3: Треска за футбол Световно първенство 2014 г.: Германия - Аржентина - финал

17:45 Diema Sport: "Сезонът на Славия", предаване за български футбол /п/

18:00 Ring.BG: Великата футболна сцена

18:00 Nova Sport: Футбол: Чарлтън Атлетик - Хъл Сити, мач от Чемпиъншип /п/

18:00 Diema Sport 2: Футбол: Тотнъм Хотспър - Арсенал, мач от английската Висша лига (2001-02)

18:00 Max Sport 3: Серия А Класика: Рома - Дженоа Среща от сезон 2016/2017 г.

18:45 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

19:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - най-добрите мачове в историята

19:00 Diema Sport: Футбол: Динамо Брест - Ислач, мач от беларуската Висша лига, директно

19:30 Eurosport 2: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, финал, Джокович - Тийм

20:00 Ring.BG: УЕФА Лига Европа - магазинно предаване

20:00 Diema Sport 2: "Спомените на Гари Невил: Стивън Джерард", предаване за английски футбол, 8-и епизод /п/

20:00 Max Sport 3: Серия А: Ювентус - Фиорентина

20:00 Film Plus: Тенис: Ашли Барти - Петра Квитова (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - II полуфинал, повторение)

20:00 Nova Sport: Футбол: Шалке - Байерн Мюнхен, четвъртфинален мач за Купата на Германия /п/, в паузата - "Новините на Нова Спорт" - новини, интервюта, репортажи

20:30 Ring.BG: УЕФА Шампионска лига - магазинно предаване

20:55 Diema Sport: Студио "Футбол", директно

21:00 Diema Sport 2: "Голямото интервю: Стийв Макманаман", предаване за английски футбол, 5-и епизод /п/

21:30 Diema Sport: Баскетбол: "Неудържимият Бърнард Кинг", предаване за НБА /п/

22:00 Diema Sport: Баскетбол: "Джак Туайман", предаване за НБА

22:00 Diema Sport 2: "Моите 11" с Емил Хески", предаване за английски футбол, 12-и епизод /п/

22:00 Max Sport 3: Серия А: Парма - Милан

22:05 Film Plus: Тенис: Петра Квитова - Арина Сабаленка (Qatar Total Open 2020, Доха; WTA Premier 5 - финал, повторение)

22:15 Nova Sport: Баскетбол: Манреса - Барселона, мач от испанската баскетболна лига /п/

22:30 Diema Sport: Баскетбол: "Тим Дънкан", предаване за НБА

22:45 Diema Sport 2: "Футболни истории с Крис Башам", предаване за английски футбол, 4-и епизод /п/

23:00 Diema Sport: Баскетбол: Маями Хийт - Сан Антонио Спърс, мач №2 от финалната плейофна серия на НБА (2012-13)

23:00 Diema Sport 2: Футбол: Уест Хям Юнайтед - Арсенал, мач от английската Висша лига /п/

23:30 Eurosport: Тенис: Открито първенство на Австралия 2020, четвъртфинал, Надал - Тийм

