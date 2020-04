Още снимки: test Този геймър милиардер изгради бизнес, устойчив на пандемия Когато хаштагът #stayathome се появи в социалните мрежи миналия месец, след обявяването на мерки за извънредно положение в много страни, бизнесменът Мин Ланг Тан е бил подготвен.



Предприемачът от Сингапур вече е поръчал изработването на плакати, отпечатани с надпис "остани вкъщи и играй" седмици преди вируса да достигне глобалните нива на пандемия.



Блокирането на много държава и едва ли е било добра новина за милиардерът, чиито 16 офиса и пет търговски магазина са основно в много в страните, които са най-рано и най-силно засегнати от огнището, включително Китай, Южна Корея и САЩ, но той знаел, че може да разчита на своите клиенти да се справи с предизвикателството.



"Геймърите са създадени за това - да останат у дома и да играят", каза Тан пред CNBC Make It.



Stayhome компания



Тан е съосновател и главен изпълнителен директор на глобалния гигант Razer, който произвежда хардуер за видеоигри. Това е една от малкото компании, които успяват да процъфтяват в разрушения бизнес пейзаж.



Razer вече бързо се разраства. Компанията била основана през 2005 г. от бившия адвокат и приятел на Тан Робърт Кракоф.



Сега, когато много хора остават у дома и търсят нови способи за забавление, Тан каза, че бизнесът процъфтява.



"В последно време, при цялата ситуация с коронавируса, можехме да видим геймърската активност да нараства", казва Тан. "Всички са останали вкъщи и повече хора са онлайн през цялото време."



Но не само компанията на Тан изживява възход



Телекомуникационният гигант Verizon отчете 75% увеличение на използването на видеоигри след появата на епидемията в САЩ. В края на март март се наблюдават 1,2 милиарда изтегляния на мобилни игри, според App Annie.



Само през миналата година глобалният пазар на игри нарасна с над 7%, за да генерира приходи от 148,8 милиарда долара. До 2022 г. се очаква тази цифра да достигне 189,6 милиарда долара.



"Играта се превръща в забавна опция", каза Сахиба Пури, анализатор на Euromonitor International пред CNBC Make It. "През последните няколко години нивото на инвестиции, които виждаме да се вливат, се увеличи драстично."



Етичен дълг



Междувременно Тан заяви, че смята, че компанията има "етично задължение"- да подпомага усилията за борба с коронавируса. Razer смени някои от производствените си линии и обеща да дари един милион маски.



"Не е лесно, но част от възгледите ни са че просто правим неща, които не са лесни ... ние постоянно се стремим да направим невъзможното", каза Тан.



Визията на Тан се хареса на инвеститорите, включително държавните фондове на Intel и Сингапур Temasek и GIC, които през годините са подкрепили Razer в размер на 175 милиона долара. Когато компанията стана публична през ноември 2017 г., тогава Тан, на 40 години, спечели титлата на най-младия милиардер в Сингапур.



Други компании за игри следват пътя на Тан. Тази седмица трима американски предприемачи обявиха, че ще добавят съвети за безопасност в заглавията си. Рекламите, които ще се появят в Candy Crush Saga, първоначално ще се съсредоточат върху темата: "Останете вкъщи. Спасете живот."



