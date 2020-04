Още снимки: test Признаци, че не получавате достатъчно слънчева светлина Слънчевата светлина е необходима на човешкия организъм. Благодарение на нея в тялото се синтезира витамин D. Той може да се набави и от някои хранителни продукти, но количеството и качеството му в тях не могат да се сравнят със синтезирания в собствения ни организъм вследствие на досега на слънчевите лъчи с кожата ни.



Когато сме затворени задълго в дома си заради извънредното положение и спазването на ограниченията за намаляване на разпространението на новия коронавирус, тялото ни не може да получи така необходимия за редица жизнени функции витамин D.



Кои са признаците, че в организма ни е налице недостиг на витамин D?



Депресия, лошо настроение



Предвид ситуацията на изолация почти всеки човек се чувства в недобро настроение, което е нормално. Когато не можем да излизаме навън и да вършим всички неща, които сме можели да правим преди и с които сме свикнали, е нормално да изпитвате колебания в настроението си. Затова е и трудно да разграничим тези лоши настроения и депресивни състояния, трудно е и да разберем дали се дължат на изолацията или на дефицит на витамин D. Симптомите са сходни и е най-добре да се консултирате с личния си лекар, който да прецени дали да ви посъветва да приемате добавка с важния витамин.



Напълняване



Витамин D участва в метаболитните процеси. Важен е и за контрола на кръвната захар, защото стимулира чувствителността на клетките към инсулина. При недостиг на витамин D в организма е възможно да се наблюдава повишаване на теглото.



Болки в ставите



При дефицит на витамин D е възможно да се появят болки със сила, сходна на тази при артрит и фибромиалгия според доктор Уесли Делбридж, говорител на „Academy for Nutrition and Dietetics“ пред сайта thehealthy.com. Хората, които не получават достатъчно витамин D чрез слънчевата светлина често изпитват болки по цялото тяло, ставите, костите и мускулите, особено сутрин. Витамин D играе съществена роля за усвояването на калций в тялото и при недостига му се наблюдава и лоша усвояемост на важния за костната система минерал.



Безсъние



Според „National Sleep Foundation“, прекарването на достатъчно време на слънце и на открито подобрява съня, качеството му и продължителността му. Ако имате спад в нивата на витамин D е много вероятно да изпитвате и затруднения в съня.



Обилно изпотяване



Обилното изпотяване е симптом за различни здравословни проблеми, един от които е дефицитът на витамин D, особено ако не тренирате интензивно. Това би могло да е показател, че ви липсва важният витамин. /az-jenata.bg

